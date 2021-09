Paquito Navarro-Di Neno et Alejandra Salazar-Gemma Triay, champions

19/09/2021 à 19:51 CEST

Les couples Paquito Navarro-Martín di Nenno et Alejandra Salazar-Gemma Triay, respectivement dans les catégories masculine et féminine, ont été proclamés champions de l’Estrella Damm Barcelona Master of Padel ce dimanche.

Le Palau Sant Jordi a dit aujourd’hui au revoir au tournoi avec deux duels passionnants qui ont ravi le public qui a applaudi les tribunes tout au long de la journée.

La finale féminine a ouvert la journée par un affrontement puissant et sans précédent entre le couple numéro un du classement, formé par Gemma Triay et Bière salazar, et le numéro trois, Lucie Sainz et Bea gonzález. Un duel dans lequel le classement s’est imposé pour que Triay et Salazar Ils signeront leur cinquième titre de la saison avec un retentissant 6-1 et 6-2.

Dans les deux manches, les champions ont commencé à dominer et avec des breaks précoces qui ont plombé leurs rivaux. Le public est resté sans voir la victoire locale Lucie Sainz mais ils appréciaient le paddle-tennis de haut niveau.

Di Nenno entre dans l’histoire

Il manquait encore l’autre finale, celle des hommes, qui mettait à parité expérience et jeunesse sur le 20×10. D’un côté, Paquito Navarro, bronzé en mille fins, avec son compagnon, Martin Di Nenno, sans titres dans leurs armoires. De l’autre, les bourreaux du numéro un, le duo composé de Juan Tello et Fede Chingotto.

Bref, un vrai match qui a rendu fou le public palausien, surtout dans un troisième set intense dans lequel les deux paires pouvaient gagner.

Avec un 5-3 et une pause pour Navare et Dis à Nenno queCela pourrait être définitif, le contre-break est arrivé pour ouvrir le match. C’était l’heure de Martin, qui avec un dernier bloc s’est hissé au sommet et a signé son premier titre professionnel.