Une star de Manchester United s’est fait dire qu’une sortie en janvier était un must après avoir été « ouvertement » menti par Ole Gunnar Solskjaer, tandis que Paper Talk de mardi a mis quatre stars d’Arsenal dans le cadre pour tenter Liverpool dans un accord d’échange intrigant.

MAN UTD STAR DOIT PARTIR EN JANVIER

Ancien Manchester United milieu de terrain, Paul Ince, a insisté Donny Van de Beek doit partir en janvier « pour le bien de sa carrière » au milieu des mensonges apparents de Solskjaer.

Le Néerlandais, 24 ans, a eu un impact minime depuis son arrivée pour 35 millions de livres sterling de l’Ajax en 2020. Malgré des luttes fréquentes, Fred et Scott McTominay ont régulièrement été sélectionnés devant Van de Beek.

Everton a été encré pour mettre fin à son cauchemar d’Old Trafford au cours de l’été. Un accord de prêt évoqué n’a finalement pas abouti, bien qu’eux et Newcastle a été crédité de nouvelles approches potentielles en janvier.

Maintenant, s’exprimant sur le Kelly and Wrighty Show (via le Mirror), Ince a accusé Solskjaer d’avoir « menti de manière flagrante » à Van de Beek au sujet du temps de jeu promis. En conséquence, l’ancien double vainqueur du titre à United estime qu’une sortie de fenêtre hivernale est nécessaire « pour le bien de sa carrière ».

« Si je vais acheter un joueur, un joueur de premier plan de l’Ajax, la première chose que je vais dire est : ‘Est-ce que je vais jouer ? Où me voyez-vous m’intégrer, dans le système, dans l’équipe ?

« En tant que manager, vous avez deux choix : vous pouvez dire la vérité ou ne pas dire la vérité.

« D’après ce que je vois depuis un an et demi, il n’a pas dit la vérité à Donny, il n’a pas eu de temps de jeu. Il a 35 millions de livres sterling assis sur le banc.

«Je peux lever les mains si je suis sur le banc et que l’équipe gagne et joue bien.

« Tu ne peux pas me dire que Fred et [Scott] McTominay joue bien semaine après semaine, et même [Paul] Pogba parce qu’ils ne le sont pas.

«Mais il semble les jouer tout le temps, et je suis assis là à les regarder jouer, je serais livide. Il a été professionnel, il a tout fait par le livre.

« Ole est sorti en disant qu’il faisait partie de mes plans. De toute évidence, il ment de manière flagrante, il doit déménager en janvier pour le bien de sa carrière. »

QUATRE JOUEURS ARSENAL POUR TENTER LIVERPOOL SWAP

Arsenal pourrait tordre le bras de Liverpool au retour potentiel d’Alex Oxlade-Chamberlain en incluant Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli ou Bernd Leno comme appât d’échange (Daily Express)

Manchester United envisagera une réduction de 15 millions de livres sterling pour Jesse Lingard en janvier s’il continue de refuser un nouvel accord. (Le soleil)

Andreas Christensen aurait accepté un nouvel accord pour rester à Chelsea, ce qui le verra presque doubler son salaire. (Courrier quotidien)

La Juventus aurait contacté l’agent de Donny van de Beek pour évaluer l’intérêt d’un transfert pour le milieu de terrain de Manchester United dans la fenêtre de transfert de janvier. (Le miroir)

La Juventus prépare également une offre de prêt en janvier pour le meneur de jeu de Manchester City et du Portugal Bernardo Silva, 27 ans. (Calciomercato)

William Saliba a admis que son déménagement à Marseille était « ce dont il avait besoin » et était apparemment d’accord avec Mikel Arteta pour lui avoir envoyé un prêt. (Le miroir)

LIVERPOOL SURVEILLE DE PRÈS BARCELONE À L’AVANT

Liverpool surveille de près la situation d’Ousmane Dembele à Barcelone. Le joueur de 24 ans, qui n’a plus joué depuis l’Euro 2020 en raison d’une blessure au genou, est en fin de contrat à la fin de la saison. (Mundo Deportivo)

Le patron de Manchester United, Solskjaer, a ouvert la porte à certains des jeunes talentueux de United pour impressionner après avoir appelé huit jeunes joueurs à s’entraîner avec l’équipe senior. (Le miroir)

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund Lucien Favre et l’ancien manager de Chelsea Frank Lampard sont deux noms dans le cadre pour prendre les rênes de Newcastle United. Steve Bruce devrait voir son mandat se terminer dans les prochaines 48 heures. (Le télégraphe du jour)

Manchester United évaluera mardi la blessure à la cuisse de Raphael Varane, craignant que le Français ne soit mis sur la touche. (Courrier quotidien)

L’attaquant d’Arsenal et de France Alexandre Lacazette, 30 ans, n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat avec les Gunners lorsque son contrat actuel expirera à la fin de la saison. (Football à Londres)

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Chelsea a eu des discussions informelles avec le Real Madrid sur la re-signature du meneur de jeu belge Eden Hazard, 30 ans. Cependant, le club espagnol voudrait en retour l’arrière droit anglais Reece James, 21 ans. (El Nacional)

Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, 30 ans, se dit « pas tout à fait heureux » au Paris St-Germain. Wijnaldum a rejoint le club parisien il y a tout juste quatre mois. (Indépendant)

Feyenoord pourrait déposer une nouvelle offre pour l’ailier de Man Utd Amad Diallo. Une blessure prématurée a fait échouer un mouvement de prêt cet été. (Le soleil)

Le demi-centre anglais Ben Davies, 26 ans, pense toujours qu’il a un avenir à Liverpool. C’est bien qu’il n’ait pas joué pour eux après avoir rejoint en février, puis avoir été prêté toute la saison à Sheffield United. (Écho de Liverpool)

Le gardien espagnol David Raya, 26 ans, se dit heureux à Brentford au milieu de l’intérêt d’Arsenal et d’Everton. (Cadena Ser)

Le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey, 30 ans, pense toujours qu’il peut être un succès à la Juventus. Il lui reste une saison et demie sur son contrat actuel. (Les temps)