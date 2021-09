Paquito Navarro-Di Nenno vs Tello-Chingotto, finale hommes

18/09/2021 à 23h15 CEST

.

Les couples Paquito Navarro-Martín di Nenno et Juan Tello-Fede Chingotto Ils joueront ce dimanche la finale de l’Estrella Damm Barcelona Master qui se déroule au Palau Sant Jordi.

Paquito Navarro et Di Nenno se sont qualifiés pour leur quatrième finale de la saison en battant en première demi-finale à duo révélation du tournoi, Juan Cruz Belluati et Javi Garrido par 6-4 et 6-2.

La deuxième demi-finale a été plus difficile, dans laquelle les Argentins Tello et Chingotto ont dû revenir contre les Espagnols Alejandro Galán et Juan Lebrón gagner par 4-6, 6-4 et 6-2.