Papiers s’il vous plaît! Le mandat COVID Vax ne suffit pas: Big Tech pousse les employés à fournir une preuve Vax: rapport ⋆ 10z viral

La tyrannie des Big Tech n’a pas de limites. Les grandes entreprises technologiques sont allées jusqu’à imposer la vaccination COVID-19 pour leurs employés, mais maintenant, apparemment, même cela ne suffit pas. Certains de ces employés sont tenus de présenter une preuve.

« Google, Facebook, Microsoft, Lyft, Uber et Twitter exigent désormais que les employés soumettent une preuve qu’ils sont vaccinés avant de se rendre au bureau », selon Protocol. La mise à jour de la politique est intervenue après que plusieurs grandes entreprises technologiques ont pris des mesures pour forcer les employés à se faire vacciner contre COVID-19 il y a tout juste un mois. La preuve de vaccination n’était pas requise au départ. En fait, « sur les quatre sociétés qui avaient indiqué à Protocol qu’elles avaient besoin de vaccins (Adobe, VMware, Twilio et Asana), une seule – Asana – exigeait une preuve.

L’industrie de la technologie a vu au moins 11 entreprises exiger la vaccination pour retourner au travail, selon un “calendrier vivant” publié par Protocol. Les entreprises nécessitant une vaccination obligatoire contre le COVID-19, selon le protocole, comprennent : Adobe, Airtable, Asana, Google, Twilio, Pure Storage, Facebook, Microsoft, Uber et Lyft.

Les mandats tyranniques des Big Tech s’inscrivent parfaitement dans la lignée des dirigeants nationaux, car l’administration Biden aurait envisagé l’idée de « passeports vaccinaux » mais aurait finalement laissé la vérification de la vaccination contre le COVID-19 au « secteur privé et aux gouvernements locaux, en partie à cause des sensibilités politiques. », a noté AP News. « Pourtant, alors que des mesures plus sévères – telles que l’obligation de vaccins pour les voyages interétatiques ou la modification de la façon dont le gouvernement fédéral rembourse le traitement pour ceux qui ne sont pas vaccinés et tombent malades avec COVID-19 – ont été discutées, l’administration craignait qu’elles ne soient trop polarisantes à cette fois.”

Même encore, la décision de non seulement imposer les vaccinations pour COVID-19, mais d’exiger une preuve n’est pas surprenante pour Big Tech. Compte tenu de l’énorme quantité de censure que l’industrie a employée contre ce que les oligarques des médias sociaux considèrent comme de la désinformation, cette dernière décision est tout à fait normale.

Big Tech est sorti en force, censurant les Américains pour avoir même remis en question un récit libéral sur presque tout, des origines de COVID-19 à l’efficacité des masques ou des vaccins. Facebook, YouTube et Twitter ont réduit au silence les réunions et les responsables du gouvernement local au moins 15 fois au cours des quatre derniers mois environ. Parmi les personnes censurées, YouTube a supprimé au moins quatre réunions du conseil scolaire pour avoir prétendument enfreint la «politique de désinformation médicale COVID-19» de la plate-forme. Facebook a censuré une publication du Media Research Center après que le soi-disant vérificateur des faits PolitiFact l’ait qualifiée à la fois de « partiellement fausse » et de « FAUX » dans la même vérification absurde des faits. L’image dans le message censuré était un graphique publié pour la première fois par le Center for Disease Control sur les hospitalisations liées au COVID-19. YouTube a également semblé supprimer une vidéo du sénateur Rand Paul (R-KY). Le sénateur a déclaré: “Apparemment parce que j’ai osé contredire le Dr Fauci et que le gouvernement YouTube a supprimé ma vidéo.”

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.