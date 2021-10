Par effraction au Parlement écossais : Crook entre par une « porte non sécurisée » malgré une sécurité de 100 millions de livres sterling | Politique | Nouvelles

L’effraction a suscité de sérieuses inquiétudes parmi les MSP, les ministres et les fonctionnaires du gouvernement écossais dirigés par le SNP. Les responsables de Holyrood ont déclaré que l’effraction, qui a eu lieu en janvier au cœur de la démocratie écossaise, était « très embarrassante » et « très grave ».

Les responsables disent qu’une personne a escaladé une clôture entourant l’enceinte de Holyrood et est entrée dans le Parlement par une « porte non sécurisée ».

Après avoir fait une joyeuse traversée du Parlement, l’alarme s’est alors déclenchée avant que les agents de sécurité n’affrontent le cambrioleur.

La police a alors été appelée et la personne a été arrêtée avec plusieurs équipes envoyées sur les lieux.

Cela vient après que les chefs aient investi des millions pour essayer de protéger le parlement national au cours des dix dernières années contre le crime et le terrorisme.

90 millions de livres sterling ont été dépensés pour protéger l’intérieur des bombes et un pavillon de sécurité de 5 millions de livres sterling a été créé pour que le public puisse y entrer.

En outre, 1,25 million de livres sterling ont été dépensés pour des bornes anti-collision et 2 millions de livres sterling pour un système de laissez-passer biométrique.

L’effraction a renforcé le fait que le Parlement écossais soit un « site protégé ».

Cela signifie qu’être dans le bâtiment ou les terrains de Holyrood «sans autorité légale» serait passible d’un an de prison ou d’une amende de 5 000 £.

La présidente, Alison Johnstone, a annoncé que la personne morale du Parlement écossais qui supervise le fonctionnement quotidien de Holyrood cherchait à en faire une infraction pénale le mois dernier.

Dans un message aux MSP, elle a déclaré: «Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises récemment, le maintien d’un parlement opérationnel pour fournir et superviser la réponse à la pandémie actuelle a clairement été dans l’intérêt national.

«Nous opérons également dans le contexte d’un niveau croissant d’activités perturbatrices, y compris des manifestations sur notre toit nécessitant une intervention des services de police et d’urgence spécialisés, et une occupation non autorisée de la salle des débats.

« De telles actions peuvent potentiellement perturber la capacité du parlement à se réunir. »

Les mesures sont entrées en vigueur le 1er octobre, Westminster et le Senedd gallois ayant également le statut.

Cependant, les Verts écossais et Alba demandent l’abandon des mesures car les manifestations devant le Parlement seraient restreintes.

Les Verts, qui sont des partenaires juniors du gouvernement écossais, ont déclaré que le droit de manifester était un « élément fondamental de la démocratie » et que le limiter était « non seulement inutile mais contre-productif ».

Pendant ce temps, le leader d’Alba Westminster, Neale Hanvey, a écrit aux hauts parlementaires de Westminster pour appeler à un « front uni » pour s’opposer aux pouvoirs.

M. Hanvey a déclaré: « Ces nouveaux pouvoirs sont un affront aux traditions démocratiques de l’Écosse et une menace claire pour les libertés civiles. »

Un porte-parole du Parlement écossais a refusé de discuter de l’effraction en raison des prochaines procédures judiciaires.

Un homme doit comparaître devant le tribunal en lien avec l’incident plus tard ce mois-ci.