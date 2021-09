Papilio, le lampadaire éolien | La vie

Le lampadaire Papilio utilise de l’électricité, mais il n’a pas besoin d’être connecté au réseau électrique. Il n’a pas non plus de panneaux solaires, et il fonctionne également à pleine capacité par mauvais temps.

Les lampadaires Ils sont électriques depuis de nombreuses années, mais c’est une énergie produite qui se paie. Et il y a un problème supplémentaire : pollution lumineuse.

designer allemand Tobias Trübenbacher il a créé Papilio, un lampadaire à vent. Il se recharge avec du vent normal, il n’a donc pas besoin d’être connecté à un réseau électrique, ni de recharger une batterie.

Papilio Il est déjà en phase de test et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il fonctionne plutôt bien. Il a un certain nombre d’astuces de conception pour augmenter son utilité et son efficacité. Vérifier:

Pourquoi utiliser le vent ? Comme l’explique le designer Tobias Trübenbacher sur son site Internet, la force du vent augmente dans les villes, pour plusieurs raisons.

D’une part, les contrastes de température provoqués par le changement climatique génèrent plus de vent. Aussi les plus hauts bâtiments des villes. Et finalement, le plus gros trafic automobile il génère également du vent horizontal.

Les lames diagonales de Papilio permettre de profiter à la fois l’air qui circule verticalement et horizontalement, Dans n’importe quelle direction. Et ils n’ont pas besoin de beaucoup de force pour se déplacer, un vent normal qui est généré habituellement dans toutes les villes suffit.

Les pales entraînent un générateur qui convertit l’énergie éolique en électricité. Cette électricité peut être utilisée immédiatement pour allumer le lampadaire, elle peut être stockée dans une batterie, ou elle peut être envoyée directement au réseau électrique, pour fournir de l’électricité gratuitement.

Tout en Papilio Il est conçu pour consommer le moins possible. Ont un capteur de rayons infrarouges qui permet au lampadaire de s’allumer uniquement lorsqu’il détecte des personnes à proximité, et de s’éteindre lorsqu’il n’y a personne.

Il pointe également vers le sol pour minimiser la pollution lumineuse, et son spectre lumineux a été choisi pour ne pas déranger les insectes. Des millions d’entre eux meurent chaque jour à cause d’un excès de lumière.

Le designer allemand Tobias Trübenbacher a déjà essayé Papelio dans certaines villes du pays. Mais nous n’avons aucune nouvelle qu’ils vont être utilisés officiellement comme éclairage public où que ce soit.