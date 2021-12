Paper Talk: trois dedans, deux à Chelsea alors que Marina Granovskaia secoue l’équipe de Tuchel; Ronaldo demande à quitter Man Utd

Marina Granovskaia cherche à faire trois nouvelles recrues à Chelsea en janvier, avec deux joueurs susceptibles de partir, Cristiano Ronaldo cherche à quitter Manchester United et veut un déménagement surprise en Espagne, tandis que les potins de mercredi sur le transfert ont une grande prétention sur l’avenir de Leeds l’étoile Raphinha.

GRANOVSKAIA VEUT TROIS SIGNATURES DE DÉFENSEURS À CHELSEA

Chelsea envisage de recruter trois nouveaux défenseurs en janvier – alors que Thomas Tuchel et Marina Granovskaia cherchent à rafraîchir leurs options.

Les Bleus abordent 2022 bien vivants dans quatre compétitions. Cependant, ils le font sur le dos d’une grande ombre qui plane sur un certain nombre de joueurs de leur équipe.

En effet, Cescar Azpilicueta, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger sont tous en fin de contrat dans six mois. Et à partir du 1er janvier, tous les quatre sont éligibles pour parler aux clubs étrangers intéressés au sujet d’un déménagement.

Et tandis que Chelsea reste confiant de garder Azpilicueta et Silva, on craint de plus en plus que Rudiger soit en mouvement.

Pour apaiser les inquiétudes, le Sunday World irlandais affirme que Granovskaia travaille déjà sur trois accords de janvier.

En haut de leur liste de personnes recherchées se trouve Jules Kounde de Séville, les Bleus étant prêts à négocier à nouveau sa signature. Ils ont essayé de faire atterrir le Français cet été mais n’ont pas réussi à conclure un accord avec la Liga.

Ils veulent également signer un nouvel arrière gauche avec Ben Chilwell susceptible d’être mis à l’écart pour le reste de la saison.

Granovskaia veut des arrières latéraux

Selon le rapport, ils travaillent sur deux accords avec Lucas Digne d’Everton, leur cible n ° 1.

Cependant, ils seraient également à la poursuite du Sergino Dest de Barcelone. L’Américain peut jouer aux deux positions d’arrière et est un joueur très admiré par Tuchel.

Ce ne sera pas tout le trafic à sens unique sous Granovskaia à Chelsea.

Avec Rudiger se dirigeant vers la porte de sortie, il est susceptible d’être rejoint par Ross Barkley. Le milieu de terrain semble susceptible de re-signer avec le club d’enfance d’Everton.

Il peut également y avoir une autre sortie sur les cartes, avec l’un de Callum Hudson-Odoi ou Hakim Ziyech susceptible de partir.

Hudson-Odoi est recherché par la Lazio, tandis que Ziyech a des admirateurs au Borussia Dortmund.

RONALDO CHASSING DÉPLACEMENT À BARCELONE

Cristiano Ronaldo demande à Gerard Pique de vérifier auprès de Xavi un éventuel transfert à Barcelone après avoir été mécontent à Manchester United. (Le soleil)

La Real Sociedad espère persuader Manchester United de libérer Juan Mata en tant qu’agent libre en janvier. (Le soleil)

Eric Bailly revient de la Côte d’Ivoire à Manchester United et est en lice pour jouer contre Burnley. (Le soleil)

Barcelone réfléchit à des mouvements pour la paire de Chelsea Cesar Azpilicueta et Andreas Christensen, selon des informations en Espagne. (Le soleil)

Le tir chaud de la Fiorentina Dusan Vlahovic est favorable à un transfert en Premier League, mais Arsenal serait hors course. (Courrier quotidien)

Arsenal serait le favori pour le prêt de Philippe Coutinho le mois prochain. Le paria de Barcelone se tourne vers l’Emirates Stadium par rapport à ses rivaux de Premier League. (Courrier quotidien)

NEWCASTLE À LA RECHERCHE DE ‘GABIGOL’

Newcastle envisage un prêt pour l’attaquant international brésilien Gabriel Barbosa, Benfica refusant de vendre Darwin Nunez en janvier. (Courrier quotidien)

Ross Barkley devrait faire un retour sensationnel à Goodison Park le mois prochain avec Everton pourchassant la star de Chelsea. (Courrier quotidien)

Les Queens Park Rangers sont les favoris pour recruter le défenseur expérimenté Steve Cook de Bournemouth – avec Nottingham Forest également désireux. (Courrier quotidien)

L’ancien défenseur de Manchester City Cameron Humphreys-Grant, désormais au club belge de Zulte Waregem, envisage un retour en Angleterre. Les goûts de Derby, Cardiff, Birmingham et Blackburn sont tous à la recherche d’accords. (Courrier quotidien)

L’attaquant de Brighton Aaron Connolly se rapproche d’un prêt à Middlesbrough, en quête de promotion. (Courrier quotidien)

Thomas Tuchel insiste sur le fait qu’il n’arrêtera pas de défendre ses joueurs de Chelsea après avoir concédé qu’il a une compréhension de « zéro pour cent » sur le calendrier de la Premier League cet hiver. (Le gardien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Manchester United vise un accord surprise avec le prodige du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. (Étoile du jour)

Newcastle United chercherait à faire un coup sensationnel pour le milieu de terrain du PSG Georginio Wijnaldum, qui est déjà mécontent du PSG. (Étoile du jour)

West Ham envisagerait une décision pour l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick. (Étoile du jour)

Manchester City ne prévoit pas de remplacer Ferran Torres et prévoit plutôt de donner plus de chances à Cole Palmer, 19 ans. (Les temps)

L’attaquant de Naples Lorenzo Insigne est susceptible de snober Tottenham en faveur d’un méga transfert d’argent vers l’équipe de MLS, le Toronto FC. (Daily Mirror)

Il est peu probable que Raphinha fasse pression pour un déménagement de Leeds en janvier malgré les liens avec Liverpool et le Bayern Munich. (Daily Mirror)

Les Rangers « mènent la course » pour recruter le jeune du Paris Saint-Germain Xavi Simons, selon les rapports. (Enregistrement quotidient)