Paquet de relance de l’industrie des télécommunications: les opérateurs de télécommunications obtiennent une augmentation de leurs flux de trésorerie alors que le Cabinet approuve le paquet de secours

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi le plan de relance très attendu pour l’industrie des télécommunications, qui combine un allégement des flux de trésorerie pour les opérateurs en difficulté financière ainsi que des mesures à long terme telles que la redéfinition du revenu brut ajusté (AGR) et la suppression du spectre. frais d’utilisation dans les futures enchères.

La majeure partie du paquet, qui fournit un soulagement immédiat des flux de trésorerie à l’idée Vodafone, qui est financièrement étirée, est que le paiement des cotisations AGR a été différé de quatre ans avec la valeur actuelle nette protégée. De même, les tranches de spectre différé, que les opérateurs paient pour le spectre acquis lors des enchères passées, ont également été différées de quatre ans. Il y avait déjà un moratoire dessus pour les exercices 21 et 22, ajoutant donc que les opérateurs ont un moratoire de six ans.

Le report des redevances AGR et du spectre fournira un allégement des flux de trésorerie à Vodafone Idea (VIL) à hauteur d’environ Rs 88 000 crore pour la période de quatre ans. Le versement annuel AGR de la société s’élève à environ Rs 8 000 crore et celui sur le spectre est de Rs 14 000 crore. Les analystes ont déclaré que la mesure donnait certainement à VIL le temps de résoudre ses problèmes de trésorerie, mais la véritable relance de l’entreprise ne se produirait que si elle était capable d’injecter des fonds et de générer suffisamment de liquidités pour investir dans ses réseaux et vérifier le taux de désabonnement des abonnés.

Alors que des vétérans de l’industrie des télécommunications comme Sunil Bharti Mittal et Mukesh Ambani ont salué les mesures d’allègement, les analystes ont déclaré qu’en dehors de la composante d’allègement des flux de trésorerie, les entreprises n’en bénéficieraient pas beaucoup car la plupart des mesures sont liées aux futures enchères de spectre.

Les mesures d’allègement entrent en vigueur le 1er octobre.

En cas de report des cotisations, les opérateurs ont eu la possibilité de payer le montant des intérêts en fonds propres, mais il appartiendrait au gouvernement de convertir le montant dû relatif au paiement différé en fonds propres à la fin de la période du moratoire. Le gouvernement a déclaré que les directives à ce sujet seraient finalisées par le ministère des Finances.

Parmi les mesures à long terme, celle qui serait la plus bien accueillie par l’industrie, serait la redéfinition de l’AGR d’une manière qui stipule clairement quels revenus iront à son calcul. Le gouvernement a déclaré que les entreprises devront à l’avenir payer les frais de licence et le SUC uniquement sur les revenus des télécommunications et non sur les revenus non liés aux télécommunications tels que les intérêts, les dividendes, les gains en capital, etc. Cependant, comme ce sera également à partir d’une date prospective, il sera n’apporte aucun soulagement immédiat aux opérateurs. La redevance, qui s’élève actuellement à 8 % de l’AGR, n’a pas été modifiée, mais étant donné que les revenus non télécoms seront retirés, le montant que les entreprises paient en tant que redevance diminuerait légèrement.

Parmi les autres mesures figure la rationalisation des garanties bancaires, où à l’avenir il n’y aurait plus d’exigences pour plusieurs BG dans différentes zones de service autorisées et un BG suffira. Pour les futures enchères, aucun BG ne serait requis.

Les taux d’intérêt ont été rationalisés et les pénalités supprimées à compter du 1er octobre pour les retards de paiement des droits de licence et du SUC. Ceux-ci attireraient le taux d’intérêt du MCLR de SBI plus 2 % au lieu du MCLR plus 4 % et les intérêts seraient composés annuellement au lieu de mensuellement. De plus, la pénalité et les intérêts sur pénalité ont été supprimés.

Dans les futures enchères, la durée du spectre a été augmentée de 20 à 30 ans et après 10 ans d’acquisition du spectre, les entreprises auraient la possibilité de le céder. Cependant, puisque ces mesures n’apporteraient aucun soulagement immédiat aux opérateurs.

Bien que le gouvernement ait déclaré que le SUC serait supprimé du spectre lors des futures enchères, il n’a pas précisé comment serait effectuée la séparation des revenus provenant des différentes bandes. Dans le passé, le DoT n’a pas réussi à faire une telle ségrégation à cause de laquelle les réformes du SUC sont restées bloquées.

