Par résultats électoraux en direct : couverture en direct des résultats des sondages, assemblée par comptage des votes en direct, résultats des sondages, gagnants, mises à jour en direct des finalistes

Par : FE en ligne |

Mise à jour : 2 novembre 2021 06h42

Selon les résultats des élections, dernière mise à jour de Constituency Wise : Les votes seront comptés aujourd’hui pour les élections partielles tenues dans trois circonscriptions de Lok Sabha et 29 circonscriptions réparties dans 13 États et le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli.

Les votes seront comptés aujourd’hui pour les élections partielles tenues dans trois circonscriptions de Lok Sabha et 29 circonscriptions réparties dans 13 États et le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli.

Dernière mise à jour des résultats des sondages en 2021 : Les votes seront comptés aujourd’hui pour les élections partielles tenues dans trois Lok Sabha et 29 circonscriptions électorales réparties dans 13 États et le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli, où le scrutin a eu lieu le 30 septembre. Le dépouillement commencera à 8 heures et les tendances initiales devraient se manifester d’ici l’après-midi.

Le leader de l’INLD Abhay Chautala, qui a quitté l’assemblée de l’Haryana pour protester contre les trois nouvelles lois agricoles centrales, Pratibha Singh du Congrès, l’épouse du défunt ministre en chef Virbhadra Singh, l’ancien footballeur national Eugeneson Lyngdoh et l’ex-ministre de Telangana Eatala Rajender sont parmi les éminents candidats dont le sort sera décidé.

Lire la suite

Blogue en direct

résultats du sondage de l’assemblée en direct, résultats du sondage de lok sabha en direct, par sondage au madhya pradesh, résultat de l’élection des députés, par résultat du sondage au BIhar, résultat du sondage du bihar en direct, rajasthan par résultat de l’élection 2021, 2021 assemblée du rajasthan résultats des sondages en direct, résultats du sondage 2021 , les résultats des sondages sont mis à jour en direct,

Les élections partielles de l’Assemblée qui ont connu un fort taux de participation ont eu lieu dans cinq sièges à Assam, quatre au Bengale occidental, trois chacun dans le Madhya Pradesh, l’Himachal Pradesh et le Meghalaya, deux chacun dans le Bihar, le Karnataka et le Rajasthan et un siège chacun dans l’Andhra Pradesh. , Haryana, Maharashtra, Mizoram et Telangana. Sur les 29 sièges de l’Assemblée, le BJP avait remporté une demi-douzaine de circonscriptions plus tôt, le Congrès en avait neuf, tandis que les autres appartenaient aux partis régionaux. Les sièges où se sont tenues les élections partielles du Lok Sabha sont Dadra et Nagar Haveli, Mandi dans l’Himachal Pradesh et Khandwa dans le Madhya Pradesh. Dans les trois circonscriptions de Lok Sabha, les membres en exercice étaient décédés.