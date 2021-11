Paper Talk: la position d’Erik ten Tag sur le départ de l’Ajax pour Man Utd révélée au milieu des réclamations pour le limogeage de Solskjaer; Newcastle se rapproche d’une star de l’Atletico à 22 millions de livres sterling

Manchester United a appris ses perspectives de faire atterrir Erik ten Hag au milieu de nouvelles revendications sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer, Aston Villa réfléchit à deux nouveaux managers potentiels, tandis que les potins de transfert de lundi affirment que Newcastle est sur le point de signer un défenseur de l’Atletico Madrid.

ERIK TEN HAG BLOW POUR MANCHESTER UNITED

Manchester United semble peu probable dans sa quête pour nommer Erik ten Hag maintenant que la hache tombe sur Ole Gunnar Solskjaer, selon un rapport.

La chaleur monte sur Solskjaer après avoir été largement dominé lors de la défaite du derby de Manchester samedi. Et même si la marge de défaite n’était pas aussi grande que contre Liverpool, il y avait évidemment un énorme fossé entre les deux équipes.

En tant que tel, Solskjaer est le favori pour être le prochain entraîneur de Premier League à partir.

Les discussions sur son remplaçant s’intensifient depuis des semaines. En effet, un rapport publié dimanche a affirmé Brendan Rodgers avait un accord verbal en place pour prendre le siège de United.

Cependant, The Independent affirme que le conseil d’administration de United est favorable à une décision de Ten Hag. Il dirige l’Ajax depuis 2017, les menant à deux titres en Eredivisie ainsi qu’aux demi-finales de la Ligue des champions.

Il a également été lié à des postes de direction à Newcastle et Tottenham, mais semble attendre une opportunité encore plus grande.

Cependant, toutes les chances que United ait de l’attirer à Old Trafford semblent être en attente. C’est avec le rapport affirmant qu’il ne veut pas quitter les Amsterdammers à la mi-saison.

Ils sont à nouveau très impliqués dans la course au titre et semblent également bien placés dans leur groupe de Ligue des champions. En tant que tel, Ten Hag prévoit de rester fidèle à l’Ajax jusqu’à l’été.

Cependant, à ce moment-là, son accord n’aura plus qu’un an à courir. Et les chances de nomination de United augmenteraient alors considérablement.

En tant que tel, le conseil d’administration de United semble susceptible de s’en tenir à son plan de rester fidèle à Solskjaer pour le moment.

Cependant, ne pas s’améliorer ou se battre pour un trophée verra sûrement la hache tomber, Ten Hag étant désormais considéré comme un concurrent sérieux pour le remplacer.

NEWCASTLE FERME UN ACCORD TRIPPIER DE 22 M £

Newcastle est en pourparlers sur un accord de 22 millions de livres sterling pour ramener le défenseur anglais Kieran Trippier en Premier League. (Le soleil)

Steven Gerrard et Roberto Martinez figurent en tête de la liste de souhaits d’Aston Villa pour remplacer Dean Smith, déchu. (Le soleil)

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a été nommé Personnalité de l’année après avoir fait lire les enfants les plus pauvres. (Le soleil)

Les clubs de football en Angleterre ont accumulé des dettes fiscales de plus de 140 millions de livres sterling pendant la pandémie. (Le soleil)

Liverpool a identifié l’ancien milieu de terrain de Newcastle Mikel Merino comme un transfert alternatif à Jude Bellingham. (Le soleil)

PALACE KEEN ON ANGUISSA DEAL

Crystal Palace espère battre Napoli à la signature d’André-Frank Zambo Anguissa, après avoir attiré l’attention de l’équipe italienne cette saison. (Le soleil)

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, figurerait en bonne place sur la liste des cibles du nouveau patron d’Aston Villa. (Courrier quotidien)

Le patron des Wolves, Bruno Lage, insiste sur le fait que la situation du contrat d’Adama Traoré au club ne l’empêcherait pas de choisir l’ailier espagnol alors que son contrat approche de ses 18 derniers mois. (Courrier quotidien)

Frank Lampard est en train de devenir le favori pour remplacer Daniel Farke à Norwich City après la hache de l’Allemand par les Canaris samedi. (Courrier quotidien)

Aston Villa envisage à la fois Gerrard et Ralph Hasenhuttl comme leur nouveau manager, après avoir rappelé Smith. (Le télégraphe du jour)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Le directeur sportif de Norwich, Stuart Webber, sera le fer de lance de la recherche du remplaçant de Farke, après avoir accepté d’engager son propre avenir dans le club de Premier League. (Le télégraphe du jour)

Manchester United aurait raté sa poursuite du prodige de Velez Sarsfield Thiago Almada. (Daily Mirror)

Georgina Rodriguez a emmené la famille faire une sortie pour regarder Cristiano Ronaldo Jr en action pour l’académie de Manchester United. (Daily Mirror)

L’ancien gardien de Tottenham, Michel Vorm, a déchiré ses anciens employeurs, affirmant que la nouvelle équipe d’Antonio Conte n’avait pas de « chef de la vieille école ». (Daily Mirror)

L’appel du comté de Derby contre une déduction de 12 points a peu de chances d’aboutir. Cependant, une autre punition devrait être plus clémente qu’on ne le pensait au départ. (Daily Mirror)