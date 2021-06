Par George, Grey’s Anatomy essaie de donner à TR Knight l’amour qu’il mérite

Bien que les nominations officielles n’aient pas encore été publiées, le fait que George de TR Knight reste un favori des fans et des membres de la distribution / de l’équipe après toutes ces années est certainement significatif et témoigne bien de ses chances. Avec son incroyable performance dans l’épisode, il serait décevant s’il finissait par ne pas obtenir une nomination officielle aux Emmy, ce qui ne serait que sa deuxième, avec sa première venue pour Grey’s en 2006. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois que les fans le verront George O’Malley sur Grey’s Anatomy non plus, mais peut-être plus de plages à l’avenir.