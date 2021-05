Paquet contenant de la poudre blanche, une menace de mort écrite envoyée au domicile du sénateur Rand Paul ⋆ .

Le FBI et la police de Capitol Hill enquêtent actuellement sur un «colis suspect» qui aurait été livré lundi au domicile du sénateur Rand Paul (R-Ky.).

En plus d’une poudre blanche non identifiée qui subit un dépistage de substances nocives, l’emballage contenait une image trafiquée du sénateur dans un moulage complet avec un fusil stylisé pointé sur sa tempe, sous-titré «Je vais terminer ce que votre voisin a commencé toi mère… ».

La menace fait référence à un incident de 2017 au cours duquel Paul a été agressé physiquement par son voisin René Albert Boucher, anesthésiste et démocrate enregistré, au cours d’un prétendu différend d’aménagement paysager. La rencontre avec Boucher a laissé Paul avec six côtes cassées et un poumon endommagé qui a nécessité un retrait partiel.

Cela vient après que Paul a de nouveau attiré la colère généralisée de la gauche politique après sa récente divulgation publique de son refus de se faire vacciner contre le COVID-19, citant des études d’anticorps qui suggèrent des chances comparativement faibles de réinfection par la maladie parmi ceux qui l’ont déjà contracté.

Paul a également régulièrement contesté les positions de santé publique du Dr Anthony Fauci, les deux s’étant engagés à plusieurs reprises dans un débat houleux au Sénat sur les positions de l’épidémiologiste sur l’immunité collective et ses approbations de facto de la politique démocratique COVID.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.