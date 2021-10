Papiers : Franck Kessie sur le radar de Barcelone

La recherche d’un nouveau milieu de terrain par Barcelone fait à nouveau la une des journaux mardi avec Franck Kessie de l’AC Milan qui serait une cible.

Le joueur de 24 ans est à la une de Mundo Deportivo avec le titre « Kessie On The Radar » et un nouveau reportage sur la passion de Barcelone pour l’Ivoirien.

On dit que Barcelone suivrait de près Kessie car il est le type de milieu de terrain puissant que le club veut toujours après avoir raté Georginio Wijnaldum.

Le contrat de Kessie à l’AC Milan expire à la fin de la saison, ce qui en fait également une cible attrayante pour les géants catalans à court d’argent.

MD semble assez confiant que Kessie ne renouvellera pas et partira gratuitement, et les Rossoneri penseraient déjà à Boubacar Kamara comme remplaçant possible.

Le Barça n’est pas le seul club qui serait intéressé par le rapport affirmant que le Paris Saint-Germain, l’Atletico Madrid, Manchester United et Liverpool sont tous également intéressés.

Le rapport estime également que Ronald Koeman veut réellement recruter un milieu de terrain en janvier, tandis que le PDG Ferran Reverter a déjà admis que le Barça avait environ 20 millions d’euros à dépenser.