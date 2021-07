Par derrière en cuir, Alexa Dellanos frappe dans la rue | INSTAGRAM

Même si le beau modèle américain Alexa Dellanos a de nombreux utilisateurs qui se consacrent à lui faire des commentaires négatifs et à la rabaisser en raison du type de contenu qu’elle crée, elle a également une large base de followers qui la font même Instagram en son nom pour partager les photos que vous aimez le plus d’elle.

C’est ce qui s’est passé à cette occasion, dans laquelle les fans ont sauvé l’une de ses promenades dans la rue dans laquelle une photo incroyable a été prise avec un mini short en cuir qui mettait en valeur sa silhouette Génial.

Ce La photographie rappelez-vous l’époque où Alexa était en vacances à travers le monde en profitant de la belle architecture des villes qu’elle a visitées et en profitant de la situation pour se prendre en photo comme elle aime tant de dos et avec quelques Bottes blanches son short long, un chemisier noir et bien sûr un parapluie pour arrêter un peu la pluie.

La photo a été partagée parmi les fans les plus fidèles qui apprécient ce type de Contenu de leur part et qu’ils ne se soucient pas de ce qu’ils disent de leur bien-aimé influenceur les autres utilisateurs, bien que parfois ils se consacrent à le défendre en cas de besoin.

De nombreux internautes considèrent que si leur mère est si talentueuse parce qu’elle ne montre que sa silhouette et qu’elle est la fille de Myrka Dellanos, une présentatrice populaire de Telemundo qui a conquis le cœur des téléspectateurs grâce à une excellente façon de présenter l’actualité.

C’est pour cette raison que nombreux sont ceux qui se demandent quel genre de personne raterait l’occasion de se consacrer au monde de la télévision et seul modèle de création de divertissement sur les réseaux sociaux.

Cependant, Alexa a toujours rêvé d’être mannequin depuis qu’elle est petite, elle vit donc pratiquement son rêve et pour elle le plus important est de continuer comme ça et de pouvoir continuer à profiter des fruits de ses efforts.

De plus, de nombreuses utilisatrices sont contrariées que leur silhouette ne soit pas totalement naturelle et c’est certainement qu’elles ont donné un peu d’aide aux chirurgiens et au scalpel, cependant, si elle aime ça, c’est plus qu’honorable et ce n’est pas pour ça que c’est juste qui obtiennent tant d’attaques sur elle.

Pour le moment, dans Show News, nous continuerons à partager son contenu attrayant, ses photos, ses vidéos et toutes les informations intéressantes qui se présentent autour d’Alexa Dellanos, aimée par beaucoup et détestée par beaucoup d’autres.