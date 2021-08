Papier peint en toile autocollant amovible peinture murale affiche autocollant artisanat autocollant mural Canada carte réseau géométrique polygone fond graphique décoration de la maison chambre salon

Date : 12 août 2021

Prix ​​: 136,99 $

L’utilisation de matériaux de toile de haute qualité est plus écologique et durable. Pas de bulles, opération simple.

La taille du papier peint 100″Hx144″L est coupée en 6 morceaux, ce qui est facile à utiliser et difficile à produire des bulles d’air et des plis. La taille de chaque pièce est de 100 “x24”.

Ce produit convient à toutes sortes d’occasions de décoration murale et de bureau. Il peut être utilisé dans un salon, une cuisine, une chambre, une salle de jeux, un bar, un restaurant, un KTV, un hôtel, une aire de jeux intérieure, une école, une chambre d’enfants, un supermarché, une salle de sport, un mur de fond, divers bureaux, armoires et autres occasions. C’est le meilleur choix pour décorer l’espace. Vous pouvez instantanément changer votre espace dans un autre style.

Facile à utiliser, il peut être fait par une seule personne. Il doit être fixé sur une surface sèche, propre et lisse. Il n’y aura aucun résidu après le décollement et n’endommagera pas la surface adhésive.

Nous acceptons la personnalisation de la taille. Tant que vous avez besoin ou avez d’autres questions, veuillez nous contacter. Nous sommes heureux de vous servir.