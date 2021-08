Paper Talk: les favoris des géants Prem pour signer Lionel Messi; Le transfert du PSG “semble impossible”, alors que la théorie du complot de Barcelone fait rage

in

Barcelone a annoncé jeudi que Lionel Messi était un agent libre après avoir été incapable de négocier un nouveau contrat avec la star argentine, mais où ira-t-il ?

LIONEL MESSI DERNIER

L’avenir de Lionel Messi est en suspens après la bombe jeudi soir qu’il quittera Barcelone.

Les géants catalans ont révélé que le joueur hors contrat de 34 ans mettrait fin à son séjour au Camp Nou après plus de deux décennies. Les deux parties avaient convenu d’une prolongation, mais n’ont pas pu l’officialiser en raison des règles financières de la Liga.

Joan Laporta doit s’adresser aux médias vendredi après quelques heures tumultueuses dans l’histoire récente du club qui a commencé par une déclaration sur leur site officiel jeudi soir.

Les spéculations vont déjà bon train avec RMC Sport et Sky Sport Italia rapportant que des négociations sont en cours entre le Paris Saint-Germain et Messi.

Apparemment, des pourparlers étaient en cours pendant des heures jeudi soir dans le but de faire avancer un mouvement dans lequel le sextuple vainqueur du Ballon d’Or serait réuni avec l’ancien coéquipier de Barcelone Neymar.

Le PSG est bien conscient que le drame autour de l’annonce de Barcelone pourrait être une tactique pour faire pression sur la Liga autour des règles de plafond salarial induites par la pandémie de COVID-19. Alors Des sources contactées par Get French Football News affirment que le PSG devra frapper rapidement.

Le point de vente espagnol Marca cependant adopter une position différente et signaler qu’un transfert au PSG «semble impossible».

Ils affirment que “Man City est le favori pour le signer”, mais reconnaissent que City vient de dépenser 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish et détient un intérêt pour Harry Kane.

Mais Marca affirme que “l’accord de Kane est loin d’être conclu, les champions de Premier League semblent déjà changer leurs plans et tourner leur attention vers Messi”.

Et le directeur de l’exploitation de Man City, Omar Berrada a déclaré au Manchester Evening News en octobre dernier que City serait en mesure de déménager pour Messi s’il devenait disponible.

“C’est un talent incroyable, c’est quelqu’un qui peut avoir un impact significatif dans n’importe quel club du monde sur et en dehors du terrain immédiatement”, a déclaré Berrada.

« C’est le meilleur joueur du monde, c’est le meilleur joueur de sa génération. Je pense que n’importe quel club dans le monde aimerait explorer la possibilité qu’il rejoigne son équipe.

“Le fait qu’il ait été commenté qu’il voulait venir jouer pour City vous montre juste à quel point l’équipe a parcouru ces dernières années où le meilleur talent de sa génération et potentiellement disant qu’il veut venir jouer pour nous.”

Le Manchester Evening News affirme également que la déclaration de Barcelone a “ouvert la porte à un mouvement de choc” à Manchester City.

KANE KNOCK ON EFFET

La disponibilité de Messi pourrait affecter tout mouvement potentiel que Manchester City préparait pour Tottenham et l’attaquant anglais Harry Kane, 27 ans. (Express)

Le Paris St-Germain a immédiatement été lié à Messi, mais la capitale française n’est considérée que comme une destination possible pour l’Argentin très demandé. (Le Parisien)

Les fans de Barcelone acceptant le départ de Lionel Messi ne sont pas convaincus que le “divorce” durera trop longtemps. (Courrier quotidien)

Le PSG est considéré comme le favori pour signer le sextuple vainqueur du Ballon d’Or, mais un déménagement aux États-Unis pour jouer à la Major League Soccer ne peut être écarté. (Poster)

Le retour proposé de Romelu Lukaku à Chelsea pourrait être sur le point de stagner, car le président de l’Inter Milan, Steven Zhang, veut prendre son temps avant de décider s’il veut vendre l’attaquant belge de 28 ans. (Gazzetta dello Sport)

Chelsea devrait achever de ramener Lukaku à Stamford Bridge d’ici le week-end après avoir proposé à l’Inter un accord d’une valeur de 95 millions de livres sterling et des ajouts pour l’attaquant. (Poster)

FRAIS DE VOYAGE

Manchester United reste désireux de signer le défenseur anglais Kieran Trippier, mais l’Atletico Madrid refuse de bouger sur son prix demandé de 34 millions de livres sterling pour le joueur de 30 ans. (Soleil)

L’arrière central français Raphael Varane, 28 ans, est arrivé en Angleterre pour finaliser son transfert à Manchester United en provenance du Real Madrid, le défenseur devant terminer une période de quarantaine avant de passer un examen médical. (Fabrizio Romano)

Arsenal a fait une offre d’environ 17 millions de livres sterling pour l’attaquant argentin de la Lazio Joaquin Correa, 26 ans, ce qui est “considéré comme insuffisant” par le club de Rome. (Corriere dello Sport)

Southampton s’est enquis de la signature de Tammy Abraham, 23 ans, prêtée par Chelsea alors qu’ils commencent leur recherche d’un remplaçant pour l’attaquant anglais Danny Ings, 29 ans, qui a rejoint Aston Villa plus tôt cette semaine. (discutez SPORT)

