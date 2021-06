Paradigmes émergents de la responsabilité sociale des entreprises

Dr Devesh Prakash

Par le Dr Devesh Prakash

Le ministère des Affaires commerciales (MCA) a modifié les règles de responsabilité sociale des entreprises, 2021 dans le but de renforcer la conformité, de promouvoir la lutte contre les abus, de renforcer la gouvernance et d’améliorer la transparence et la flexibilité. En 2014, l’Inde est devenue le deuxième pays au monde (après Maurice) à introduire la RSE en incluant des dispositions spécifiques par le biais de l’article 135 de la loi sur les sociétés de 2013. La loi exigeait des entreprises qu’elles consacrent chaque année leur responsabilité sociale à certaines conditions. En vertu des règles précédentes, le conseil d’administration était simplement tenu d’expliquer les raisons de la sous-utilisation, le cas échéant, dans le rapport annuel de la société.

Les règles modifiées obligent désormais les entreprises à dépenser nécessairement au moins deux pour cent de leurs bénéfices nets moyens réalisés au cours des trois exercices précédents. Les règles modifiées renforcent le fait que tout montant RSE non dépensé sera transféré aux fonds RSE spécifiés. Si une entreprise fournit des fonds à une ONG pour un projet spécifié, elle doit alors surveiller les dépenses pour s’assurer que les fonds ont été dépensés par l’ONG pour un projet spécifié au cours de l’exercice. Au cas où l’ONG ne dépenserait pas l’argent, il serait considéré comme un fonds non dépensé entre les mains d’une telle entreprise donatrice. Le montant non dépensé relatif à un projet en cours sera transféré sur un compte bancaire séparé créé auprès des banques programmées et sera utilisé pour les trois prochains exercices financiers pour les projets en cours. Les projets en cours sont des projets de trois ans approuvés par le Conseil. La comptabilisation des dépenses de RSE dans les états financiers et la période à laquelle elles doivent être enregistrées est devenue un sujet de discussion ténu dans l’industrie et parmi les professionnels de la comptabilité.

La définition de la RSE a été fournie et comprend une liste négative, c’est-à-dire une liste d’articles interdits à prendre en compte pour les dépenses liées à la RSE. Cette liste comprend des activités dans le cours normal des affaires ou des activités bénéficiant uniquement aux employés ou répondant à des obligations légales. De plus, les dépenses de parrainage pour tirer des avantages marketing ou parrainer du personnel sportif en dehors de l’Inde, à l’exception de la formation du personnel sportif représentant un État ou un territoire de l’Union au niveau national ou de l’Inde au niveau international ou les dons politiques, ont été incluses dans cette liste négative. Des changements récents permettent de dépenser les fonds de la RSE pour la mise en place d’hôpitaux de fortune et d’installations temporaires de soins COVID. L’objectif des dépenses de RSE devrait être de fournir des avantages à la société. L’avantage accessoire n’est pas interdit pour la RSE. Par exemple, l’achat de biens et de services auprès d’entreprises sociales qui profitent directement aux employés de l’entreprise (comme des cadeaux achetés auprès d’une ONG locale pour les employés, la création d’une école pour les enfants des employés, etc.) ou l’entreprise ne doit pas être considérés comme des dépenses de RSE.

Les dispositions susceptibles de modifier de manière significative la manière dont la RSE a été exécutée sont une exigence obligatoire pour chaque véhicule de RSE. Par exemple, une entreprise de la section 8 qui a l’intention d’entreprendre une activité de RSE doit s’enregistrer auprès du gouvernement central. Le conseil d’administration d’une entreprise doit s’assurer que les véhicules de RSE par lesquels les activités de RSE sont menées sont enregistrés tout au long de la période auprès des autorités compétentes.

Les nouvelles règles mettent l’accent sur le rôle accru d’un comité RSE dans les activités RSE d’une entreprise. Les règles exigent qu’un comité RSE formule la liste des projets ou programmes RSE, des domaines ou des sujets, le mode d’exécution, les modalités d’utilisation des fonds, les détails des besoins et l’évaluation de l’impact et contrôle de temps à autre la politique RSE de l’entreprise. Les nouvelles règles mettent l’accent sur l’obligation pour le conseil d’administration et le directeur financier de surveiller, d’évaluer et de rendre compte des activités de RSE en prévoyant des rôles et des responsabilités spécifiques. Ces rôles et responsabilités peuvent inclure le conseil d’administration pour s’assurer que les activités de RSE sont entreprises par des véhicules de RSE qui sont enregistrés. En outre, ils impliquent également le Conseil pour s’assurer que les fonds ainsi décaissés ont été utilisés pour les activités de RSE. De même, les règles RSE 2021 imposent au directeur financier ou à son équivalent l’obligation de certifier que les fonds décaissés dans le cadre de la RSE ont été utilisés aux fins approuvées.

Les règles concernant les activités RSE d’une entreprise sont devenues strictes. Des sanctions générales et spécifiques sont désormais applicables en cas de non-respect des dispositions RSE. Les entreprises devront considérer ces changements de manière globale du point de vue des systèmes, des processus, de la conformité et des rapports et devront peut-être revoir leur politique et leurs procédures existantes pour s’assurer que leur politique, leurs procédures et leurs systèmes de RSE sont conformes à ces changements à tout moment.

Un tremplin pour s’adapter à l’évolution des paradigmes des normes de RSE comprend un suivi régulier et la garantie que des freins et contrepoids sont en place pour certaines dispositions plus normatives comme le suivi du dernier kilomètre des fonds dépensés par les entreprises. Les étapes clés vers la préparation des entreprises devraient inclure la garantie que les agences d’exécution sont dûment enregistrées et qu’elles effectuent une diligence raisonnable, y compris des contrôles de réputation. Les entreprises doivent également actualiser les rôles du conseil d’administration, du comité RSE, du directeur financier et mettre en place de nouvelles SOP, y compris un processus défini pour l’utilisation des fonds, déterminer l’applicabilité de l’évaluation d’impact, préparer une liste de contrôle détaillée des processus avec les propriétaires et les échéanciers et formuler un plan d’action annuel . Ils doivent également évaluer et finaliser les divulgations supplémentaires dans le rapport annuel/site Web. En bref, les entreprises doivent reconfigurer leur politique et leur structure de gouvernance autour de la RSE dépensée pour se conformer au nouvel ensemble de règles.

L’auteur est partenaire, services de conseil en comptabilité financière, EY Inde. Les opinions exprimées sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.