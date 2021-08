Paper Talk: Liverpool en position alors que le PSG change de position sur la superstar; Tottenham voit l’offre de l’ailier rejetée

in

Liverpool pourrait faire un geste sensationnel la semaine dernière pour Kylian Mbappe alors que le Paris Saint-Germain s’inquiète de perdre l’attaquant gratuitement l’été prochain, tandis que les Spurs recherchent un ailier, tous dans les journaux.

Le PSG POURRAIT VENDRE MBAPPE

Kylian Mbappe a refusé la dernière offre de contrat du Paris Saint-Germain, selon un rapport.

La dernière proposition faite par le PSG à l’attaquant de 22 ans est un nouveau contrat de cinq ans, plus l’option d’un an avec augmentation de salaire. Mais son nouveau contrat ne le verrait que comme le troisième joueur le mieux payé du club derrière Lionel Messi et Neymar.

RMC Sport par contre dire que Mbappe a rejeté la proposition et reste «froid» avec le directeur sportif Leonardo.

Le PSG serait cependant désespéré pour éviter de perdre Mbappe gratuitement l’été prochain. Et leur position pourrait bien changer à une semaine de la fenêtre d’été.

Le club de Ligue 1 a une semaine pour obtenir une grosse somme pour le joueur, qui peut signer un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier.

Le Real Madrid est le principal prétendant de Mbappe, mais malgré tous leurs regards admiratifs, ils ne sont pas encore venus à la table des négociations.

Le PSG pourrait cependant encore vendre à un club de Premier League et Liverpool est depuis longtemps lié à l’international français.

Jurgen Klopp est un grand admirateur de l’attaquant et aurait un “ligne directe” avec lui. Les Reds auraient même approché le joueur plus tôt cet été.

Et RMC précise que : “Un seul club s’est manifesté concrètement ces dernières semaines et c’est l’anglais.”

Il s’agirait de Liverpool, même si les Reds ne sont pas nommés dans le rapport.

Le PSG a même aligné un remplaçant. Ils poursuivront le leader d’Everton Richarlison si Mbappe passe à autre chose, selon Mundo Deportivo.

TOTTENHAM CHASE JUVE HOMME

Les négociations entre Tottenham Hotspur et la Juventus ont commencé avec l’équipe de Nuno Espirito Santo désireuse de déménager pour Weston McKennie (Calciomercato)

La décision du Real Madrid de vendre Martin Odegaard à Arsenal faisait partie de leur plan de levée de fonds pour signer le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba sur un transfert gratuit l’été prochain. (Le soleil)

Barcelone s’est vu offrir la possibilité de recruter l’ancien milieu de terrain de Newcastle Luuk de Jong en prêt de Séville, mais le PSV Eindhoven et West Ham sont également intéressés. (Le soleil)

La Lazio est sur le point de conclure un accord avec le milieu de terrain croate Toma Basic (Gianluca Di Marzio)

Arsenal écoutera les offres du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, et ne gênera pas l’attaquant gabonais s’il exprime le désir de quitter le club avant la date limite du mercato. (Télégraphe)

LEVY NE FRANCHIRA PAS SUR KANE

Le président de Tottenham, Daniel Levy, n’abandonnera pas son évaluation de l’attaquant anglais Harry Kane et pourrait même refuser une offre record britannique de près de 150 millions de livres sterling de Manchester City pour le joueur de 28 ans. (Télégraphe)

Les Gunners sont déterminés à soutenir le manager sous pression Mikel Arteta après les défaites lors des deux premiers matchs de la saison de Premier League. (Miroir)

Arsenal veut raviver son intérêt pour l’arrière latéral anglais Kieran Trippier, mais a besoin que l’Atletico Madrid baisse son prix demandé de 34 millions de livres sterling pour le joueur de 30 ans. (Soleil)

L’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, est candidat au poste de manager d’Arsenal si le club décide de limoger Mikel Arteta. (Télégraphe)

TRAORE INTÉRÊT DES SPURS

Tottenham est en pourparlers avec les Wolves au sujet d’un accord potentiel pour Adama Traoré et semble prêt à conclure un accord pour le milieu de terrain adolescent très apprécié Pape Sarr de Metz. (Le gardien)

Les loups ont rejeté l’offre de Tottenham de prêter l’ailier espagnol Adama Traoré, 25 ans. (Fois)

Chelsea envisage un prêt tardif pour l’Atletico Madrid et le milieu de terrain espagnol Saul Niguez, 26 ans, tandis que les Blues ont proposé de nouveaux contrats aux défenseurs centraux Antonio Rudiger, 28 ans, de l’Allemagne et du Danois Andreas Christensen, 25 ans. (Telegraph)

