Paquet télécom : Bharti ne pourra pas se prévaloir de l’option de conversion des intérêts sur les cotisations en capitaux propres

« … Nous souhaitons vous informer que la société a confirmé au DoT qu’elle ne se prévaudra pas de l’option de conversion des intérêts sur le spectre différé et les cotisations AGR en capitaux propres », a déclaré Bharti dans un dossier réglementaire.

Après avoir fait usage de l’option du moratoire de quatre ans sur le paiement des revenus bruts ajustés (AGR) et des redevances de spectre, Bharti Airtel a déclaré vendredi au ministère des Télécommunications (DoT) qu’il n’irait pas à la conversion de la composante intérêts en capitaux propres. Dans le cadre du paquet de réformes des télécommunications annoncé en septembre 2021, les opérateurs avaient la possibilité d’offrir des capitaux propres au gouvernement au lieu de la partie intérêt des cotisations.

Vodafone Idea, qui a également opté pour l’offre moratoire, n’a pas encore pris de décision sur l’option de conversion de la participation en part de capital.

Le DoT avait envoyé une notification aux opérateurs de télécommunications le 14 octobre, cherchant à connaître leurs options concernant le moratoire et la conversion en actions.

Les opérateurs de télécommunications ont eu 90 jours pour confirmer s’ils choisiraient de payer les intérêts qui s’accumulent à la suite du report en offrant des capitaux propres au gouvernement.

Le 25 octobre de l’année dernière, Bharti Airtel avait informé le DoT de son acceptation du moratoire de quatre ans.

Plus tôt dans une interview avec FE, le président de Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, avait déclaré que la société obtiendrait un allégement de trésorerie d’environ Rs 35 000 à 40 000 crore en optant pour le moratoire de quatre ans sur l’AGR et le paiement du spectre.

Concernant la clause selon laquelle les opérateurs ont la possibilité de payer le montant des intérêts en fonds propres, il avait déclaré que le conseil d’administration trancherait la question. « Dans le cas d’Airtel, le montant total des intérêts est de Rs 7 500 à Rs 10 000 crore », avait-il déclaré.

Le moratoire faisait partie du plan de relance du gouvernement pour le secteur des télécommunications, qui offrait une combinaison d’allègement des flux de trésorerie pour les opérateurs en difficulté financière ainsi que des mesures à long terme telles que la redéfinition de l’AGR et la suppression des frais d’utilisation du spectre dans les futures enchères.

