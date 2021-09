Paper Talk: porte-bonheur parmi trois cibles de Klopp alors que Liverpool cherche à résoudre le problème en janvier; nouvelle cible n ° 1 de Chelsea nommée

Liverpool étudie attentivement trois joueurs alors qu’ils cherchent à résoudre un problème familier en janvier, les éclaireurs de Barcelone surveillent un homme de Brighton, tandis que les potins de jeudi sur les transferts affirment que Chelsea a un nouvel objectif de 103 millions de livres sterling.

TROIS AVANTS SUR LE RADAR DE TRANSFERT DE LIVERPOOL

Jurgen Klopp cherche désespérément à renforcer les options d’attaque de Liverpool et envisage actuellement trois signatures possibles, selon un rapport.

Les Reds ont fait un bon début de saison, après avoir remporté quatre victoires et fait match nul lors de leurs premiers matches de Premier League. Cette forme signifie qu’ils sont en tête, aux côtés de Chelsea et de Manchester United, de la table embryonnaire.

Cependant, Klopp n’est que trop conscient qu’ils ont aussi bien commencé la saison dernière et étaient en haut de la table à Noël. Cependant, leur forme a subi une baisse significative après la période des fêtes et à un moment donné, ils avaient glissé à la septième place.

Alors que les blessures défensives étaient une cause évidente, c’est en fait la perte de forme de Liverpool à l’avant qui a suscité le plus d’inquiétude. Et malgré la signature de Diogo Jota pour soulager la tension, Sadio Mane et Roberto Firmino ont subi des baisses alarmantes.

Klopp n’est cependant que trop conscient du fait qu’il a besoin d’un autre ajout de qualité supérieure pour renforcer leurs rangs.

Et le Daily Mirror a répertorié trois cibles possibles pour Klopp à signer lorsque la fenêtre s’ouvrira en janvier.

Et ils déclarent que deux de ces options viennent de la Liga sous la forme d’Ousmane Dembele et Marco Asensio.

En effet, l’intérêt déclaré de Liverpool pour Asensio a entraîné Carlo Ancelotti passant un commentaire sur la star du Real Madrid cette semaine.

Coman également sur la liste de souhaits de Liverpool

Au moment où janvier arrivera, il ne restera plus que 18 mois sur l’accord de l’ailier. Et le sentiment est qu’il y aura une opportunité pour Liverpool de bondir.

C’est une histoire similaire avec Kingsley Coman. L’accord de l’ailier du Bayern Munich expire également à l’été 2023 et des rapports affirment que les géants de la Bundesliga pourraient chercher à encaisser.

Coman est en quelque sorte un porte-bonheur, ayant remporté le titre de la Ligue au cours des 10 saisons qu’il a appréciées en tant que professionnel. Ces courses incroyables incluent deux au PSG, deux avec la Juventus et les six dernières avec le Bayern.

DE LIGT TOPS CHELSEA WANTED LIST

Chelsea prévoit de se concentrer fermement de Jules Kounde sur le défenseur central de la Juventus Matthijs De Ligt. Cependant, le Néerlandais pourrait coûter jusqu’à 103 millions de livres sterling. (Daily Mirror)

Ole Gunnar Solskjaer admet qu’Edinson Cavani n’est toujours pas en mesure de jouer pour Manchester United, ne s’étant pas suffisamment entraîné pour être en pleine forme. (Daily Mirror)

Il n’a fallu que quelques minutes à Thomas Tuchel pour perdre son sang-froid avec Ben Chilwell lors du choc de Chelsea contre Aston Villa. Cela suggère que tout ne va pas bien pour l’Anglais qui est derrière Marcos Alonso dans le calcul. (Daily Mirror)

La frénésie de 267 millions de livres sterling d’Everton sous Marcel Brands est sous surveillance au milieu d’erreurs et de la sortie de James Rodriguez. (Daily Mirror)

Les éclaireurs de Barcelone surveillent le gardien de Brighton, âgé de 20 ans, Carl Rushworth, qui est actuellement prêté à Walsall. (Daily Mirror)

Évaluer qui pourrait remplacer Ronald Koeman à Barcelone, y compris Arteta et Rodgers

LEWANDOWSKI RÉVÈLE LES CONFÉRENCES AU REAL MADRID

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski admet avoir rencontré le président du Real Madrid Florentino Perez. (Daily Mirror)

Manchester City et Tottenham Hotspur seront les premiers clubs à revenir debout après que le gouvernement a finalement approuvé un pilote de sécurité en Angleterre et au Pays de Galles. (Le télégraphe du jour)

Middlesbrough continue d’intenter une action en justice contre le comté de Derby pour les poursuivre en justice pour de prétendues violations financières. C’est malgré les Rams mis sous administration par le propriétaire Mel Morris. (Le télégraphe du jour)

Arsenal est en alerte rouge avec l’ailier du Real Madrid Marco Asensio qui devrait s’entretenir avec Carlo Ancelotti. (Le soleil)

Les joueurs de derby seront invités à accepter un report de salaire pour aider le club en crise. (Le soleil)

L’ancienne star de Blackburn, Morten Gamst Pedersen, prolonge sa carrière au-delà de 40 ans en jouant pour l’équipe norvégienne de troisième niveau Alta. (Le soleil)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

John Stones et Aymeric Laporte auraient de sérieux doutes sur l’énorme trio de matches de Manchester City. La paire défensive fait face à au moins deux semaines sur la touche. (Courrier quotidien)

Jose Mourinho refuse de commenter les spéculations selon lesquelles la Roma chercherait à signer Diogo Dalot de Manchester United en janvier. (Courrier quotidien)

Manchester City aurait rejeté une offre de 15 millions de livres sterling du Borussia Dortmund pour la sensation adolescente Liam Delap. (Étoile du jour)

Dion Dublin estime que l’affichage terne d’Anthony Martial n’a rien offert à Manchester United lors de sa sortie de la Coupe Carabao à West Ham. (Express quotidien)

Arsenal et l’AC Milan mènent la chasse au Club de Bruges l’ailier Noa Lang, également recherché par Leeds. (Express quotidien)

Thomas Tuchel affirme que Ruben Loftus-Cheek doit faire tout son possible pour l’impressionner afin de sauver sa carrière à Chelsea. (Express quotidien)

L’ancien défenseur d’Arsenal, Nigel Winterburn, pense que le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma “se retrouverait sur le banc” s’il rejoignait l’un des “Big-Six”. (Express quotidien)