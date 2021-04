Paquet de 19,8 millions de dollars du PDG de Target Brian Cornell – WWD

Brian Cornell a frappé dans le mille.

Le PDG de Target Corp.et la rémunération du président ont totalisé 19,8 millions de dollars l’année dernière, un gain de 4,3% par rapport à 2019, selon un dossier réglementaire déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission.

La majeure partie de sa rémunération provenait d’options d’achat d’actions évaluées à 12,3 millions de dollars – bien que le PDG puisse ne pas réaliser cette valeur étant donné les calendriers d’acquisition et les fluctuations du cours des actions. Sa prise comprenait également un salaire de 1,4 million de dollars, une prime de 1,1 million de dollars et une rémunération au rendement de 4,5 millions de dollars.

De plus, Cornell a reçu d’autres rémunérations, y compris des «avantages indirects» évalués à 228 929 $. Target a déclaré: «M. Cornell n’est éligible qu’aux avantages indirects qui servent à des fins commerciales pour Target ou soutiennent sa sécurité, sa santé et son bien-être, à savoir: le remboursement des frais de sécurité à domicile, le stationnement sur place, l’utilisation physique et personnelle des avions appartenant à la société (y compris l’utilisation se rendre à des réunions extérieures du conseil) pour des raisons de sécurité. Les seuls avantages indirects individuels qui dépassaient 25 000 $ étaient l’utilisation personnelle par M. Cornell d’un aéronef appartenant à la société pour des raisons de sécurité, qui s’élevaient à 214 355 $. Aucune majoration d’impôt n’est prévue sur ces avantages indirects. »

Cornell est l’un des PDG les mieux payés du commerce de détail et de la mode, mais il n’est pas tout en haut de la liste. Parmi les paquets de rémunération 2020 qui ont été déposés auprès de la SEC jusqu’à présent, Doug McMillon de Walmart Inc. (avec une rémunération 2020 de 22,6 millions de dollars) et Sonia Syngal de Gap Inc. (21,9 millions de dollars) ouvrent la voie.

Chez Target, Cornell a obtenu des notes élevées pour avoir guidé l’entreprise à travers les premières vagues de la pandémie, lorsque le discounter était l’un des rares détaillants à rester ouvert, fournissant des produits essentiels aux acheteurs.

L’action de la société a augmenté de 85% au cours de l’année écoulée (clôturant en baisse de 1,2% à 203,63 $ lundi) alors qu’elle affrontait le leader du commerce électronique Amazon et se positionnait pour l’avenir.

