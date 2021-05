Paracuellos Antamira bat le Real Aranjuez CF et obtient les trois points (2-3)

16/05/2021 à 15:18 CEST

le Colliers a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-3 contre lui Aranjuez ce dimanche à Le délice. le Réel Aranjuez est venu à la rencontre avec un esprit renforcé après avoir remporté dans son fief par un score de 1-0 à San Fernando de Henares. De la part de l’équipe visiteuse, le Paracuellos Antamira a remporté le Móstoles CF loin de chez lui par 0-1 et auparavant, il l’a également fait dans son stade, contre le Villaverde par 4-1. Après le marqueur, l’ensemble riverain est le dixième, tandis que le Colliers Il est troisième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé face à lui Paracuellos Antamira, qui a ouvert le score avec un but de Dani Pascual dans la 10e minute. Il a mis les tables sur Réel Aranjuez grâce à un objectif de Aitor lora peu de temps avant la fin, plus précisément en 47, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

Après la moitié du duel est venu le but de l’équipe locale, qui a tracé le match avec un nouveau but de Aitor lora, réalisant ainsi un doublé en 61 minutes. Mais plus tard, un peu de Mayorga a fait l’égalité pour l’équipe visiteuse à la 71e minute. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe d’Alcobendas, qui a avancé son équipe à travers un but avec une pénalité maximale de Acho dans la foulée, en 89, clôturant ainsi le match avec un score de 2-3 à la lumière.

L’entraîneur d’Alcobendas a donné accès à Fer, Tassembedo Oui Bonoha remplacer Garcia, Dani Pascual Oui Fernandez, tandis que du côté du Aranjuez il a été remplacé Martinez, Jimenez Oui Ayub Lazrag pour Lewis, la mûre Oui Bulga.

Au cours des 90 minutes de la réunion, huit cartes au total ont été montrées. le Aranjuez a dû faire face à la sanction de Couteau, Michel Ange Oui Martinez avec un carton jaune et l’expulsion de Michel Ange (2 jaunes) et bancal avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Enrique, Mayorga Oui Fernandez.

Avec ce résultat, le Aranjuez reste avec 21 points et le Colliers obtenir 38 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe riveraine jouera à domicile contre le RSD Alcala, Pendant ce temps, il Paracuellos Antamira cherchera la victoire à domicile contre L’Alamo.

Fiche techniqueReal Aranjuez CF:Portillo, Cuchillo, Bulga (Ayub Lazrag, min.77), Miguel Ángel, Mejia, Mora (Jimenez, min.69), Tembleque, Jesús Sánchez, Olivar, Luis (Martinez, min.18) et Aitor LoraParacuellos Antamira:Diego, A, Exposito, Enrique, Mayorga, García (Fer, min.46), Acho, Dani Pascual (Tassembedo, min.65), Javi Fer, Fernandez (Bonoha, min.80) et VíctorStade:Le déliceButs:Dani Pascual (0-1, min.10), Aitor Lora (1-1, min.47), Aitor Lora (2-1, min.61), Mayorga (2-2, min.71) et Acho (2 -3, min 89)