Paradigm lance le plus grand nouveau fonds VC Crypto, Valkyrie et Coinbase ciblent DeFi

Coinbase pense qu’il « peut apporter des milliards d’utilisateurs à DeFi en le rendant facile à utiliser » tandis que Valkyrie lance un « fonds DeFi en chaîne » de 100 millions de dollars.

Lundi, la société d’investissement basée à San Francisco Paradigm a annoncé qu’elle lançait un fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars destiné à la « prochaine génération de sociétés et de protocoles de cryptographie ».

Le cofondateur de Coinbase, Fred Ersham, a cofondé Paradigm avec l’ancien partenaire de Sequoia Capital, Matt Huang, qui serait le plus grand nouveau fonds de capital-risque destiné à l’industrie, selon le Finance Times.

Lancée lors du marché baissier de 2018, la collecte de fonds de la société dépasse le fonds de 2,2 milliards de dollars du géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) plus tôt en 2021.

Il y a eu une activité record de levée de capital-risque cette année, mettant en évidence un boom continu de l’industrie de la cryptographie.

«Ce nouveau fonds et sa taille reflètent le fait que la cryptographie est la frontière la plus excitante de la technologie. Au cours de la dernière décennie, la crypto a parcouru un long chemin », ont écrit Ersham et Huang dans un article de blog lundi.

L’investissement cryptographique de Paradigm implique à la fois des grands et des petits, jusqu’à 100 millions de dollars et plus ou aussi peu que 1 million de dollars, et a l’intention de continuer à investir dans des startups avec « juste une lueur d’idée » ainsi que des entreprises à un stade ultérieur.

Se concentrer sur DeFi

Le gestionnaire d’actifs cryptographiques Valkyrie Investments lance également la semaine prochaine un fonds de financement décentralisé (DeFi) de 100 millions de dollars. Le fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition facile et sûre à l’industrie en croissance rapide.

Le mois dernier, Valkyrie a reçu l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin qui commencerait à être négocié mardi.

Maintenant, il lance le « On-Chain DeFi Fund », qui sera mis en ligne le 22 novembre et cible les investisseurs accrédités aux États-Unis et dans la majorité des pays internationaux. Le fonds détient ses actifs en chaîne, contrairement au fonds de suivi DeFi récemment lancé par Galaxy Digital, qui est géré de manière passive.

Ce fonds permettra à Valkyrie de participer à la hausse de DeFi tout en obtenant un rendement supplémentaire grâce aux prêts, aux pools de liquidités, à l’agriculture et au jalonnement dans l’écosystème DeFi.

« Nous obtenons l’appréciation plus le rendement composé généré par la participation à DeFi sur la chaîne », a déclaré le directeur général de Valkyrie de DeFi, Wes Cowan, dans une interview.

Le Fonds investira dans la plupart des principaux protocoles DeFi, notamment Ethereum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Fantom et Matic.

Lors de l’évaluation du risque associé à l’investissement DeFi, le conseiller en investissement de la société s’efforce de déterminer quel pourcentage du portefeuille devrait être en pièces stables, qui sont également déployées sur la chaîne pour générer un rendement.

Les prêts Stablecoin rapportent plus de deux fois plus que les obligations de pacotille américaines et près de 150 fois plus que le compte d’épargne américain moyen. Pas étonnant que le secteur des prêts de crypto-monnaie se développe à un rythme aussi effarant. Extrait de notre rapport hebdomadaire sur le marché : https://t.co/tj905wIDuo pic.twitter.com/ScDzIAFdVj – Arcane Research (@ArcaneResearch) 13 novembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase s’intéresse également à DeFi et a divisé sa stratégie globale en trois « piliers » où le troisième concerne la « crypto en tant que plate-forme d’applications » en se concentrant sur l’accès des utilisateurs aux applications.

«Nous prévoyons éventuellement de servir des applications tierces dans notre produit principal et nous allons donc être agnostiques entre un client choisissant un produit Coinbase ou un produit DeFi tiers. Nous voulons présenter et trouver le meilleur produit pour nos clients », a déclaré la directrice financière Alesia Haas lors d’une allocution lors de l’événement axé sur la fintech organisé par Citi.

En tant que plate-forme d’applications, la société aidera DeFi de deux manières : en créant des outils pour accélérer les constructeurs dans l’écosystème via Coinbase Cloud, une opportunité qui devrait être importante à l’avenir car de plus en plus d’entreprises souhaitent offrir des services de cryptographie à leurs clients, et aider à la distribution où il agit comme un « pont vers DeFi ».

Coinbase pense qu’il « peut amener des milliards d’utilisateurs à DeFi en le rendant facile à utiliser », et que l’échange et DeFi « peuvent et vont coexister avec succès », a déclaré Hass.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.