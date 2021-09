Paper Talk: le scénario d’échange de Dream Haaland se met en place pour Man Utd; position de transfert effrayante de Man City

in

Manchester United a un scénario de rêve entre les mains alors qu’il cherche à mettre la main sur Erling Haaland, tandis que Manchester City va montrer ses muscles financiers l’été prochain et tout faire pour Kylian Mbappe, tous dans les journaux.

MARTIAL RECHERCHÉ PAR BVB

Le Borussia Dortmund réfléchit à une décision pour l’attaquant de Manchester United Anthony Martial de remplacer Erling Haaland, selon un rapport.

Dans ce qui serait sûrement un scénario de rêve pour United, ils pourraient se débarrasser de manière sensationnelle de l’attaquant français raté et débarquer Haaland du Borussia Dortmund.

Haaland reste la priorité numéro un de United l’été prochain, lorsque la clause de libération du joueur entrera en jeu. United aura cependant un certain nombre de rivaux pour la signature de l’attaquant prolifique.

Le Real Madrid, le PSG et Man City devraient être dans la file d’attente pour le n°9 norvégien.

Mais cette dernière tournure pourrait placer United devant ses rivaux, car le BVB serait en train de vérifier Martial.

90 minutes de réclamation Martial est “à l’étude” alors que Dortmund recherche un joueur pour remplacer Haaland l’été prochain.

L’équipe de Bundesliga “pense qu’elle pourrait relancer la carrière de Martial à son arrivée”.

La carrière de Martial a quelque peu stagné ces dernières saisons et « United est heureux de lui permettre de partir ».

On dit que les responsables du club recherchent environ 36 millions de livres sterling – le prix qu’ils ont payé à Monaco pour lui en 2015.

Timo Werner de Chelsea serait également sur la liste de Dortmund, alors qu’ils se sont également renseignés sur Richarlison d’Everton cet été.

LA VILLE A TOUS POUR LE MBAPPE

Le propriétaire de Man City, Sheikh Mansour, a donné un mandat pour faire de Kylian Mbappe, 22 ans, leur dernière signature “à tout prix”. (Podcast de fenêtre de transfert)

Liverpool prépare une offre de suivi pour l’ailier de West Ham Jarrod Bowen après avoir apparemment échoué avec une première offre de 20 millions de livres sterling. (Courrier quotidien)

Mark Clattenburg affirme qu’il a été accusé de trucage de matchs en 2015 par un collègue officiel après avoir acheté une nouvelle voiture. (Courrier quotidien)

Tottenham et Arsenal sont tous deux prêts à signer Philippe Coutinho, exclu de Barcelone, en janvier, les Catalans contribuant potentiellement à 50% de son salaire. (Courrier quotidien)

Theo Hernandez est prêt à engager son avenir à long terme avec l’AC Milan, car il pense que c’est le meilleur endroit pour continuer à grandir (AS)

ONANA POURRAIT S’INSCRIRE

La cible d’Arsenal et le gardien de l’Ajax Andre Onana a suggéré qu’il pourrait toujours signer une prolongation de contrat à Amsterdam, car son contrat se termine à l’été 2022 (de Telegraaf)

Après l’atterrissage de James Rodriguez, l’équipe qatarie d’Al-Rayyan devrait désormais remplacer le milieu de terrain de l’AS Roma Steven N’Zonzi (Calciomercato)

Les Rangers attaquant le milieu de terrain Ianis Hagi ont rejeté les informations le liant à un déménagement en janvier à Rome (Divers)

Le patron de Newcastle United, Steve Bruce, a admis que l’avenir de Sean Longstaff repose entre les mains de ceux qui le précèdent, alors que le contrat du milieu de terrain se termine cet été au milieu de l’intérêt d’Everton (The Chronicle)

Manchester United cherche des alternatives au milieu de terrain anglais Declan Rice, 22 ans, compte tenu de la valorisation de 80 à 90 millions de livres sterling de West Ham. (ESPN)

SORTIE RUDIGER

Antonio Rudiger pourrait gagner 400 000 £ par semaine s’il quitte Chelsea, le Bayern Munich et la Juventus étant prêts à offrir à l’international allemand de 28 ans une augmentation de salaire significative sur son offre actuelle de 130 000 £ par semaine des Blues. (Miroir)

