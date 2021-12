Para jugar over la tele, este monitor Samsung tirado de precio

Con la cantidad de contenidos que consumimos día a día, se vuelve imprescindible una buena pantalla en la que visualizarlos. Ya sean videojuegos, peliculas, series o el último vídeo de tu youtuber favorito, todo se disfruta más con una buena calidad de imagen. Por ejemplo, como la que ofrece este moniteur Samsung LS27AM502RNXEN que está ahora rebajado de precio en la web de Amazon.

La calidad de imagen Full HD que ofrece esta pantalla está al alcance de muy pocos modelos de precio tan reducido. Porque sí, este monitor ya era barato antes de que Amazon lo pusiese en oferta, por lo que podría convertirse en uno de los grandes regalos para la noche de Reyes.

También incluye todo tecnologías que Protegen la fatiga visual y ofrecen una experiencia visual más cómoda. Al fin y al cabo, de eso se trata: de conseguir una profundidad de imagen que nos sumerja por completo en otros universos.

Además, este moniteur Samsung LS27AM502RNXEN avec toutes les facilités du point de vue de la connexion. En él, podrás conectar tu PC, tableta, smartphone u ordenador portátil. Incluso podrás enlazarlo con tu consola de videojuegos de referencia para disfrutar de tus títulos favoritos de una forma vibrante y fluida

27 pulgadas une couleur todo

Las 27 pulgadas de este monitor de Samsung habla a las claras de qué tipo de pantalla tenemos entre manos. Se trata de un diseño ligero y compacto que triunfa por su gran versatilidad. Oui, en parte, gracias a su Sans scintillement, que permite une experiencia del todo fluido, además de una profundidad y nitidez de colores difícil de comparar.

Y la calidad de imagen que ofrece no sería tal si no fuese por su ajuste de brillo automático. Este modelo de Samsung incluye un sensor que irá cambiando la illuminación de la pantalla en función del entorno. De este modo, no sufrirás reflejos ni otras manchas en la imagen que te saquen por completo de la película o videojuego de turno. Gracias un su tecnología Image adaptative, podrás disfrutar de las escenas más oscuras sin tener que forzar la vista.

Todo el entretenimiento en un solo monitor Samsung

Como decimos, una de las grandes virtudes de este monitor es que te dará la opción de acceder a todo tipo de plateformas y aplicaciones como Netflix, YouTube, HBO o Prime Video. Y es que este monitor tiene alma de smart TV, ya que su sistema Samsung TV Plus ofrece infinité de contenidos diferentes sin necesidad de suscripciones ni dispositivos adicionales.

De hecho, su Guide universel da acceso a une liste de contenidos seleccionados de los canaux de broadcast y streaming que quieres ver. Y si a todo esto le añadimos un mando a distancia del todo preciso y unos altavoces con sonido envolvente, el resultado es un monitor que ofrece absolutamente todo lo que tiene.

Por no hablar del increíble precio que tiene ahora mismo en Amazon. Con un descuento más que notable, podrás ahorrar más de 25€ en la compra de este monitor que, para muchos, ya es el regalo de estas Navidades.