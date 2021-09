Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football fantastique .

Ce fut une autre semaine forte pour les receveurs larges et un autre rappel de la profondeur de la position. Les crampons continuent de passer pour la plupart, et les options de flex milieu de gamme produisent régulièrement des semaines de boom. Comme toujours, nous recherchons des menaces de grande envergure plus en standard que PPR. Bien sûr, il existe une grande catégorie de récepteurs qui sont excellents dans les deux formats, mais au fur et à mesure que nous descendons dans notre classement Fantasy WR de la semaine 4, de nombreux joueurs se démarquent comme mieux adaptés pour l’un contre l’autre.

Nous aimons Josh Allen comme notre meilleur QB cette semaine, donc naturellement, Stefon Diggs (contre les Texans) prend la première place de notre classement WR. Nous ne vous ennuierons pas avec un tas d’entrées évidentes, mais il convient de noter que l’offensive des Bills ressemble davantage à ce qu’elle était l’année dernière. Deebo Samuel (contre Seahawks), Corey Davis (contre Titans) et Ja’Marr Chase (contre Jaguars) ont des affrontements juteux et montent également dans notre classement. Samuel a regardé chaque partie du WR n ° 1 à San Francisco, et Seattle semble être régulièrement en fusillade. Davis a sa chance de se venger contre les Titans, et bien que leur défense contre la passe ait semblé meilleure contre Indianapolis, nous ne sommes pas totalement convaincus qu’ils vont de l’avant, du moins contre les WR à haut volume.

Chase a de bonnes chances de produire WR1 dans un affrontement avec les Jags. Nous aimons aussi les pass-catchers des autres Bengals, mais nous verrons si Tee Higgins (épaule) est actif sur une courte semaine. Tyler Boyd est généralement plus un jeu PPR, donc Chase et Higgins (s’ils sont en bonne santé) prennent une place devant lui en standard.

Dans le même ordre d’idées, DJ Chark, Laviska Shenault et Marvin Jones (@ Bengals) devraient être des pièces flexibles attrayantes, bien qu’il soit peu probable que les trois produisent. Choisissez votre poison. Cole Beasley et Emmanuel Sanders (contre les Texans) devraient également avoir des chances de faire du bruit cette semaine, mais Sanders est légèrement plus orienté vers les ligues standard

DeVonta Smith (vs. Chiefs), Jalen Reagor (vs. Chiefs) et Darnell Mooney (vs. Lions) mettent en évidence un groupe de jeunes WR avec des affrontements favorables cette semaine. Les défenses contre les passes des Chiefs et des Lions ont été très suspectes cette année, donc n’importe lequel de ces récepteurs pourrait exploser. Bien sûr, Smith est classé le plus élevé parmi les trois, car il a le plus haut étage et le plus haut plafond. Dans les ligues profondes, il est difficile d’ignorer KJ Osborn (contre Cleveland) et Rondale Moore et Christian Kirk (@ Rams). Avec Jalen Ramsey couvrant DeAndre Hopkins, Moore et/ou Kirk devraient voir le volume augmenter. Julio Jones (vs Jets) a la chance de figurer dans le top 10 si AJ Brown (ischio-jambiers) doit manquer le temps. Chase Claypool (vs. Packers) est facilement le WR n ° 1 à Pittsburgh si JuJu Smith-Schuster (côtes) et Diontae Johnson (genou) sont tous les deux absents. Big Ben a l’air horrible, mais Claypool doit être fortement ciblé dans ce cas. Si les trois sont en bonne santé, attendez-vous à de nombreux totaux de réception et à des totaux de réception élevés pour Johnson et JuJu.

Brandon Aiyuk (vs Seahawks), Hunter Renfrow (@ Chargers) et Tim Patrick (vs Ravens) ont également leurs flèches pointées vers le haut grâce à une utilisation accrue. D’un autre côté, Robby Anderson (@ Cowboys), Quintez Cephus (@ Bears) et Nelson Agholor (vs Buccaneers) perdent de leur éclat après des départs décents. Anderson a un excellent match cette semaine, cependant, il pourrait donc encore être en jeu dans les ligues standard, en particulier avec la blessure de Christian McCaffrey libérant peut-être plus de cibles en Caroline.

Michael Pittman Jr. et Zach Pascal ont été sur la bulle du sommeil / buste toute la saison, mais nous n’aimons pas leurs chances de se diriger vers Miami au cours de la semaine 4. La défense de Miami a toujours deux coins stellaires, et l’offensive de Colt semble coincée dans la boue sous un Carson Wentz entravé (chevilles). TY Hilton est éligible pour revenir d’IR, nous verrons donc s’il devient un facteur dès cette semaine.

Rashod Bateman (contre Broncos), Curtis Samuel (@ Falcons) et Tre’Quan Smith (contre Giants) sont dans le même bateau que Hilton. Nous ne recommandons pas de les commencer tout de suite, mais n’importe lequel d’entre eux pourrait être une option à haut risque et à haute récompense dans les ligues profondes s’ils reviennent au cours de la semaine 4.

