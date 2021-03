Paracuellos Antamira se rend au stade Flat Earth pour terminer le championnat

27/03/2021 à 13:24 CET

Dimanche prochain à 11h30, ils mesureront la Terre plate et le Colliers correspondant au vingt-deuxième et dernier jour de la première phase de la troisième division.

Le Terre plate atteint la vingt-deuxième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir été battu 1-0 lors du match précédent contre Moratalaz. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 10 des 21 matchs disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division, avec 22 buts en faveur et 17 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Paracuellos Antamira a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le RSD Alcala lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Paracuellos Antamira il avait gagné dans six des 21 matchs disputés dans la première phase de la troisième division cette saison et a marqué 27 buts contre 18 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Terre plate il a gagné cinq fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul trois fois en 10 matchs disputés jusqu’à présent, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Paracuellos Antamira a un bilan de trois victoires, quatre défaites et trois nuls en 10 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Terre plate pour remporter la victoire.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Terre plate et les résultats sont une victoire en faveur de l’équipe locale. La dernière confrontation entre les Terre plate et le Colliers Ce tournoi a eu lieu en février 2021 et s’est terminé sur un résultat 0-2 en faveur de la Terre plate.

À ce jour, le Terre plate il est en tête du classement avec une différence de 10 points par rapport à son rival. Le Terre plate Il a 35 points dans la surface, se classant cinquième. En revanche, les visiteurs ont 25 points et occupent la neuvième position du tournoi.