Arsenal envisage de recruter le gardien de but anglais Aaron Ramsdale et le milieu de terrain norvégien Sander Berge de Sheffield United, mais une offre combinée de 50 millions de livres sterling pourrait ne pas suffire pour faire atterrir la paire de 23 ans. (Star)

Le milieu de terrain français de Lyon Houssem Aouar, 23 ans, attend un transfert à Arsenal cet été. (Soleil)

Leicester City va intensifier sa recherche d’un nouveau défenseur central après que le défenseur français des moins de 21 ans Wesley Fofana, 20 ans, se soit cassé la jambe lors du match amical de mercredi contre Villarreal. (Sport céleste)

Tottenham devrait faire une offre de 17 millions de livres sterling pour le défenseur de Bologne et du Japon, Takehiro Tomiyasu, âgé de 22 ans. (Initié du football)

La Roma de Jose Mourinho a été liée à une décision du milieu de terrain camerounais de Fulham, 25 ans, Andre-Frank Zambo Anguissa, qui coûterait environ 21 millions de livres sterling au club de Serie A. (Gazzetta dello Sport, via Sport Witness)

Brentford est sur le point de signer l’ailier congolais de 24 ans Yoane Wissa du club français de Lorient. (Sport céleste)

CHASE AU PALAIS ARMSTRONG

Crystal Palace est en pourparlers avancés avec Blackburn sur un accord pour l’attaquant anglais de 24 ans Adam Armstrong, qui est évalué à environ 20 millions de livres sterling. (Sport céleste)

Palace a mené la course à la signature d’Armstrong, bien qu’une offre initiale ait été rejetée et que Norwich City, Southampton et Watford ont tous fait leurs propres offres. (Poster)

Le Real Madrid aurait “fermé la porte” au départ de Martin Odegaard du club cet été en raison de problèmes de blessure concernant son compatriote milieu de terrain Toni Kroos. (Daily Mirror)

Jose Mourinho pourrait revenir hanter Tottenham avec son nouveau club AS Roma prêt à agir pour la cible potentielle des Spurs Mikkel Damsgaard de Sampdoria. (Daily Mirror)

EVERTON SE FAIRE POUR RONDON

Everton est prêt à bondir pour l’attaquant Salomon Rondon si son séjour en Super League chinoise avec l’ancienne équipe de Rafa Benitez, Dalian Pro, est écourté pour des raisons financières. (Soleil)

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, essaie de se débarrasser des joueurs marginaux, dont Ross Barkley et Danny Drinkwater, car ils ont peu de chances de faire partie de son équipe de Premier League. (Soleil)

Ole Gunnar Solskjaer dit que son nouveau contrat ne signifie rien s’il ne peut pas livrer cette saison. (Soleil)

Liverpool a reçu une augmentation de 2 millions de livres sterling grâce à une clause de vente dans le contrat de Danny Ings. (Soleil)

Paul Pogba devrait commencer la saison au sein de l’équipe première de Manchester United malgré le rejet d’une offre de contrat en raison de l’intérêt du PSG. (Courrier quotidien)

Le gardien de Leeds United, Ilan Meslier, a révélé qu’il avait snobé la chance de rejoindre Chelsea à l’adolescence en 2018, un an avant son arrivée à Elland Road. (Courrier quotidien)

L’avenir de Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain pourrait dépendre du fait que le club se rapproche de Lionel Messi, son départ étant considéré comme plus probable si tel est le cas en raison de la réglementation du fair-play financier. (Express quotidien)

ARSENAL VEUT TOMIYASU

Arsenal est sur le point de faire une offre pour le défenseur de Bologne Takehiro Tomiyasu après que sa proposition de transfert contre le féroce rivaux Tottenham ait été bloquée. (Express quotidien)

James Milner dit que Harvey Elliott est prêt à jouer un rôle dans les plans de Jurgen Klopp cette saison. (Express quotidien)

Bernardo Silva et Gabriel Jesus pourraient être les deux premiers joueurs écartés par Manchester City alors qu’ils cherchent à équilibrer les comptes après la signature de Jack Grealish et avec l’arrivée de Harry Kane potentiellement encore à venir. (Étoile du jour)

Benfica demande 30 millions de livres sterling pour l’attaquant uruguayen Darwin Nunez, recherché par Brighton. (Télégraphe)

La recherche d’un défenseur central par West Ham a inclus l’examen de Jannik Vestergaard de Southampton après un été où il a atteint les demi-finales de l’Euro avec le Danemark. (Télégraphe)

RETOUR CLYNE

Crystal Palace envisage de re-signer Nathaniel Clyne après son retour au club la saison dernière. (Télégraphe)

Kevin De Bruyne a d’abord dit à Pep Guardiola de faire un pas pour Jack Grealish après s’être heurté à son nouveau coéquipier en service international l’année dernière. (Indépendant)

Glen Kamara est sur le point d’engager son avenir avec les Rangers après que le club lui a offert un nouveau contrat exceptionnel pour prolonger son séjour au-delà de l’été 2023. (Daily Record)

La Juventus souhaite retrouver le milieu de terrain barcelonais Miralem Pjanic (Calciomercato)

Napoli espère signer le milieu de terrain de Sheffield United Sander Berge (Calciomercato)

