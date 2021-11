Par derrière, Aleida Núñez pose plus que son jean flirty

Aleida Núñez de dos regarde plus qu’un simple jean flirty | Instagram

Coquette et réussie sont les mots qui pourraient facilement définir la jolie actrice Aleida Núñez qui a encore une fois surpris ses millions de followers, avec plusieurs photos où elle pose de dos vêtue de quelque chose de plus qu’elle jeans.

Aleida Nunez Elle est propriétaire d’une marque de jeans qu’elle a lancée il y a quelques années et qui est apparemment devenue extrêmement populaire, notamment parce que c’est elle qui les promeut en les portant avec sa silhouette exquise.

Le même qui était à nouveau le protagoniste de sa publication, puisqu’elle est apparue avec une paire de jeans et un body qui se perdait parmi ses charmes, malgré le fait qu’elle porte ledit pantalon, on peut le remarquer au-dessus.

Voir comment un petit fil se retrouve à l’intérieur du pantalon, pour beaucoup, c’était sûrement quelque chose de plus que captivant et excitant à voir.

La vie est de couler en laissant aller ce qui n’est pas pour vous … « , a commenté Aleida Núñez.

Il y a trois heures, il partageait cette nouvelle publication sur son compte Instagram officiel et comme d’habitude ses followers les plus fidèles n’ont tout de suite pas hésité à commencer à l’aimer, notamment parce qu’il a partagé trois photos.

Dans deux d’entre eux, elle pose de dos vêtue de ses fesses, les mêmes que les siennes Aleida Nunez Il a mentionné que ce ne serait pas une mauvaise idée de l’assurer aussi bien que Jennifer Lopez elle-même l’a fait avec cette même partie de son corps.

Pour Aleida c’était une bonne idée car cette partie de son corps est très belle et elle en a aussi bien pris soin, grâce à l’exercice et à son alimentation évidemment.

La belle actrice de Mañana es para siempre montait une marche, alors le mouvement qu’elle a fait avec sa jambe a mis encore plus en valeur cette partie frappante de son corps.

Elle a fait trois poses différentes à cette occasion et dans chacune d’elles elle avait l’air parfaite, d’ailleurs le body qu’elle portait avait un imprimé animalier et pour que ses jambes et ses fesses aient l’air encore plus que nécessaire, elle portait des baskets.

Un peu plus de trois heures se sont écoulées depuis sa publication et Aleida compte déjà 34 013 cœurs rouges, quant aux commentaires créatifs et audacieux des internautes, ceux-ci atteignent désormais 340 au total, entre cœurs, déclarations d’amour et aussi d’admiration.