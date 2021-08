Paquita la del Barrio recevra le prix Billboard pour sa carrière artistique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse mexicaine Paquita la del Barrio recevra le Billboard Lifetime Achievement Award pour sa carrière artistique et pour avoir été considérée comme l’une des chanteuses qui “ont marqué le développement de la musique latine dans le monde”.

Selon un communiqué, conjointement par Billboard et Telemundo, le gala est prévu pour le 23 septembre et sera diffusé depuis le Watsco Center de Coral Gables, en Floride, à partir de 20 heures (heure de Miami).

Avec plus de cinq décennies de musique de ranchera et de boléro, Paquita la del Barrio est une idole de la musique populaire. Parmi ses thèmes, les temps forts sont Tres Times I Fooled You, Two-Legged Rat et The Knee Pads, qui se caractérisent par la dénonciation de la culture et des attitudes machos.

Originaire de Veracruz, Francisca Viveros Barradas, de son vrai nom, débute sa carrière dans les années 1970, elle forme le duo Las Golondrinas avec sa sœur Viola, et en 1984 elle enregistre son premier album, El Barrio de los Faroles, devenant Paquita. celui du quartier. Depuis, il a enregistré 33 albums qui se sont vendus à plus de 30 millions d’exemplaires.

Les Billboard Latin Music Awards coïncideront avec la Billboard’s Latin Music Week, qui revient à Miami du 20 au 24 septembre avec des performances en direct et des discussions avec des stars comme Karol G, Daddy Yankee et Nicky Jam.