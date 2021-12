Paper Talk: les termes sont convenus alors que Rangnick frappe la première signature de Man Utd et montre la porte à une autre; triple offre d’attaquant de Newcastle

Manchester United a fait une percée et approche de la première signature de l’ère Ralf Rangnick à Boubacar Kamara, Newcastle poursuit trois attaquants de renom, tandis que les potins de mardi sur les transferts prétendent qu’un homme de Chelsea est une cible pour la Lazio.

ACCORD BOUBACAR KAMARA POUR MAN UTD

Manchester United est sur le point de signer Boubacar Kamara après avoir convenu de conditions personnelles avec le milieu de terrain marseillais.

Nous vous avons annoncé dimanche comment United cherchait à obtenir sa signature sur un accord de pré-contrat. Cela le verrait passer à Old Trafford en tant qu’agent libre à la fin de la saison.

Cependant, selon The Sun, via FourFourTwo, Ralf Rangnick souhaite que Kamara soit amené en janvier. Ils rapportent qu’une redevance d’environ 10,2 millions de livres sterling (12 millions d’euros) a été frappée avec Marseille et que Kamara deviendra la première signature du règne allemand.

Le joueur de 22 ans sera probablement un ajout intelligent au milieu de terrain de United. Doté d’une énergie énorme, d’une bonne plage de passes et fort dans les tacles, il a vraiment attiré l’attention de Marseille cette saison.

Il est à l’aise dans le cadre d’un «pivot à double milieu de terrain» que Rangnick préfère et pourrait s’avérer une amélioration par rapport au Nemanja Matic vieillissant. En concurrence avec Fred et Scott McTominay, Kamara renforcera sans aucun doute la salle des machines de United.

Il devrait signer un contrat de trois ans et demi jusqu’à l’été 2025.

L’arrivée de Kamara est cependant susceptible d’être une mauvaise nouvelle pour un autre homme à Donny van de Beek. Signé dans un contrat de 35 millions de livres sterling à l’été 2020, le Néerlandais n’a pas réussi à trouver ses marques à Old Trafford.

Pas assez bon pour avoir un impact dans leurs positions de milieu de terrain offensif, son meilleur espoir de sauver sa carrière à United était dans le « rôle n ° 6 ».

Cependant, selon le Daily Express, Rangnick a décidé que Van de Beek n’avait pas les qualités requises. En tant que tel, ils estiment qu’il est très susceptible de franchir la porte de sortie le mois prochain, le club étant ouvert aux offres.

DZEKO ET MARTIAL SUR LA LISTE DE NEWCASTLE

Newcastle United est prêt à renforcer ses options offensives en janvier après avoir lancé une double offre pour Anthony Martial de Manchester United et Edin Dzeko de l’Inter Milan. (Le soleil)

Le Real Madrid est de sérieux prétendants pour battre Manchester City et United dans la course à la superstar Erling Haaland. (Le soleil)

Manchester United se bat pour garder Edinson Cavani à Old Trafford le mois prochain au milieu de l’intérêt de Barcelone. (Le soleil)

La rénovation de 1,3 milliard de livres sterling du Camp Nou par Barcelone obtient le feu vert malgré la crise financière du club. (Le soleil)

Les matchs de Premier League pourraient à nouveau se dérouler à huis clos, selon les informations. (Le soleil)

La sortie de Tottenham de l’Europa Conference League a vu les clubs anglais glisser derrière leurs homologues français et néerlandais dans le classement de l’UEFA. (Le soleil)

KLOPP PORTE UNE AUTRE PLAINTE DE TOTTENHAM

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a critiqué le manque de désinfectant pour les mains disponible avant sa conférence de presse d’après-match au Tottenham Hotspur Stadium. (Le soleil)

Outre Martial et Dzeko, Newcastle envisage de recruter l’attaquant lyonnais Moussa Dembele. (Courrier quotidien)

Barcelone envisage une approche de prêt pour Pierre-Emerick Aubameyang ayant été alerté par son exil à Arsenal. (Courrier quotidien)

Arsenal envisage de signer trois stars de la Juventus lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier. (Courrier quotidien)

Maurizio Sarri espère retrouver le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga à la Lazio, selon des informations. (Courrier quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Jesse Lingard devrait voir le reste de la saison à Manchester United avant de quitter le club en transfert gratuit cet été. (Le télégraphe du jour)

Les managers et les joueurs se sentent en colère contre leurs clubs et la Premier League pour avoir rejeté un « coupe-feu festif » au milieu de la recrudescence des cas de coronavirus. (Le télégraphe du jour)

Newcastle United déposera une plainte officielle auprès de la Premier League concernant le niveau d’arbitrage lors de ses trois derniers matchs après qu’une série de décisions controversées les ait été défavorables. (Le télégraphe du jour)

Tottenham demande un avis juridique sur la décision de l’UEFA de les expulser de l’Europe, même si le club n’envisage pas de faire appel. (Le télégraphe du jour)

Les chances de Leeds de signer Noussair Mazraoui apparaissent avec son agent, Mino Raiola, semblant exclure une sortie en janvier. (Express quotidien)

Everton va signer l’arrière gauche du Dynamo Kyiv Vitaliy Mykolenko dans le cadre d’un contrat de 17 millions de livres sterling, ouvrant la voie au départ de Lucas Digne. (Daily Mirror)