Le milieu de terrain anglais Declan Rice prévoit de refuser toute offre d’un nouveau contrat de West Ham, car le joueur de 22 ans estime qu’il est exclu d’un déménagement cet été. Il lui reste trois ans sur son contrat actuel et les Hammers ont la possibilité de le prolonger d’un an. (Fois)

Chelsea espère signer le défenseur français Jules Kounde de Séville avec le joueur de 22 ans qui aurait une clause de libération de 77 millions de livres sterling dans son contrat. Les deux clubs espéraient que le défenseur central des Blues Kurt Zouma, 26 ans, pourrait être inclus dans l’accord uniquement pour que le Français rejette la chance de rejoindre la Liga. (90 minutes)

Manchester United reste intéressé par le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga, 18 ans, mais pense que l’international français préférerait déménager au Paris St-Germain ou dans un club espagnol. (ESPN)

MARTEAU OEIL BAMBA

West Ham envisage le milieu de terrain français de Lille Jonathan Bamba, 25 ans, comme une alternative possible à la signature de l’international anglais Jesse Lingard de Manchester United. (Express)

Crystal Palace est prêt à payer 10 millions de livres sterling pour signer l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah, 22 ans, mais les Gunners résistent pour près de 20 millions de livres sterling. (Athletic)

Le milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira, 25 ans, est sur le point de rejoindre la Fiorentina en prêt avec le milieu de terrain uruguayen après avoir passé la saison dernière à l’Atletico Madrid, où il a aidé l’équipe de Diego Simeone à remporter la Liga. (football.londres)

Le milieu de terrain brésilien Willian, 33 ans, devrait quitter Arsenal en transfert gratuit pour rejoindre les Corinthians dans son pays natal, avec des pourparlers à un stade avancé. (Courrier)

LES LOUPS VEULENT MOORE

Les loups sont prêts à faire une offre de 7 millions de livres sterling pour l’attaquant de 29 ans de Cardiff City et du Pays de Galles Kieffer Moore. (Initié du football)

Le défenseur de Manchester United, Phil Jones, est prêt à envisager un prêt à un club de championnat, le défenseur central anglais de 29 ans étant tombé dans la hiérarchie à Old Trafford. (Ligue mondiale de football)

Newcastle United et West Ham pourraient rivaliser avec Burnley pour recruter l’arrière gauche ivoirien Maxwel Cornet de Lyon. (90 minutes)

Burnley a fait une offre de 15 millions de livres sterling pour Cornet, 24 ans, qui serait payée en cinq versements. (Sport céleste)

Everton a eu une offre pour l’attaquant canadien de 18 ans Daniel Jebbison, qui représente l’Angleterre au niveau des jeunes, refusée par Sheffield United. Aston Villa, Brentford et Leeds s’intéressent également à l’adolescent. (ÉQUIPE)

Leicester et Southampton s’intéressent à l’arrière droit anglais de Middlesbrough, Djed Spence, 21 ans. (Football League World)

Le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek fait face à un avenir incertain aux Pays-Bas sous le nouveau régime de Louis van Gaal, le nouveau patron étant prêt à réduire son équipe à 22 ou 23 car il aime travailler avec un petit nombre de joueurs. (Les temps)

LIVERPOOL VEUT PATTERSON

Liverpool est sur le point de se battre avec ses rivaux Everton pour la signature prisée du jeune arrière droit des Rangers Nathan Patterson. (Soleil écossais)

Mikel Arteta prévoit d’aligner une solide formation d’Arsenal contre West Bromwich Albion au deuxième tour de la Coupe Carabao mercredi pour tenter d’assurer une victoire directe et de soulager la pression sur lui. (Les temps)

Le gardien de Saint-Etienne Etienne Green est sur le point de refuser la chance de représenter la France au niveau des moins de 21 ans car il souhaite jouer pour l’Angleterre, étant né et ayant grandi pendant ses quatre premières années à Colchester. (Daily Mirror)

Samuel Umtiti devrait rester à Barcelone car le club est incapable de trouver un acheteur ou un moyen de résilier le contrat de 131 000 £ par semaine du vainqueur de la Coupe du monde pour des raisons juridiques. (Courrier quotidien)

Le Celtic et quatre équipes de Premier League surveillent Kerr Smith, adolescent de Dundee United. (Soleil écossais)

L’Inter a rencontré Turin au sujet d’un éventuel transfert de l’attaquant Andrea Belotti (Sky Sport Italia)

