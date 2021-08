Paper Talk: Trio of Man Utd est mis en vente pour financer la signature du dernier délai; Chelsea face à l’attelage de Jules Kounde

in

Manchester United essaie de se débarrasser de trois stars de la première équipe pour financer un autre entrant avant la date limite de transfert de mardi, tandis que Chelsea fait face à un accroc tardif dans sa tentative de signer le défenseur central Jules Kounde – tous deux dans Paper Talk de dimanche.

TRIO OUT AS MAN UTD EYE UNE AUTRE SIGNATURE

Manchester United doit collecter des fonds en vendant des joueurs s’ils veulent décrocher une cible de plus avant la date limite de transfert de mardi soir.

Après la confirmation du retour sensationnel de Cristiano Ronaldo vendredi, les dépenses estivales des Diables rouges ont été encore plus éloignées de la barre des 100 millions de livres sterling – bien que le Daily Express affirme qu’il y a encore trois étoiles qui pourraient être déplacées pour financer un autre entrant.

Kieran Trippier ou Eduardo Camavinga continuent d’être liés à un déménagement à Old Trafford, United faisant potentiellement des mouvements pour l’un ou l’autre ou pour les deux, ils peuvent réduire la taille de leur équipe.

L’Express déclare que Jesse Lingard est le premier joueur susceptible de céder sa place.

United dispose désormais d’une multitude d’options offensives, ce qui laisse la star anglaise dans l’espoir d’être à nouveau sur le banc.

Le joueur de 28 ans a été superbe lors d’un prêt à West Ham la saison dernière, avec le Marteaux favoris pour conclure un accord permanent pour Lingard.

Le prochain joueur sur la liste est l’attaquant Antoine Martial, qui est le plus menacé par le retour de Ronaldo à Old Trafford.

Le joueur de 25 ans a coûté beaucoup d’argent, mais après six ans au club, il est à la traîne de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Mason Greenwood dans l’ordre hiérarchique.

Martial a été lié à un certain nombre de clubs, bien que United puisse avoir à subir une perte sur sa dépense initiale de 36 millions de livres sterling.

Jones un luxe pour Man Utd

Et enfin, deux apparitions en Premier League en deux saisons devraient voir Phil Jones quitte le club.

L’ancien international anglais gagne actuellement 75 000 £ par semaine et est un luxe que les Red Devils ne peuvent plus se permettre.

L’arrivée de Raphael Varane a apparemment mis le dernier clou dans le cercueil de Jones. Reste cependant la petite question de trouver un prétendant à un joueur qui n’a pratiquement pas joué depuis deux ans.

Que United fasse partie des trois ou d’un seul, ils devraient toujours essayer de conclure un accord pour une arrivée supplémentaire – les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer étant toujours considérés comme des outsiders dans la course au titre de Premier League.

Quel sera l’impact du retour de Ronaldo sur Man Utd ?

SEVILLA UP KOUNDE DEMANDE DE PRIX

Les espoirs de Chelsea de signer Jules Kounde de Séville ont été ébranlés après que les Espagnols ont augmenté leur prix demandé à 68,5 millions de livres sterling. (Sunday Telegraph)

Tottenham a intensifié sa poursuite de l’arrière droit de Barcelone Emerson Royal. Ils espèrent également que le déchargement de Serge Aurier aidera leurs efforts pour signer le Brésilien. (Sunday Telegraph)

L’ailier de Manchester United et de Côte d’Ivoire Amad Diallo devrait rejoindre Feyenoord pour un prêt d’une saison. (courrier le dimanche)

Crystal Palace a fait une offre d’une valeur allant jusqu’à 15 millions de livres sterling pour l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard. Le joueur de 23 ans est intéressé par un déménagement à Selhurst Park, mais le Celtic veut des frais plus élevés. (courrier le dimanche)

L’attaquant d’Everton Moise Kean est sur le point d’achever son retour à la Juventus après que les clubs ont accepté un prêt avec une option d’achat pour 17 millions de livres sterling. (courrier le dimanche)

Les loups sont en pourparlers avancés sur la signature de l’attaquant du Red Bull Leipzig Hwang Hee Chan pour un prêt d’une saison en vue d’un transfert permanent de 15 millions de livres sterling. (courrier le dimanche)

DORTMUND ESPÉRANT UN ACCORD MAN UTD

Le Borussia Dortmund espère signer l’arrière latéral Diogo Dalot de Manchester United si le club de Premier League parvient à trouver un remplaçant pour le joueur de 22 ans. (Sport céleste)

Everton est intéressé par le prêt de l’arrière droit anglais Ainsley Maitland-Niles par Arsenal. (Sport céleste)

Jesse Lingard de Manchester United est de retour sur le radar de West Ham, les Irons s’apprêtant à proposer une offre à prix réduit de 15 millions de livres sterling pour l’attaquant anglais, l’accord étant considéré comme permanent et non comme un prêt. (Daily Star dimanche)

Leeds a abandonné son intérêt pour la signature de Lewis O’Brien après avoir tenté de signer le milieu de terrain de Huddersfield. (Daily Star dimanche)

Le frère et agent d’Edinson Cavani a déclaré que l’attaquant uruguayen ne quitterait pas le club. Et ce malgré l’arrivée imminente de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. (Miroir du dimanche)

Le PSG cherche à remplacer Kylian Mbappe sortant par la star du Borussia Dortmund Erling Haaland. Cependant, le transfert ne sera pas facile à réaliser en raison de leurs mauvaises relations avec le club de Bundesliga. (Dim le dimanche)

La Juventus s’est déjà mise au travail pour remplacer Cristiano Ronaldo, lié à Manchester United. Les mouvements de Moise Kean d’Everton et de l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard sont évoqués. (Dim le dimanche)

Le milieu de terrain de Leicester City, Hamza Choudhury, souhaite rejoindre Newcastle United en prêt. (La chronique)

Reading est en pourparlers avec Chelsea au sujet du transfert du milieu de terrain anglais de 31 ans Danny Drinkwater. (Chronique de lecture)

L’attaquant du Celtic Odsonne Edouard fait l’objet d’une guerre d’enchères. Everton, Crystal Palace et Brighton se battent pour le débarquer et Tottenham surveille les développements avant la date limite de mardi. (Enregistrement quotidient)