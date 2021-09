Par qui commencer, asseyez-vous pour courir dans le football fantastique .

La semaine dernière a vu un peu de normalité pour les demis offensifs, car 14 RB ont reçu au moins cinq cibles, et à part Derrick Henry (hein?) Et peut-être JaMycal Hasty, c’étaient des joueurs auxquels vous vous attendriez. Il y a eu quelques déceptions (le chef de Nyheim Hines parmi eux), mais ce genre de statu quo a rendu un peu plus facile l’établissement de notre classement Fantasy RB PPR de la semaine 3.

Bien sûr, chaque semaine apporte un nouvel ensemble de défis de classement, et les affrontements sont la variable éternelle. Nous en apprenons encore sur les défenses contre la course, mais certains des affrontements apparemment « plus sûrs » vont à des gars qui descendent intrinsèquement dans les classements PPR, tels que Ty’Son Williams et Latavius ​​Murray (@ Lions), Josh Jacobs (vs. Dolphins) , et James Conner (@Jaguars). Au moins, nous pouvons donner des coups aux coéquipiers de Jacobs et Conner, les Kenyans Drake et Chase Edmonds, mais aucun ne s’est imposé comme une menace de TD, donc ce ne sont que des jeux flexibles, au mieux.

Parmi les élévateurs PPR habituels, Devin Singletary (vs Washington), Myles Gaskin (@ Raiders), James White (vs. Saints) et Mike Davis/Cordarrelle Patterson (@ Giants) sortent de bons matchs ou ont des matchs solides, ils devraient donc à nouveau être en jeu en tant que RB2 ou flex. Patterson est particulièrement intéressant après son match de deux TD contre une solide défense des Bucs. Hines (@ Titans) a également un bon match, mais après seulement deux touches et 22 verges au total, il est un départ risqué. Il y a de fortes chances qu’il rebondisse avec un jeu vintage à cinq ou six prises, mais voulez-vous vraiment parier là-dessus dans votre flex spot ?

JD McKissic (@ Bills) est un autre retour classique de PPR qui a connu une grosse semaine 2, mais il a fait pratiquement tous ses dégâts à la fin des deuxième et quatrième trimestres la semaine dernière. S’il n’obtient pas à nouveau cette production bon marché, sera-t-il inutile comme il l’était lors de la semaine 1 ? C’est la seule chose qui nous empêche de le classer comme un flex, mais si vous vous sentez en confiance, alors utilisez-le par tous les moyens.

Nous donnons une chance de plus à Clyde Edwards-Helaire (contre Chargers) dans le top 25, mais c’est en grande partie à cause du match. Il est déçu deux semaines de suite et n’a même pas vu de cible la semaine dernière. Les jours où l’on pensait qu’il serait un monstre PPR sont révolus, mais il devrait s’améliorer après un début de saison embarrassant. Il en va de même pour Saquon Barkley (vs Falcons), qui bénéficie d’un repos supplémentaire et d’un affrontement favorable dans ce qui devrait être une semaine en petits groupes.

Nous surveillons plusieurs situations de blessures, dont Jacobs (pied) et Darrell Henderson (côtes), et nous faisons également de notre mieux pour comprendre les situations de comité avec les Jets, les Broncos, les Bucs et… les Cowboys ? Oui, Tony Pollard est soudainement en jeu en tant que flex fort après avoir éclipsé Ezekiel Elliott au début de la saison. Nous avons toujours Zeke (vs Eagles) classé sensiblement plus haut, mais Pollard ne va clairement pas disparaître. Il en va de même pour Javonte Williams et Melvin Gordon (vs Jets) à Denver. Nous continuerons à classer la recrue plus haut tant que ses courses sont à égalité avec Gordon, mais le vétéran a à peu près la même valeur la plupart des semaines. Contre les Jets, ils peuvent tous les deux être utilisés, mais nous n’aimons aucun des RB des Jets contre les Broncos. Nous n’aimons pas non plus Ronald Jones Jr., car il semble jouer le second violon de Leonard Fournette (@ Rams), qui est de toute façon un meilleur jeu PPR.

