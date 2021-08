Paper Talk: Mbappe espère grandir pour Liverpool alors que Michael Edwards prépare un coup de maître de transfert; La star de Leeds recherchée par Tottenham

Kylian Mbappe pourrait se rendre à Liverpool avec les Reds élaborant un plan de transfert astucieux, Tottenham est prêt à tout faire pour signer une star de Leeds, tandis que les potins de lundi sur les transferts prétendent qu’un favori surprise est apparu pour Philippe Coutinho.

LIVERPOOL A UN PLAN POUR ATTERRIR MBAPPE

Liverpool envisage de faire atterrir Kylian Mbappe sur un transfert gratuit l’été prochain, selon des informations.

L’icône française, 22 ans, est largement appelée à devenir la star prééminente du jeu alors que le temps presse pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mbappé opère déjà autour d’un but par match malgré son jeune âge et est devenu à la fois le joueur le plus important de son club et de son pays.

Cependant, avec environ 10 mois restant sur son contrat à PSG, la spéculation sur une sortie qui a fait la une des journaux a commencé à tourbillonner.

Les rapports du week-end ont de nouveau suggéré qu’un déménagement estival au Real Madrid est sur les cartes.

Et de nombreux rapports suggèrent qu’un déménagement au Bernabeu est celui qui fait le plus flotter le bateau de Mbappe.

Cependant, le Daily Mirror, citant le podcast de la fenêtre de transfert, insiste sur le fait que les Reds ne peuvent pas être réduits. Ils déclarent que le gourou des transferts de Liverpool, Michael Edwards, est prêt à budgétiser ses salaires « substantiels » s’ils peuvent convenir d’un transfert gratuit l’été prochain.

Cela signifie également que Liverpool gardera sa poudre de transfert au sec d’ici l’été prochain. En effet, seuls plus de départs semblent être sur les cartes.

Les sorties de Liverpool sont probables

Et après avoir vendu Harry Wilson, Marko Grujic et Taiwo Awoniyi, d’autres sorties pourraient être en route. En effet, Edwards souhaite également se débarrasser de Divock Origi et Xherdan Shaqiri cet été. Et après avoir perdu Gini Wijnaldum sur un coup franc, les Reds économiseront des milliers chaque mois sur les salaires.

De plus, l’un de leurs grands noms à Mohamed Salah ou Sadio Mane pourrait également être déchargé la saison prochaine pour faire roon pour Mbappe.

Et bien que Liverpool ne fasse pas d’offre pour le joueur maintenant, ils sont prêts à se battre avec le Real Madrid si l’accord de Mbappe expire.

Et il semble Le PSG fait déjà des projets pour la vie après Mbappe, avec des liens étroits avec Cristiano Ronaldo.

TOTTENHAM KEEN EN MOUVEMENT POUR BAMFORD

Leeds United prévoit de repousser l’intérêt de Tottenham pour Patrick Bamford en concluant un nouveau contrat à long terme avec l’attaquant. (Le télégraphe du jour)

Harry Kane espère que Manchester City ira enfin de l’avant avec une nouvelle offre record britannique pour essayer de le signer cette semaine. (Le télégraphe du jour)

Southampton et Bournemouth suivent l’agent libre Gary Cahill après sa sortie de Crystal Palace cet été. (Le télégraphe du jour)

L’attaquant de Liverpool Divock Origi est sur le radar des Wolves, Crystal Palace et West Ham. (Le télégraphe du jour)

Le défenseur de Villarreal, Pau Torres, aurait refusé l’opportunité de déménager à Tottenham malgré l’acceptation de l’offre de la partie nord de Londres.. (Express quotidien)

PREM TRIO CHASE PAPE SARR

Chelsea, Manchester United et Manchester City aiment tous le milieu de terrain Metz de 18 ans Pape Matar Sarr. (Courrier quotidien)

L’arrière central de Liverpool Ben Davies rejoindra Sheffield United dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison. (Courrier quotidien)

Ronald Koeman admet que Barcelone “préférerait” avoir Lionel Messi, mais a salué les efforts de son équipe après leur victoire 4-2 contre la Real Sociedad. (Courrier quotidien)

Les fans de l’Inter Milan ont défiguré une autre fresque de l’ancien attaquant Romelu Lukaku après son transfert de 97,5 millions de livres sterling à Chelsea. (Courrier quotidien)

LIVERPOOL ROW BRASSAGE SUR LES BRÉSILIENS

Liverpool affrontera une autre rangée club contre pays avec le Brésil avec Roberto Firmino, Fabinho et Alisson tous appelés pour des matchs clés. (Courrier quotidien)

La Lazio est en train de devenir la favorite pour le prêt de Philippe Coutinho avec une option pour un contrat permanent de 25 millions de livres sterling. (Courrier quotidien)

Arsenal garde espoir de signer Martin Odegaard suite à une réduction du prix demandé par le Real Madrid. Cependant, les deux clubs restent à part sur leurs valorisations. (Étoile du jour)

Le manager de la Juventus, Massimiliano Allegri, suggère qu’il est satisfait de ses options de milieu de terrain, laissant Liverpool ou Arsenal libres de se déplacer pour Manuel Locatelli de Sassuolo. (Étoile du jour)

Barcelone cherche à signer l’un des duo d’attaquants d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. (Étoile du jour)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Burnley est favori devant Hertha Berlin pour signer Maxwell Cornet, après avoir fait une offre de 12 millions de livres sterling plus des extras pour l’ailier lyonnais. (Le soleil)

Blackburn devrait prêter le demi-centre Philippe Sandler alors que Manchester City cherche à approfondir son expérience de jeu. (Le soleil)

Blackpool fait une offre tardive pour détourner le prêt du jeune défenseur de Manchester United Ethan Laird à Swansea. (Le soleil)

L’ailier irlandais James McClean est une cible pour les rivaux locaux Wigan et Bolton. (Le soleil)

Virgil van Dijk affirme qu’il a franchi quelques obstacles mentaux après son retour à l’action pour Liverpool après 10 mois d’absence avec des dommages au ligament croisé antérieur. (Le gardien)