Nous mettrons à jour ces classements WR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers changements et analyses.

Classements basés sur la norme, non PPR notation

Rang

Joueur

1 Stefon Diggs, BUF contre HOU 2 Cooper Kupp, LAR contre ARI 3 Tyreek Hill, KC @ PHI 4 Davante Adams, GB contre PIT 5 DJ Moore, CAR @ DAL 6 Calvin Ridley, ATL contre WAS 7 Terry McLaurin, ÉTAIT @ ATL 8 DK Metcalf, SEA @ SF 9 Adam Thielen, MIN contre CLE 10 Keenan Allen, LAC contre LV 11 Deebo Samuel, SF contre SEA 12 Allen Robinson, CHI contre DET 13 Chris Godwin, TB @ NE 14 Tyler Lockett, SEA @ SF 15 Brandin Cooks, HOU @ BUF 16 Ja’Marr Chase, CIN contre JAX 17 DeAndre Hopkins, ARI @ LAR 18 AJ Brown, TEN @ NYJ 19 Justin Jefferson, MIN contre CLE 20 Mike Williams, LAC contre LV 21 CeeDee Lamb, DAL contre CAR 22 Julio Jones, TEN @ NYJ 23 Corey Davis, NYJ contre TEN 24 Amari Cooper, DAL contre CAR 25 Mike Evans, TB @ NE 26 Marquise Brown, BAL @ DEN 27 Courtland Sutton, DEN contre BAL 28 DeVonta Smith, PHI contre KC 29 Tee Higgins, CIN contre JAX 30 Odell Beckham Jr., CLE @ MIN 31 Robert Woods, LAR contre ARI 32 Antonio Brown, TB @ NE 33 Sterling Shepard, NYG @ NO 34 Diontae Johnson, PIT @ GB 35 Marvin Jones, JAX @ CIN 36 Tim Patrick, DEN contre B AL 37 Cole Beasley, BUF contre HOU 38 Tyler Boyd, CIN contre JAX 39 Emmanuel Sanders, BUF contre HOU 40 JuJu Smith-Schuster, PIT @ GB 41 Chase Claypool, PIT @ GB 42 Jakobi Meyers, NE contre TB 43 Christian Kirk, ARI @ LAR 44 DJ Chark, Jaguars, JAX @ CIN 45 Kenny Golladay, NYG @ NO 46 Brandon Aiyuk, SF contre SEA 47 Rondale Moore, ARI @ LAR 48 Curtis Samuel, WFT @ ATL 49 Laviska Shenault Jr., JAX @ CIN 50 Henry Ruggs III, LV @ LAC 51 Robby Anderson, CAR @ DAL 52 Hunter Renfrow, LV @ LAC 53 Darnell Mooney, CHI contre DET 54 Jaylen Waddle, MIA contre IND 55 Michael Pittman Jr., IND @ MIA 56 Marquez Callaway, NO contre NYG 57 Jalen Reagor, PHI contre KC 58 Sammy Watkins, BAL @ DEN 59 Quintez Cephus, DET @ CHI 60 Will Fuller V, MIA contre IND 61 Kendrick Bourne, NE contre TB 62 Tre’ Quan Smith, NO contre NYG 63 TY Hilton, IND @ MIA 64 Zach Pascal, IND @ MIA 65 Quez Watkins, PHI contre KC 66 Bryan Edwards, LV @ LAC 67 Gabriel Davis, BUF contre HOU 68 KJ Osborn, MIN contre CLE 69 Nelson Agholor, NE contre TB 70 Anthony Miller, HOU @ BUF 71 DeVante Parker, MIA contre IND 72 Darius Slayton, NYG @ NO 73 Mecole Hardman, KC @ PHI 74 DeSean Jackson, LAR contre ARI 75 Jamison Crowder, NYJ contre TEN 76 Khalif Raymond, DET @ CHI 77 AJ Green, ARI @ LAR 78 Van Jefferson, LAR contre ARI 79 Terrace Marshall Jr., CAR @ DAL 80 Rashod Bateman, BAL @ DEN 81 Elijah Moore, NYJ contre TEN 82 Jalen Guyton, LAC contre LAV 83 Braxton Berrios, NYJ contre TEN 84 KJ Hamler, DEN contre BAL 85 Deonte Harris, NO contre NYG 86 Marquez Valdes-Scantling, GB contre PIT 87 Olamide Zaccheaus, ATL contre WAS 88 Randall Cobb, GB contre PIT 89 Collin Johnson, NYG @ NO 90 Allen Lazard, GB contre PIT 91 Kadarius Toney, NYG @ NO 92 Demarcus Robinson, KC @ PHI 93 Dyami Brown, WAS @ ATL 94 Marquise Goodwin, CHI contre DET 95 Byron Pringle, KC @ PHI 96 Anthony Schwartz, CLE @ MIN