Paradigm vend sa division de tournées musicales en difficulté

Après de nombreuses spéculations et plusieurs rapports sur une vente possible, Paradigm Talent Agency a officiellement conclu un «accord de principe» pour vendre sa division de tournées musicales.

Paradigm a annoncé la transaction dans une déclaration officielle, notant que Wasserman – qui a été fondée par Casey Wasserman, petit-fils de l’agent de talent pionnier d’Hollywood Lew Wasserman – acquerra son «entreprise de représentation de musique live en Amérique du Nord et formera une nouvelle unité opérationnelle».

Wasserman prévoit de révéler les détails de cette nouvelle unité opérationnelle, y compris son «nom et sa configuration», une fois l’accord conclu au deuxième trimestre de 2021. Le communiqué ne précise pas les conditions financières de la vente.

Pour Paradigm, cette décision représente une composante d’une «série d’étapes de restructuration» qui a débuté avant la pandémie COVID-19, mais s’est accélérée après que le virus a frappé, en partie en raison de la perturbation de la musique live qui en a résulté. Certes, le PDG de Paradigm, Sam Gores, en mai 2020, a repoussé les rumeurs selon lesquelles il vendrait la division musicale à Wasserman – mais a admis dans le même mémo diffusé en interne que des «opportunités uniques» étaient disponibles pour son agence.

Sur ce front, le communiqué annonçant la vente de la division musicale précise que Paradigm «est en discussion active concernant les partenaires stratégiques de son activité Talent et Littéraire, et révélera cette stratégie à une date ultérieure». L’agence de 29 ans a également l’intention de conclure «un accord de services partagés avec Wasserman» pour représenter les clients de la musique du côté talent et littéraire.

Enfin, en ce qui concerne les nuances de la restructuration de Paradigm, Tom Gores – fondateur de Platinum Equity et propriétaire des Detroit Pistons – est intervenu pour apporter un soutien financier et aider à la planification stratégique et à la négociation de partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie. De plus, le frère de Sam Gores, âgé de 56 ans, «apportera un soutien financier à la nouvelle entreprise musicale en tant qu’associé au capital».

Plus généralement, la vente de la division musicale de Paradigm semble indiquer les changements profonds qui arrivent dans l’espace de représentation des talents en raison de l’impact économique et commercial de la pandémie COVID-19. En septembre, après que Paradigm eut réduit ses rangs d’agences de musique lorsque les concerts et les festivals ont été suspendus, certains de ces professionnels licenciés ont fondé une agence concurrente appelée TBA.

L’organisation basée à New York et à Los Angeles a annoncé une multitude de nouvelles signatures depuis ses débuts. Et plus tôt ce mois-ci, United Talent Agency (UTA) a acquis Echo Location Talent Agency de Londres, qui représente DaBaby, NBA YoungBoy et Marshmello, pour n’en nommer que quelques-uns.

Enfin, The Weeknd – dont la tournée mondiale After Hours aurait vendu au nord d’un million de billets – est passé de WME à CAA à la fin du mois dernier.