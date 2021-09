Paper Talk: la double priorité incite Man Utd à relancer la poursuite après la crise des prix; Liverpool affronte le Bayern pour un ajout offensif

in

Manchester United reste intéressé par un objectif à long terme de Chelsea pour répondre à un besoin l’année prochaine, tandis que Liverpool pourrait constituer une menace pour le Bayern Munich dans une bataille d’attaquants – le tout dans les potins de transfert de mardi.

TRANSFERT DE RIZ DE TRAÇAGE MAN UTD

Declan Rice reste une cible pour Manchester United pour la fenêtre de transfert de l’été prochain, selon les rapports.

Le milieu de terrain anglais a passé toute sa carrière professionnelle avec West Ham jusqu’à présent, mais est lié à un transfert depuis quelques années. Il a été une cible de choix pour Chelsea, où il a joué dans les rangs de l’académie, par exemple.

En fait, un récent rapport suggérait Chelsea pourrait renoncer à son option d’acheter Saul Niguez l’été prochain si Rice est disponible au bon prix.

Cependant, Man Utd est également des admirateurs de longue date, et un rapport d’ESPN affirme qu’ils pourraient faire leur propre initiative l’année prochaine.

Le milieu de terrain défensif est un domaine que United doit renforcer depuis un certain temps. Ole Gunnar Solskjaer a régulièrement utilisé un double pivot de Scott McTominay et Fred la saison dernière, avec des effets variables. Certains pensent qu’ils ont besoin d’une mise à niveau pour devenir des challengers plus forts.

Par conséquent, ils regardent à nouveau dans la direction de Rice, selon ESPN.

United a une double priorité pour 2022

Bien qu’ils auraient pu faire un pas cet été, Man Utd a informé la source que leurs priorités étaient de signer un défenseur central et un ailier cet été. À cette fin, ils ont fait appel à Raphael Varane et Jadon Sancho, avant de couronner la fenêtre avec le retour de Cristiano Ronaldo – ce qui leur a coûté cher.

Ils devront peser la balance dans un an, mais leurs premières priorités sont un attaquant et un milieu de terrain défensif, ajoute le rapport.

Pour ce dernier rôle, Rice reste sur leur liste restreinte, bien qu’il existe d’autres options. Ils réduiront les options au cours de la saison à venir.

En attendant, Rice, 22 ans, évaluera les propres progrès de West Ham. Ils ont atteint les places de la Ligue Europa la saison dernière après avoir montré d’énormes signes d’amélioration. Ensuite, ils ont bien commencé cette saison, mais devront maintenir cette forme.

Rice veut jouer au football en Ligue des champions le plus tôt possible dans sa carrière. Par conséquent, il pourrait envisager une sortie de West Ham à moins qu’ils ne puissent se qualifier pour la compétition.

Même s’il reste sous contrat jusqu’en 2024, ESPN prédit que West Ham devra abaisser sa valorisation de 80 millions de livres sterling de la star anglaise à 25 sélections.

Cinq anciens joueurs de Manchester United toujours disponibles en tant qu’agents libres

NOUVEAU LIEN STRIKER POUR LIVERPOOL

Liverpool pourrait rivaliser avec le Bayern Munich pour la signature de l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi, qui coûterait 20 millions d’euros. (Bild)

Manchester City garde un œil sur l’arrière latéral volant de l’AC Milan, Theo Hernandez, tout comme le Paris Saint-Germain. (Calciomercato)

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être en mesure de faire ses deuxièmes débuts à Man Utd ce week-end en raison des règles de quarantaine et d’un manque d’entraînement. (Le soleil)

Tottenham était le favori pour signer Caleb Chukwuemeka de Northampton Town cet été avant qu’Aston Villa ne se faufile devant eux. (Initié du football)

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Phil Foden est sur le point de recevoir un nouveau contrat de six ans avec Manchester City. (Manchester Evening News)

Arsenal reste avec Mikel Arteta après que toute approche pour Antonio Conte ait été refusée. (Daily Mirror)

LE PSG A LA CROYANCE DE POGBA

Le Paris Saint-Germain pense que Paul Pogba quittera Manchester United pour le Real Madrid à sa place l’année prochaine. (Défense centrale)

L’arrière latéral de Chelsea, Marcos Alonso, pourrait être ciblé par l’Inter Milan l’été prochain, alors qu’il cherche à réorganiser son côté gauche. (Calciomercato)

Tottenham infligera une amende à Cristian Romero et Giovani Lo Celso, le duo argentin, pour ne pas avoir respecté les exigences de quarantaine, après qu’il est apparu qu’ils n’avaient jamais eu la permission de faire équipe avec leur pays pendant cette pause internationale. (Le télégraphe du jour)

Cependant, les syndicats de joueurs peuvent contester le club s’ils le font. (Les temps)

Aliou Traoré signera pour Parme après sa libération de Man Utd cet été. (Fabrizio Romano)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Arsenal a tenté de re-signer Glen Kamara des Rangers au cours de l’été, le milieu de terrain étant intéressé par cette décision avant d’opter pour Albert Sambi Lokonga à la place. (Initié du football)

Les revendications salariales de Mohamed Elneny ont mis fin aux espoirs de Besiktas de le signer d’Arsenal, après la même chose avec Galatasaray. (Parlons sport)

Antoine Griezmann a subi une baisse de salaire de 40% pour quitter Barcelone et retourner à l’Atletico Madrid cet été. (But)

Daniel Sturridge est toujours à la recherche d’un nouveau club, mais a marqué lors d’un match amical à huis clos pour Majorque. (Daily Mirror)

Le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso sera une cible pour l’Inter Milan à l’expiration de son contrat l’année prochaine. (Tuttosport)