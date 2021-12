Paradigm lève 35 millions de dollars US dans un nouveau tour de financement et sa valeur globale dépasse 400 millions de dollars US

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’un des projets de Paradigm est d’intégrer le soutien aux opérations au sein du secteur DeFi, avec lequel les investisseurs traditionnels et institutionnels pourront participer à ce marché.

La société qui opère sur le marché des dérivés de crypto-monnaie, Paradigm, a récemment clôturé un tour de financement au cours duquel elle a levé environ 35 millions de dollars, portant la valeur mondiale de la société au-dessus de 400 millions de dollars aujourd’hui.

Paradigm lève 35 millions de dollars US dans un nouveau tour de table

Cela a été indiqué par l’équipe Paradigm dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel elle indiquait que le cycle était dirigé par Jump Capital et Alameda Research, deux entités ayant une longue histoire au sein de l’écosystème de la monnaie numérique. En plus des sociétés susmentionnées, la collection comprenait un total de 25 investisseurs, dont GSR Markets, Genesis Trading, QCP Capital, Fidelity Digital Assets, IMC et Optiver.

En tant que tel, Paradigm apparaît comme l’une des plates-formes qui se frayent un chemin sur le marché de la cryptographie à grande vitesse, car depuis 2019, elle offre à ses utilisateurs la possibilité d’opérer avec de grandes quantités de capital dans des contrats d’options et à terme, évoluant actuellement en moyenne. de 10 000 millions de dollars US par mois, ce qui représenterait environ 30% du capital qui se déplace au sein dudit marché.

Concernant ce nouveau tour de table et les résultats capitalisés par Paradigm, l’un des représentants de la société a commenté dans une interview :

« Fondamentalement, nous avons subi une transformation massive au cours des 12 derniers mois. Notre rôle principal est de servir de point d’accès à la liquidité pour les dérivés cryptographiques. Nous avons d’abord résolu ce problème pour les options, mais notre ambition a toujours été d’étendre cette solution à d’autres actifs et emplacements. »

Les plans de Paradigm

Sur les plans de la capitale, le représentant a partagé :

« Nous nous concentrons sur l’établissement d’un réseau solide avant de monétiser. Ce tour de table nous permet de continuer à développer notre réseau de commerçants institutionnels, d’échanges CeFi et de protocoles DeFi, tout en améliorant notre support client 24h/24 et 7j/7 et en élargissant notre offre de produits actuelle pour mieux répondre aux besoins de nos clients ».

Gardons à l’esprit que l’un des plans de Paradigm est de se lier avec le secteur de la finance décentralisée (DeFi), il travaille donc actuellement pour rendre cela possible, et ainsi ouvrir la porte aux personnes qui opèrent sur les marchés traditionnels et aux investisseurs institutionnels.