Barcelone a pris contact avec le patron de la Belgique, Roberto Martinez, au sujet du remplacement de Ronald Koeman en tant que manager du club Nou Camp, bien que les négociations formelles n’aient pas commencé avec l’Espagnol. (But)

Arsenal avait une offre de 34 millions de livres sterling pour le milieu de terrain espagnol de 25 ans du Real Madrid, Marco Asensio, refusée cet été. (Cadena Ser, via Mirror)

L’Atletico Madrid envisage de déménager pour l’attaquant anglais d’Arsenal, Bukayo Saka, âgé de 20 ans. (La Razon, par l’Étoile)

REECE JAMES SWAP

Chelsea pourrait demander jusqu’à quatre joueurs du Real Madrid dans tout accord potentiel pour l’arrière droit anglais des Blues, Reece James, 21 ans. (Express)

L’AC Milan a eu plusieurs séries de pourparlers avec le Real Madrid sur la signature d’Isco et est de plus en plus confiant de faire atterrir l’international espagnol (Todofichajes)

Chelsea abandonnera sa poursuite du défenseur français de Séville Jules Kounde, 22 ans, et de l’arrière central brésilien du PSG, Marquinhos, 27 ans, pour se concentrer sur la signature de la Juventus et du Néerlandais Matthijs de Ligt, 22 ans. (Star)

Le patron de Newcastle United, Steve Bruce, a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation sur la vente de l’attaquant français de 24 ans Allan Saint-Maximin, car il souhaitait garder ses meilleurs joueurs au club. (La chronique)

La Juventus est toujours en négociations avec l’attaquant argentin Paolo Dybala, 27 ans, sur un nouveau contrat et a fait une offre améliorée. (Calciomercato)

Barcelone cherchera à vendre le meneur de jeu brésilien Philippe Coutinho, 29 ans, dans la fenêtre de transfert de janvier. (Marque)

XAVI PRÊT À PRENDRE LE CONTRLE DU BARCA

L’ancien joueur de Barcelone Xavi Hernandez pourrait remplacer le manager sous pression Ronald Koeman au club. (Marque)

L’AC Milan a eu des pourparlers sur la signature du milieu de terrain espagnol Isco du Real Madrid et pourrait conclure un accord pour le joueur de 29 ans pendant la fenêtre de transfert de janvier. (Todofichajes – en espagnol)

Le milieu de terrain italien Jorginho, 29 ans, a déclaré qu’il était “sur le point” de rejoindre Manchester City depuis Naples en juillet 2018 avant de signer pour Chelsea. (BT Sport)

Le Real Madrid prépare un coup de choc pour la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold dans la fenêtre de transfert de l’été prochain. (Le soleil)

Manchester United pourrait dépenser plus de 160 millions de livres sterling pour amener Erling Haaland et Declan Rice à Old Trafford l’été prochain. (Le soleil)

La carrière de Philippe Coutinho à Barcelone a atteint un nouveau creux lorsqu’il a été ignoré par Ronald Koeman contre Cadix et que deux adolescents non expérimentés ont été sélectionnés à la place. (Le soleil)

Ray Parlour a exhorté le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, à signer le milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma, car “il a tout”. (Le soleil)

Alexandre Lacazette pourrait être utilisé comme monnaie d’échange par Arsenal dans sa poursuite de l’attaquant de Séville Youssef El-Nesyri. (Express quotidien)

FATI MISS

Manchester City aurait pu signer la starlette barcelonaise Ansu Fati au cours de l’été. Mais le Barça n’était intéressé que par un accord en espèces, pas par un échange impliquant potentiellement Bernardo Silva ou même Raheem Sterling. (Étoile du jour)

Liverpool ne demandera pas la sécurité des pilotes à Anfield cette saison malgré le soutien du manager Jurgen Klopp à l’idée. (Les temps)

L’AS Roma est en tête de la course pour signer la grève des Rangers Ianis Hagi avec un prix de 17 millions de livres sterling ayant été fixé. (Soleil écossais)

Le départ de Ronald Koeman de Barcelone n’est qu’une question de temps en raison d’une combinaison des mauvais résultats de l’équipe et d’une relation qui se désintègre rapidement avec Joan Laporta. (Le gardien)

Barcelone a identifié l’attaquant de Porto Luis Diaz comme une signature potentielle l’été prochain (El Nacional)

L’entraîneur de Reims Oscar Garcia est le dernier candidat à succéder à Ronald Koeman à Barcelone (RMC Sport)

