Paradise Lost est un simulateur de marche post-apocalyptique qui passe sur Switch cette semaine

Paradise Lost, une « aventure narrative post-apocalyptique et historique » de l’éditeur All in ! Jeux et développeur PolyAmourous.

Désormais disponible en précommande sur l’eShop, Paradise Lost est peut-être mieux adapté à ceux qui recherchent un scénario captivant plutôt qu’un gameplay bourré d’action. C’est un jeu d’aventure qui vous fera parcourir lentement le monde du jeu pour découvrir des secrets et raconter l’histoire de Szymon, un jeune garçon qui découvre un bunker nazi abandonné – voici le synopsis officiel :

La Seconde Guerre mondiale a duré 20 ans de plus pour se terminer en flammes lorsque les nazis ont lancé des missiles nucléaires sur la majeure partie de l’Europe. Dans la foulée, le cœur de l’Europe reste enveloppé du mystère d’une destruction totale et d’une radiation mortelle, inaccessible au reste du monde. C’est l’hiver 1980, lorsque Szymon, un garçon de 12 ans élevé dans une friche post-apocalyptique, découvre un immense bunker nazi abandonné, un monde souterrain, où la mythologie slave se mêle à la technologie rétro-futuriste. Découvrez l’histoire du bunker, de sa prise de contrôle par les rebelles polonais au destin ultime de ses habitants. Que leur est-il arrivé?

Malgré la désolation du bunker, une mystérieuse fille nommée Ewa contacte Szymon grâce à la technologie du bunker. S’il peut la trouver, elle pourra peut-être l’aider à en apprendre davantage sur son passé. S’il parvient à la retrouver, il ne sera enfin pas seul…

Le jeu sera lancé le vendredi 3 décembre et sera disponible au prix de 14,99 $ / 14,99 € / 13,49 £, mais si vous voulez vous lancer tôt, vous bénéficierez d’une remise anticipée de 40 % pour une durée limitée.