Globalement, l’aspect PPR ne modifie pas trop le haut du classement RB, du moins en termes de noms. L’ordre est différent, mais les crampons sont les crampons. Dès que vous dépassez le top 16, les choses deviennent plus sombres. Quelques captures peuvent vraiment affecter les choses. Bien sûr, les affrontements et les opportunités de marquer restent rois, même dans PPR, donc jusqu’à ce que nous voyions un plus gros travail de réception cohérente, nous ne réagirons pas trop fortement à quelques semaines particulièrement bonnes ou mauvaises dans le jeu de réception.

Classement Fantasy RB PPR Semaine 3: Qui commencer à courir

Les classements sont basés sur notation PPR à point complet

Rang

Joueur

1 Christian McCaffrey CAR @ HOU 2 Dalvin Cook, MIN contre SEA 3 Alvin Kamara, NO @ NE 4 Derrick Henry, TEN contre IND 5 David Montgomery, CHI @ CLE 6 Nick Chubb, CLE contre CHI 7 Austin Ekeler, LAC @ KC 8 Miles Sanders, PHI @ DAL 9 Najee Harris, PIT contre CIN 10 Jonathan Taylor, IND @ TEN 11 Saquon Barkley, NYG contre ATL 12 Aaron Jones, GB @ SF 13 D’Andre Swift, DET contre BAL 14 Joe Mixon, CIN @ PIT 15 Antonio Gibson, WAS @ BUF 16 Chris Carson, SEA @ MIN 17 Ezekiel Elliott, DAL contre PHI 18 Elijah Mitchell, SF contre GB 19 James Robinson, JAX contre ARI 20 Devin Singletary, BUF contre GB 19 James Robinson, JAX contre ARI 20 Devin Singletary, BUF contre. ÉTAIT 21 Myles Gaskin, MIA @ LV 22 Clyde Edwards-Helaire, KC contre LAC 23 Javonte Williams, DEN contre NYJ 24 Damien Harris, NE contre NO 25 Leonard Fournette, TB @ LAR 26 James White, NE contre NO 27 Kareem Hunt, CLE contre CHI 28 Josh Jacobs, LV contre MIA 29 Ty’Son Williams, BAL @ DET 30 Tony Pollard, DAL contre PHI 31 Chase Edmonds, ARI @ JAX 32 Melvin Gordon, DEN contre NYJ 33 Mike Davis , ATL @ NYG 34 Cordarrelle Patterson, ATL @ NYG 35 Nyheim Hines, IND @ TEN 36 Latavius ​​Murray, BAL @ DET 37 Mark Ingram, HOU contre CAR 38 Kenneth Gainwell, PHI @ DAL 39 James Conner, ARI @ JAX 40 Michael Carter, NYJ @ DEN 41 JD McKissic, WAS @ BUF 42 Kenyan Drake, LV contre MIA 43 Jamaal Williams, DET contre BAL 44 Darrell Henderson, LAR contre TB 45 Ronald Jones II, TB @ LAR 46 JaMycal Hasty, SF contre GB 47 Sony Michel, LAR contre TB 48 Tevin Coleman, NYJ @ DEN 49 AJ Dillon, GB @ SF 50 David Johnson, HOU contre CAR 51 Ty Johnson, NYJ @ DEN 52 Phillip Lindsay, HOU contre CAR 53 Tony Jones Jr., NO @ NE 54 Damien Williams, CHI @ CLE 55 Giovani Bernard , TB @ LAR 56 Zack Moss, BUF contre WAS 57 Alexander Mattison, MIN contre SEA 58 Trey Sermon, SF contre GB 59 Carlos Hyde, JAX contre ARI 60 Darrel Williams, KC contre LAC 61 Larry Rountree III, LAC @ KC 62 Alex Collins, SEA @ MIN 63 Devonta Freeman, BAL @ DET 64 Samaje Perine, CIN @ PIT 65 Justin Jackson, LAC @ KC 66 JJ Taylor, NE contre NO 67 Salvon Ahmed, MIA @ LV 68 Jeremy McNichols, TEN contre IND 69 Devontae Booker, NYG contre ATL 70 Malcolm B Rown, MIA @ LV 71 Marlon Mack, IND @ TEN 72 Benny Snell Jr., PIT contre CIN 73 Chuba Hubbard, CAR @ HOU