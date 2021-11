Paradigm lance un fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars pour spéculer sur la prochaine génération d’entreprises et de protocoles de cryptographie

16 novembre 2021 18:47 UTC

Par Clark

Par Clark

La société d’investissement Paradigm a lancé un fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars pour spéculer au sein de la prochaine génération d’entreprises et de protocoles de cryptographie. La société estime que « le nouveau fonds et sa taille reflètent le fait que la cryptographie est la principale frontière passionnante de la technologie ».

Fonds de 2,5 milliards de dollars pour le commerce de la cryptographie

La société d’investissement Paradigm a annoncé le lancement d’un fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars pour spéculer au sein de la prochaine génération d’entreprises et de protocoles de cryptographie. Matt Huang et Fred Ehrsam, qui ont co-fondé Paradigm en 2018, ont expliqué :

« Notre conviction dans ces convictions n’a été forte qu’au cours des 3 dernières années, et nous sommes heureux d’annoncer un fonds de capital-risque de remplacement de 2,5 milliards de dollars pour continuer à investir dans la prochaine génération d’entreprises et de protocoles de cryptographie. »

« Ce nouveau fonds peut investir à bord de notre fonds phare existant à toutes les étapes et toutes les zones géographiques », ont-ils noté.

Ehrsam a également cofondé Coinbase, l’échange de crypto-monnaies coté au Nasdaq. Huang était auparavant un partenaire de redwood Capital, spécialisé dans les investissements en capital-risque à un stade précoce, ainsi que dans la direction des efforts de crypto-monnaie de l’entreprise.

Les deux cofondateurs ont fini de lever 2,5 milliards de dollars ce mois-ci pour Paradigm One, leur fonds de capital initial. Le fonds levé était le double du nombre qu’ils avaient initialement ciblé, a rapporté le Financial Times. Cependant, Ehrsam a déclaré à la publication: « C’est peut-être minuscule par rapport à l’endroit où nous allons dans 10 ans. »

Il s’agit du nouveau fonds de capital le plus important de l’histoire pour le domaine de la cryptographie, a noté la publication. Plus tôt cette année, la société de capital-risque Andreessen, pianiste, a levé 2,2 milliards de dollars pour son nouveau fonds de crypto-monnaie, qui était à l’époque le « plus grand fonds de crypto jamais levé ».

Le premier fonds de Paradigm, qui est une sorte de hedge fund, a levé un premier rang de 400 millions de dollars en 2018. Son taux de rentabilité interne annuel était de plus de 2 centièmes au cours du premier semestre de cette année, conformément aux chiffres publiés par le Times. Les actifs du fonds ont atteint jusqu’à 10 milliards de dollars.

Ehrsam et Huang plus détaillés :

Ce nouveau fonds et sa taille reflètent le fait que la cryptographie est la principale frontière passionnante de la technologie. Au cours de la dernière décennie, la crypto est revenue de manière prolongée.

Cependant, ils ont souligné: « Le voyage ne fait que commencer, et le potentiel de la cryptographie n’a jamais été plus clair. »

