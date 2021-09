Paper Talk: Liverpool s’intéresse aux meilleures surfaces des stars de Leeds avec Klopp un grand fan; Le Real Madrid a Pogba Plan B

Leeds fait face à une grande menace que Liverpool envisage de déménager pour l’un de ses joueurs vedettes, Pep Guardiola a pris une décision sur une star de Barcelone, tandis que les potins de transfert de samedi affirment que le Real Madrid a une alternative à Paul Pogba en tête.

BAMFORD HAUT SUR LA LISTE DES RECHERCHÉS DE LIVERPOOL

L’attaquant de Leeds Patrick Bamford a fait l’objet d’un échec de Liverpool cet été, selon un rapport.

L’international anglais le plus récemment sélectionné a plus que prouvé qu’il était une source fiable de buts en Premier League. Il a marqué 17 fois la saison dernière, pesant sept passes décisives. Il a déjà un but et une passe décisive à son actif cette saison en trois matchs jusqu’à présent.

Et ce sont ces statistiques et ces performances globales qui ont vu Jurgen Klopp s’annonce comme un grand fan.

« Meilleur joueur, Bamford. Je me souviens, je suis presque sûr qu’avant la saison, j’ai entendu sur talkSPORT des gens dire: “Leeds a besoin d’un bon buteur, Bamford n’est pas assez bon”, des trucs comme ça”, a déclaré Klopp en avril.

«Je suis tellement heureux qu’il puisse leur prouver le contraire. C’est un joueur exceptionnel, parfait. Son rythme de travail est exceptionnel et il joue toujours le football qu’il joue en plus de cela et marque des buts.

« C’est rare. Ils ont beaucoup de joueurs intéressants, mais Bamford, je suis vraiment content pour lui.

«Je ne le connais pas, évidemment, c’est une belle carrière. Un peu plus tard que les autres mais toujours très impressionnant.

Maintenant, selon Goal, via le Daily Express, Liverpool a fait de gros efforts pour remporter Bamford à Leeds cet été.

Ils auraient été en contact avec l’équipe de Marcelo Bielsa, qui a clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas vendre.

À ce stade, Bamford n’avait plus que deux ans sur son contrat, bien qu’il soit depuis signé un nouveau contrat amélioré de cinq ans.

Cependant, ce n’est pas la fin de l’intérêt de Liverpool, semble-t-il. Le journal rapporte que Liverpool pourrait encore revenir à Leeds avec une offre améliorée alors que Klopp envisage des moyens d’améliorer sa force de frappe.

Roberto Firmino joue un rôle similaire pour Liverpool, mais ses jours en tant que n ° 9 efficace regardent derrière lui.

LE REAL MADRID VEUT POGBA ET SOLER

Le Real Madrid se tournera vers le milieu de terrain de Valence Carlos Soler s’il ne parvient pas à conclure un accord pour le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba. (Étoile du jour)

Cristiano Ronaldo devrait être étudié par des scientifiques comme s’il était un extraterrestre en raison de ses capacités extraordinaires. C’est selon l’ancien coéquipier portugais Liedson da Silva Muniz. (Étoile du jour)

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo “ne veut pas de traitement spécial” après son retour à Manchester United. (Courrier quotidien)

Rio Ferdinand a mis Ronaldo au défi d’atteindre un record de 30 buts cette saison. Il exhorte également Mason Greenwood et Marcus Rashford à être “bizarres” en apprenant de la star portugaise. (Courrier quotidien)

Le maillot Man Utd No 7 de Ronaldo a réalisé plus de ventes que le nouveau PSG 30 de Lionel Messi, la star portugaise ayant rapporté 187 millions de livres sterling en seulement huit jours. (Courrier quotidien)

SOLSKJAER DANS RONALDO BRAG

Solskjaer dit que Ronaldo est encore meilleur maintenant que lorsqu’il a joué pour la première fois pour Manchester United. (Le soleil)

L’ailier de QPR Chris Willock veut imiter son jeune frère, le milieu de terrain de Newcastle Joe, en jouant en Premier League. (Le soleil)

Ronaldo n’allait jamais signer pour Manchester City malgré les affirmations selon lesquelles l’attaquant était sur le point de rejoindre les rivaux de Manchester United, a insisté Solskjaer. (Express quotidien)

Chelsea mène la course pour signer le nouveau hotshot allemand Karim Adeyemi après avoir eu des entretiens au cours de l’été. (Express quotidien)

Pep Guardiola devrait refuser la chance de signer La star de Barcelone Ansu Fati de peur de blesser son ancien côté. (Express quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Le travail de Ronald Koeman à Barcelone est menacé, les clubs de LaLiga envisageant de déménager à nouveau pour Xavi en tant que remplaçant. (Express quotidien)

L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette prévoit de partir en janvier après avoir appris qu’ils avaient tenté de le remplacer par Tammy Abraham avant son déménagement à Rome. (Daily Mirror)

Martin Odegaard affirme que l’ambition d’Arsenal est de remporter la Ligue des champions “d’ici deux ans”. (Daily Mirror)

Thomas Tuchel a dit à Ross Barkley de rester positif et d’oublier ce qui aurait pu être après que le milieu de terrain n’ait pas réussi à s’éloigner de Chelsea. (Le gardien)

