Pâques 2021: Superstitions du Vendredi saint

. Le pape François observe un crucifix lors de la célébration de la Passion du Seigneur le vendredi saint dans la basilique Saint-Pierre, le 19 avril 2019, au Vatican.

Le Vendredi saint, qui en 2021, sera marqué au calendrier le 2 avril, est l’un des jours les plus importants pour les fidèles chrétiens pour commémorer la mort de Jésus de Nazareth sur la croix. À cette date, sa souffrance est commémorée, et par conséquent, l’Église catholique indique quelques lignes directrices qui empêchent certains actes pendant cette fête.

C’est ainsi que le Code de droit canonique reconnaît le Vendredi saint comme un jour de pénitence, au cours duquel les fidèles chrétiens doivent effectuer certaines pratiques typiques de l’Église, afin qu’en ce jour d’affliction puisse s’établir une communion avec Dieu et sa souffrance. Fils.

Canon 1251: Tous les vendredis, à moins qu’ils ne coïncident avec une solennité, l’abstinence doit être gardée de la viande, ou d’autres aliments déterminés par la Conférence épiscopale, le jeûne et l’abstinence seront maintenus le mercredi des Cendres et le vendredi saint.

Or, si la Semaine Sainte est une période de réflexion et de prière, c’est aussi un temps qui s’accompagne d’une série de pratiques et de superstitions qui sont restées dans le temps comme une transcendance culturelle depuis l’époque de nos grands-parents, et bien que certaines ne le soient pas. ont un fondement rationnel, on leur attribue un caractère magique ou surnaturel qui peut apporter des événements de chance ou de malheur.

Pratiques et superstitions pour le Vendredi Saint

Superstitions:

• 1. Si vous vous baignez ou entrez dans l’eau, vous devenez un poisson: Ils avaient le concept de respecter les jours saints et c’est pourquoi les enfants étaient éduqués à ne pas aller aux piscines ou aux rivières, car leur corps était couvert d’écailles. Oui, vous pouvez penser à profiter de l’eau, mais vous devez aussi penser à Dieu.

• 2. Se couper les cheveux le Vendredi saint les rend sains: Ce n’est pas vrai, les gens croient à des dogmes non approuvés par l’Église et lorsqu’ils sont diffusés par le bouche à oreille, ils ont une crédibilité qui n’est pas autorisée par l’Église.

• 3. Les bébés nés le Vendredi saint attirent l’antéchrist: La vie est un don de Dieu et nous ne pouvons pas attribuer au diable un don aussi spécial que celui d’être né pendant les jours saints.

• 4. Si un enfant lève la main à ses parents pour frapper, son bras tombe: Il a été élevé avec un peu de crainte, mais nous devons suivre le quatrième commandement pour honorer votre père et votre mère.

• 5. Si un fils tire la langue à ses parents, il se transforme en serpent: C’était éduquer par la peur, mais nous devons éduquer par l’amour.

• 6. Il est interdit d’écouter de la musique ou de danser: On dit que cela peut être seul avec soi-même et faire un espace de silence pour écouter Dieu par la conscience.

• 7. Il est interdit de se fâcher parce que la colère appelle le diable: Chaque jour, il est mauvais d’être en colère contre quelqu’un, quel que soit le jour et nous devons tous apprendre à faire le bien.

• 8. Ne portez pas de rouge car c’est pour vous identifier au diable: Le rouge fait référence au sang du Christ versé sur la croix et nous devons valoriser ce sacrifice qu’il a fait pour nous.

• 9. Ne coupez rien parce que vous couperiez le corps du Christ: CA n’a rien a voir. Ce qui était prévu et voulu, c’est que nous réfléchissions.

• 10. Ne vous approchez pas des fumeurs, car la fumée «vient de l’enfer» ne s’approche que de la fumée d’encens: Fumer est mauvais pour votre santé.

• 11. Ne travaillez pas: C’est pour réfléchir et trouver Dieu parce que nous prenons rarement le temps de le faire.

• 12. Ne sortez pas dans la rue: Le fond de tous ces mythes est de nous donner un espace pour réfléchir sur les choses de Dieu.

• 13. Chaque acte sexuel pratiqué pendant la Semaine Sainte et plus encore le Vendredi Saint est une expression mondaine, et que ceux qui le pratiquent, comme punition, resteront coincés jusqu’au début du Carême suivant.

• 14. Ne pas balayer ni enfoncer des clous le Vendredi saint: La curieuse interdiction vise deux choses: ne pas utiliser de clous qui faisaient partie de la souffrance du Christ sur la croix et éviter d’attirer le diable. Il n’était pas non plus recommandé de passer le balai parce que c’était considéré comme une façon de «balayer le visage du Christ».

• Ne sortez pas après trois heures de l’après-midi: Il fallait s’abstenir de sortir après trois heures de l’après-midi, car c’était l’heure à laquelle le Christ mourait et sa colère provoquerait la précipitation du ciel sous forme de pluie.

Pratiques:

1. Dans la grande semaine, les veillées (ne mangez pas de viande) ont lieu le Vendredi saint, au nom de Jésus-Christ, et le samedi saint.

2. Le Vendredi saint, les parents et les grands-parents ont donné une fessée à leurs enfants et petits-enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin d’aider Jésus sur la croix.

3. Les familles avaient coutume de jeûner 24 heures le vendredi saint; seuls les enfants pouvaient manger du pain et de l’eau.

4. Pour contrer cela, les plans des croyants fidèles, catholiques ou chrétiens, pendant la Semaine Sainte, sont d’assister aux messes, processions et autres congrégations liturgiques dans différentes églises.

5. Le chemin de croix, l’une des traditions les plus populaires du Vendredi saint, y est dramatisé, avec des acteurs, chacun des moments les plus importants du voyage de Jésus au sommet du mont Calvaire

6. Ce jour-là, dans les églises, les images – principalement le crucifix – sont recouvertes de tissu pourpre, signe de l’absence de Jésus. Le but est de donner à la liturgie la sobriété caractéristique du souvenir appelé par la mort de Jésus, et de réfléchir au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ.

7. L’image de la Vierge Marie est vêtue de noir en signe de son deuil et de son profond chagrin pour la mort de Jésus. Certains membres de la paroisse revêtent également cette couleur de vêtements pour symboliser le deuil.

8. En ce jour, on médite aussi sur les sept paroles, les sept dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Les fidèles réfléchissent au sens qu’ils pourraient avoir et interprètent la manière dont ils s’adaptent aux différentes situations de la vie que chacun traverse.

9. C’est une tradition de participer à la liturgie d’adoration de la croix, qui clôt la célébration liturgique de la mort du Seigneur. Le but est d’accompagner Jésus dans la souffrance.

