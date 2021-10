Paquet de secours : Vodafone Idea opte pour un moratoire sur les AGR

Les entreprises ont été tenues d’envoyer leurs préférences d’ici vendredi concernant le moratoire suite au paquet de relance du gouvernement pour le secteur qui implique le report du paiement des tranches de spectre et des cotisations AGR avec la valeur actuelle nette intacte.

Vodafone Idea a informé vendredi le ministère des Télécommunications (DoT) de son acceptation du moratoire de quatre ans pour le paiement de ses cotisations de revenu brut ajusté (AGR).

Il avait déjà donné la semaine dernière son acceptation de se prévaloir de l’offre de reporter ses redevances de spectre pour la même période. Outre Vodafone Idea, Bharti Airtel a également opté pour le report de son spectre et de ses cotisations AGR. Reliance Jio, cependant, n’a pas opté pour le moratoire.

Vodafone Idea a déclaré que son conseil d’administration envisagerait l’autre option du plan de relance, comme offrir des capitaux propres au gouvernement au lieu des intérêts courus, et confirmerait son acceptation dans le délai imparti. Il dispose désormais d’un délai de 90 jours pour confirmer le paiement des intérêts courus en offrant des capitaux propres au gouvernement.

« Le conseil d’administration a approuvé l’exercice de l’option de report des cotisations liées à l’AGR de la société d’une période de 4 ans avec effet immédiat, conformément à la notification datée du 14 octobre émise par le DoT à la société », a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

Le DoT a déclaré que la conversion de la composante des intérêts courus en capitaux propres se fera en invoquant l’article 62 (4) de la Loi sur les sociétés et le montant sera traité comme un prêt jusqu’à ce que la conversion soit terminée. La date pertinente sera le 14 août, un mois avant l’approbation du Cabinet.

« Pour l’évaluation des actions ou des capitaux propres, il sera égal au plus élevé de la moyenne des hauts et des bas hebdomadaires du volume – prix moyen pondéré des actions de participation au cours des 26 dernières semaines précédant la date pertinente, sous réserve de la disposition de la section 53 de la Loi sur les sociétés (c’est-à-dire que les actions ne peuvent pas être inférieures à la valeur nominale) », a déclaré le DoT.

Les actions de participation seront émises par la société, au gouvernement, sur une base préférentielle. De plus, les détails du montant des intérêts seront fournis par la société et certifiés par le DoT. « La valeur actuelle nette (VAN) du montant des intérêts sera calculée à la date d’exercice de l’option. Ce montant d’intérêt continuera d’être traité comme un prêt à l’entreprise jusqu’à l’achèvement du processus d’injection de capitaux », a déclaré le DoT.

Plus tôt dans une interview avec FE, le PDG et directeur général de Vodafone Idea, Ravinder Takkar, avait indiqué l’intérêt de la société à prendre l’option de payer la composante intérêt en offrant des actions au gouvernement. « Une fois les directives annoncées, nous saurons exactement à quoi ressemblerait la conversion. Mais je pense que notre compréhension jusqu’à présent est que l’intérêt associé au retard est le choix que nous pouvons faire et convertir en équité. J’aurais besoin de voir les détails et d’avoir l’approbation du conseil d’administration, mais j’imagine que c’est quelque chose que nous serions prêts à exercer », avait déclaré Takkar.

Dans le cas de Vodafone Idea, le montant annuel de l’AGR et du spectre différé s’élève à Rs 23 000 crore. Cela signifie que le montant global différé pour la période de quatre ans s’élève à Rs 92 000 crore.

En outre, le gouvernement a fourni une marge de financement supplémentaire grâce à laquelle la société peut financer ses frais de licence annuels et ses frais d’utilisation du spectre d’environ Rs 4 000 crore à MCLR + 2% maintenant sans aucune pénalité.

