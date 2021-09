Pär Sundström explique pourquoi Sabaton est un groupe autogéré : « Nous faisons les choses à notre façon »

Bassiste Pär Sundström des métallurgistes suédois SABATON a parlé à Connexion Musique sur ce que c’est que pour lui et ses camarades d’exister en tant qu’entité autogérée – une rareté parmi les groupes opérant à leur niveau. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Vous créez un groupe parce que vous aimez jouer. C’est ainsi que vous créez un groupe — vous voulez jouer de votre instrument dans un groupe. Et il n’y avait aucune différence pour moi. Et c’est la première chose que vous faites en tant que groupe — vous se réunir, vous entrez dans une salle de répétition et vous commencez à jouer quelques chansons. Après cela, vous devez vous développer, vous devez grandir, vous devez faire quelque chose. Vous devez appeler quelqu’un pour avoir un concert, et quelqu’un dans le groupe doit prendre le téléphone et appeler quelqu’un pour obtenir un concert. Et puis quelqu’un doit faire une affiche. Et puis quelqu’un doit s’arranger pour que d’une manière ou d’une autre nous y arrivions ou qu’il y ait des choses techniques là-bas. Donc quelqu’un doit le faire. Et Je ne peux pas simplement rester debout et regarder pendant que les choses ne se passent pas. Alors je saute directement dessus et je fais tout ça. Donc, peu importe si cela devenait la conception d’une affiche de tournée, d’une pochette d’album ou d’organiser une session d’enregistrement… Et finalement , ces choses évoluent, et du coup vous avez affaire à l’économie, vous avez affaire à la logistique, vous êtes mort avec les aspects juridiques. Alors j’ai commencé à prendre ça. Je n’ai aucune formation, mais du coup j’avais besoin de savoir comment me vendre, j’avais besoin de savoir comment présenter quelque chose d’une bonne manière, j’avais besoin de savoir comment le vendre, comment le facturer, comment le comptabiliser et comment mettre le spectacle sur la route. Et au fil des ans, je pense que j’ai fait à peu près tout, peu importe que ce soit pour réparer le bus de tournée ou pour le réparer des dommages à être technicien de guitare. Je suis également pyrotechnicien diplômé. J’ai accroché des lumières sur le toit. J’ai construit mon propre festival et une croisière, et j’ai fait la promotion de tournées, de festivals, de spectacles, d’autres groupes, de marketing. Et tout ça parce que j’ai un intérêt à apprendre des choses, et je ne veux pas m’asseoir et regarder rien se passer ; Je ne peux pas faire ça. Je dois juste faire bouger les choses. Et c’est pourquoi je saute sur les choses, et finalement ça grandit et grandit et grandit.”

Il a poursuivi: “Je pense que je suis assez exigeant. Et j’aime tellement ce groupe que je n’en veux pas trop d’autres… Cela ne me dérange pas que d’autres personnes viennent et aident – bien sûr que non – mais ce serait difficile pour un autre manager d’entrer et de le faire d’une meilleure manière que je ne le ferais. SABATON l’équipe s’est agrandie. Donc tout ce que nous faisons en interne. Aujourd’hui, nous gérons l’entreprise d’étiquettes à l’intérieur. Nous nous occupons entièrement de la gestion nous-mêmes. Nous faisons toute la logistique pour les visites. Nous réservons tout. Nous réservons quoi que ce soit – à partir d’une centaine de membres d’équipage, 10 camions et tout ce dont nous avons besoin, nous l’avons en interne. Nous avons d’énormes entrepôts. Nous possédons tellement de choses que c’est fou. J’étais en train de le parcourir il y a deux jours dans notre entrepôt principal pour l’un des projets, et je regardais juste les costumes. Et je me suis rendu compte que nous pouvons équiper des armées entières de Vikings, de croisés, de Spartiates, de guerriers grecs, de troupes de la Première Guerre mondiale de France ou de Belgique ou de soldats de la Seconde Guerre mondiale des États-Unis, des armées modernes… Nous avons pile après pile après pile, ou caisses après caisses avec des vêtements, juste à cause de différents projets. Et nous pensons toujours que nous prenons le contrôle des choses. Nous ne le louons pas, nous ne l’externalisons pas – nous le contrôlons, nous le possédons, et nous le mettons en place et nous le faisons nous-mêmes. Même chose avec beaucoup de séances photo, de clips musicaux — nous les produisons, nous les réalisons, nous participons à toute la production. Les albums, nous sommes les principaux producteurs de nos albums. Nous faisons les choses à notre façon. Et c’est exigeant, mais nous avons une grosse équipe. Et nous grandissons constamment. Et même pendant la pandémie, nous avons plutôt bien réussi. Même si nous ne pouvions pas tourner, et nous avons beaucoup de gens qui dépendent des tournées, mais nous avons quand même bien fait. Nous gérons notre propre vente par correspondance ; il a plusieurs personnes. Nous avons également développé cela davantage. Nous [do it] complètement par nous-mêmes. Nous n’utilisons aucune société de merchandising. Nous développons le matériel nous-mêmes. Nous le concevons, nous l’achetons, nous le commercialisons et nous l’avons dans notre propre vente par correspondance.”

Plus tôt cette semaine, le journal suédois Aftonbladet a rapporté que SABATON fondateurs Joakim Brodén et Sundström ont été commandés par le Agence fiscale suédoise (Skatteverket) à payer des centaines de milliers de dollars de surtaxes fiscales.

Les Agence fiscale suédoise, qui gère l’état civil des personnes physiques et perçoit des impôts tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés, la TVA et les droits d’accise, estime que Brodén et Sundström n’ont pas déclaré correctement leurs revenus de tournées aux États-Unis en 2016-2018. En conséquence, chacun des musiciens devra débourser une somme substantielle pour régler sa dette.

Brodén, qui écrit toute la musique pour SABATON, est celui qui subit le plus gros coup fiscal, ayant été condamné à rembourser plus de deux millions de couronnes suédoises (plus de 233 000 $).

Brodén et Sundström prétendent avoir suivi la convention fiscale entre les États-Unis et la Suède, qui couvre la double imposition en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur les plus-values, et insiste sur le fait qu’ils avaient engagé des experts pour s’assurer que les documents étaient correctement remplis. Malgré cela, le Agence fiscale suédoise a déclaré que la comptabilité n’avait pas été traitée avec précision.

Brodén et Sundström peut faire appel de la décision.

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont “Best Live Band” trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, SABATON‘s “Le baroud d’honneur” l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Brodén, Sundström, Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise son propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.

SABATON soutiendra JUDAS PRIEST sur le “50 ans de heavy metal” tournée en Amérique du Nord, dont le coup d’envoi est prévu cette semaine.