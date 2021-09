Paper Talk: la star de Man Utd a déclaré que les jours étaient comptés et que la vente choc de janvier était en cours; Italien emblématique lié au travail d’Arsenal

in

Manchester United prévoit de passer en équipe première en janvier, les Wolves prévoient de garder un homme vedette à la suite de l’intérêt de Tottenham, tandis que les potins de samedi sur le transfert relient une légende italienne au travail du manager d’Arsenal.

ANTHONY MARTIAL A DIT À L’HOMME LES JOURS UTD SONT TERMINÉS

Anthony Martial sera la plus grande victime de la campagne de recrutement estival de Manchester United et sa sortie à Old Trafford est probable, selon un rapport.

United avait déjà payé 73 millions de livres sterling pour renforcer son attaque avec la signature de Jadon Sancho lorsque la chance de signer Cristiano Ronaldo s’est présentée. Bien qu’il ne soit pas nécessairement un joueur dont ils avaient besoin, la chance de le signer pour une bonne affaire – et nier Man City – était une chance qu’ils ne pouvaient pas refuser.

United a rapidement vendu Daniel James à Leeds faire de la place dans leur escouade. Cependant, le Daily Mirror pense que le club souhaite également vendre Martial en août.

L’attaquant de United a fait l’objet d’un intérêt tardif du PSG et de Lyon, avec seulement L’intervention tardive d’Ole Gunnar Solskjaer bloquer sa vente.

Et bien qu’il ait été impliqué dans leurs trois matchs de Premier League jusqu’à présent, ils estiment que l’écriture est maintenant sur le mur pour Martial.

Ronaldo devrait être utilisé comme attaquant central cette saison. Avec Mason Greenwood montrant maintenant qu’il a ce qu’il faut pour jouer en tant que numéro 9, c’est Martial qui en souffrira.

Les chefs de club considéreraient désormais Greenwood comme une source d’objectifs plus fiable. Et avec Edinson Cavani également dans les livres, United sait que Martial est un atout très vendable.

En tant que tel, le club cherchera à le faire évoluer – peut-être dès janvier. Il gagne 200 000 £ par semaine à Old Trafford et un manque de temps de jeu à l’avenir signifiera que sa vente est logique d’un point de vue financier.

ARSENAL LIÉ À ANDREA PIRLO

Andrea Pirlo a envoyé les fans d’Arsenal dans la frénésie en publiant des photos de lui à Londres et en renforçant les affirmations selon lesquelles il pourrait remplacer Mikel Arteta. (Le soleil)

Les loups prévoient de faire d’Adama Traoré leur joueur le mieux payé avec un nouveau contrat de 120 000 £ par semaine au milieu de l’intérêt de Tottenham et de Liverpool. (Le soleil)

Manchester United veut toujours l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et fera une nouvelle offre pour signer le joueur de 30 ans dans la fenêtre de janvier. (Le soleil)

Le flop d’Arsenal Shkodran Mustafi espère relancer sa carrière après avoir scellé un transfert gratuit à Levante. (Le soleil)

Le nouveau garçon de Tottenham, Emerson Royal, estime qu’il a été contraint de quitter Barcelone contre son gré. (Le soleil)

Thomas Tuchel promouvra le jeune de Chelsea Xavier Mbuyamba dans l’entraînement de l’équipe première, avec un début qui se rapproche. (Express quotidien)

SAUL CONFUSE PAR LA VENTE ATLETICO

Saul Niguez admet se sentir intrigué par la décision de l’Atletico Madrid de le prêter à Chelsea. (Express quotidien)

Les chefs de la Juventus souhaitent lier Paulo Dybala à un nouvel accord après avoir désigné l’Argentin comme remplaçant de Cristiano Ronaldo. (Express quotidien)

Marc Bola de Middlesbrough a été inculpé par la FA pour une publication sur les réseaux sociaux publiée alors qu’il avait 14 ans. (Daily Star)

Le flop d’Arsenal Lucas Torreira admet qu’il était désespéré de retourner en Italie avec la Fiorentina car c’est “là où je suis le plus heureux”. (Étoile du jour)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Glen Johnson estime que Chelsea va se ” donner un coup de pied ” à cause de son échec à finaliser un accord pour Jules Kounde de Séville. (Étoile du jour)

Takehiro Tomiyasu dit son déménagement à Arsenal n’aurait pas pu s’en sortir sans l’aide du patron du Japon Hajima Moriyasu. (Daily Mirror)

Granit Xhaka devrait «obtenir le vaccin Covid» selon Jose Mourinho, la star d’Arsenal admettant qu’il n’a pas été vacciné, ayant récemment contracté un coronavirus. (Daily Mirror)

Nabil Fekir a rompu son silence et a révélé la vraie raison pour laquelle son transfert à Liverpool s’est effondré en 2018. (Daily Mirror)

Cristiano Ronaldo quitte la Juventus comme “quelque chose d’un échec” et le joueur est “égoïste”, affirme le rédacteur en chef de Tuttomercatoweb. (Les temps)