Paquita la del Barrio dit “inutile” à Bad Bunny aux Billboard Awards – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Lors de la cérémonie des Latin Billboard Awards, la chanteuse mexicaine Paquita la del Barrio a reçu une reconnaissance pour sa carrière musicale, étant la première femme à avoir cette distinction depuis la création de ce prix.

La chose curieuse a été l’intervention du Portoricain Bad Bunny, qui a aidé à monter les escaliers pour interpréter “Rata de Dos Patas”, car l’âge avancé de celle née à Veracruz lui cause des difficultés à marcher, pour lesquelles j’ai besoin de soutien pour prendre son prix des mains de Jacqueline Bracamontes.

Mais ce n’était pas la seule chose que le “Bad Rabbit” a fait, car lorsque Paquita a voulu faire son discours de gratitude, le microphone était plus haut qu’elle, à ce moment-là le joueur de reggaeton a sauté une fois de plus à l’aide et a essayé de faire le appui plus petit du micro, cependant, il n’y parvint pas tout à fait, aussi préféra-t-il le rapprocher de la chanteuse et le tenir pendant qu’elle parlait.

Sous les applaudissements du public, Benito est resté sur scène, cependant Paquito n’a pas manqué l’occasion et lui a dit que l’interprète de “Dakiti” était “inutile”, évidemment sous forme de blague et de rire, ce à quoi le public a répondu avec un rire.

