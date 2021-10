Papeschi et Vicente les grands gagnants au Panama

Sébastien Papeschi

Le Buenos Aires Sebastián Papeschi et le Cubain Pablo Vicente, qui ont respectivement battu les Mexicains Héctor Zepeda et Javier Herrera de Catamarca aux points en 10 rounds, respectivement, ont été les vainqueurs des principaux combats de la soirée « Hot Boxing 2 », qui s’est déroulée lieu ce vendredi 29 février. Octobre au Palais des Congrès « Vasco Núñez de Balboa » de l’Hôtel El Panamá, à Panama City, dans une performance de Sampson Boxing, Paco Presents, Best Box et Tello Box.

Dans le premier procès stellaire, « La Promesa » Papeschi (73 141 kg) a rehaussé le prestige de sa ville, Luján, et de la boxe argentine en ne laissant aucun doute sur son triomphe dans une décision unanime contre le « Baby » Zepeda basé à Tijuana (72 574) .

Papeschi, actuel champion national alternatif des super-moyens, a commencé lentement le combat contre le style pimpant du Mexicain, mais au fur et à mesure que le développement progressait, il a intensifié son travail, bien réparti la punition (efficace à la fois en dessous et au-dessus) et était sur le point d’assommer le adversaire à la fin du septième tour.

Zepeda (avec un nouveau record de 20-3, 6 KOs) s’est ensuite consacré à tenir bon et est venu à la fin pour entendre la décision claire contre lui, qui était de 99-91 (pour les juges Soto et Alemán) et 98 – 92 (pour Arauz), des chiffres forts pour la première (et de bon augure) présentation de Papeschi (30 ans et 18-3-1 record, 6 KO) à l’étranger.

Dans le set central de la soirée, le Cubain Pablo Vicente (58 740) a entamé le combat contre Herrera (58 626) de manière dévastatrice, renversant l’Argentin à deux reprises au premier tour et dominant solidement les tours suivants, laissant entendre que le combat allait s’en aller dans une seule rue.

Mais dans le cinquième épisode, un gaucher de la Catamarca est arrivé en plein sur l’œil droit de Vicente, qui, très douloureux et blessé dans cette zone, a commencé à boxer à l’envers, faisant appel à sa mobilité, son jab gaucher et sa combinaison de coups. , des armes qui lui ont suffi pour avancer vers une décision confortable face à un Herrera qui est parti au front mais n’a pas trouvé d’armes pour inverser le processus malgré le fait que l’Antillais ait boxé un demi-combat d’un œil fermé.

Les juges ont récompensé le travail du Cubain vivant au Panama comme suit : 98-90 (pour Cedeño et Arauz) et 99-89 (pour Alemán).

Vicente (28 ans et 18-1, 15 KO record) a ainsi obtenu le titre Continental WBC des Amériques en super plumes. Herrera a abaissé son record à 17-5-1, 8 KO).

