Paper Talk: Kane augmente la mise avec une tactique de sortie décisive de Tottenham; Klopp prend la question du transfert de Liverpool en main

Harry Kane pourrait faire une demande de transfert officielle cette semaine alors que son avenir à Tottenham continue de susciter la controverse, tandis que Jurgen Klopp a personnellement répondu à une rumeur persistante – le tout dans les potins de transfert de mercredi.

KANE POUR SOUMETTRE LA DEMANDE DE TRANSFERT

Harry Kane envisage de soumettre une demande de transfert officielle cette semaine pour forcer un déménagement à Manchester City, selon The Independent.

Kane ne s’est pas présenté pour l’entraînement de Tottenham pendant deux jours consécutifs alors qu’il fait pression sur le club pour le laisser partir. L’attaquant pense avoir un gentleman’s agreement avec Daniel Levy au sujet d’un transfert cet été.

Le capitaine anglais veut déménager quelque part où il a plus de chances de remporter des trophées et City serait certainement en mesure de lui offrir de telles ambitions. En plus d’être champions de Premier League, ils ont atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Avec le départ de Sergio Aguero, ce pourrait être le moment idéal pour City d’atterrir Kane – s’ils peuvent se permettre lui et Jack Grealish le même été.

L’Athletic confirme que Manchester City reste confiant dans la signature de Kane et est prêt à payer 130 millions de livres sterling. On pense qu’ils ont vu un offre précédente de 100 millions de livres rejetée.

Mais même cela pourrait ne pas tenter Tottenham, qui a Kane sous contrat pour encore trois ans. Ils veulent désespérément le garder et surtout ne pas le vendre à un rival de Premier League.

Cependant, Kane pourrait augmenter sa pression sur eux pour sanctionner son départ en faisant une demande de transfert.

Selon The Independent, il pourrait le faire dans les prochains jours. Reste à voir si cela réussira, mais ce sera un autre signe de combien il veut partir.

Une demande de transfert à elle seule est peu susceptible de convaincre Tottenham de le vendre. Cependant, si la Ville fait une offre importante, elle peut reconsidérer la situation.

KLOPP INSISTE QUE LES TSIMIKAS NE SONT PAS À VENDRE

Jurgen Klopp a lui-même répondu aux demandes de transfert de Kostas Tsimikas, qui, selon lui, n’est pas à vendre. (Il Mattino)

Chelsea peut signer à nouveau Romelu Lukaku pour 100 millions de livres sterling, car l’Inter Milan encaissera à contrecœur à ce prix pour équilibrer ses livres. (Métro)

Lukaku estime qu’il a des affaires inachevées à Chelsea et veut maintenant faire le pas. (Le soleil)

Mais les Bleus devront peut-être mettre 11 joueurs en vente pour financer le transfert. Kurt Zouma, Ross Barkley et Danny Drinkwater font partie de ceux qui pourraient partir. (Étoile du jour)

Pendant ce temps, Manchester United devra payer cinq pour cent de tous les frais de transfert que l’Inter recevra pour Lukaku. (Le télégraphe du jour)

Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Andy Robertson sont les prochains en lice pour de nouveaux contrats à Liverpool. (Daily Mirror)

MADDISON OUVERT AU DÉMÉNAGEMENT DE L’ARSENAL

James Maddison est prêt à rejoindre Arsenal après des informations faisant état d’une offre faite à Leicester City. (Le gardien)

West Ham et Southampton s’intéressent au défenseur de 20 ans Flavius ​​Daniliuc, qui joue pour Nice. (Courrier quotidien)

Il y a une énorme différence entre Manchester United et le Paris Saint-Germain dans leur évaluation de Paul Pogba. (Daily Mirror)

Aston Villa espère signer à nouveau les anciens prêteurs Tammy Abraham et Axel Tuanzebe de Chelsea et Manchester United respectivement. (Le télégraphe du jour)

Chelsea devrait baisser son prix demandé pour Abraham, ce qui pourrait inciter Arsenal et West Ham à renforcer leur intérêt. (Norme du soir)

EVERTON FAIRE UNE OFFRE À TERME

Everton est prêt à faire une offre pour l’attaquant de la Lazio Joaquin Correa d’une valeur de 25 millions d’euros plus les bonus. (Il Messaggero)

Declan Rice ne forcera pas à s’éloigner de West Ham au milieu des liens avec Manchester United, mais a refusé deux offres de contrat. (Le télégraphe du jour)

Aymeric Laporte, qui est une cible pour le Real Madrid et Barcelone, a déclaré à Manchester City qu’il souhaitait partir. (90min)

Les chances de West Ham d’attirer Jesse Lingard de Manchester United ont été évaluées à 10%. (Sport céleste)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Séville constitue une menace pour Leeds dans ses tentatives de recruter l’ailier du Club de Bruges Noa Lang. (El Desmarque)

Zlatan Ibrahimovic a hésité pour un retour au Paris Saint-Germain avant de signer une prolongation de contrat avec l’AC Milan. (Le Parisien)

Brentford se rapproche de la victoire du milieu de terrain de Midtjylland Jens Cajuste. (Sportbladet)

West Brom réinvestira tous les fonds qu’ils recevront de la vente de Sam Johnstone ou Matheus Pereira dans une offre pour le capitaine du Derby Tom Lawrence. (Courrier quotidien)