Paradise Lost pour sortir le Blu Ray “ At The Mill ”

L’automne dernier, les légendes britanniques du métal PARADIS PERDU exorcisé les démons et les fantômes d’une morne période de sécheresse sans concerts et ravi le monde avec leur superbe livestream “Au moulin”. Aujourd’hui, le groupe est fier d’annoncer le témoignage capturé de cette soirée spéciale qui sortira en album live le 16 juillet.

Capturé à la discothèque The Mill près de la ville natale du groupe dans le Yorkshire, en Angleterre, l’enregistrement du Blu-ray a été réalisé par Poires aux cendres, qui a déjà travaillé avec le groupe sur leurs vidéoclips pour “Méduse” et “Obsidienne”. Mixé par Les Smith et maîtrisé par Jaime Gomez Arellano, la version audio du spectacle sera disponible dans différents formats, y compris CD, Blu-ray et différentes couleurs de vinyle.

Pour ramener les premiers souvenirs doux-amers de jours meilleurs où les concerts étaient encore une chose, le groupe sort une version live obsédante mais magnifique de “Pensées plus sombres” que vous pouvez regarder ci-dessous.

“En raison de l’interdiction de la musique live, nous avons, comme beaucoup d’autres groupes, dû nous adapter et faire quelque chose que nous n’aurions jamais pensé devoir faire”, explique le guitariste et compositeur. Greg Mackintosh. “Non, pas empiler des étagères dans Aldi comme METALLICA, mais jouant un spectacle dans un moulin désaffecté du Yorkshire sans personne d’autre. Nous avons décidé de ne pas essayer de prétendre qu’il y avait un public dans la salle avec nous, optant à la place pour une version plutôt moribonde d’un spectacle de salon en direct. Sans jamais être satisfaits de quoi que ce soit, nous étions cependant un peu moins misérables du résultat. C’était aussi presque amusant de jouer une partie de notre nouvel album ‘Obsidienne’ dans l’ensemble pour la première fois aussi. Nous pouvons maintenant annoncer que nous publierons ce spectacle en tant que CD / Blu-ray et vinyle officiel intitulé de manière imaginative ‘Au moulin’. “

PARADIS PERDUle dernier album de “Obsidienne”, est sorti en mai 2020 via Explosion nucléaire. Le seizième LP studio du groupe a été enregistré avec le producteur Jaime Gomez Arellano.

Chanteur Nick Holmes a raconté à Invisible Oranges “Obsidienne”: “Le dernier album [2017’s ‘Medusa’] était vraiment une tentative spécifique de faire un album de death-doom metal. C’était absolument l’intention du dernier album où nous ne voulions pas trop nous éloigner. Je suppose que chaque fois que nous commençons à écrire un nouvel album, le dernier est le modèle que nous recherchons pour savoir où aller ensuite, et en gardant cela à l’esprit, nous avons juste pensé que nous allions varier un peu celui-ci. En fait, la première chanson que nous avons écrite, ‘Tomber en disgrâce’, rappelle beaucoup le dernier album. À partir de là, vous obtenez en quelque sorte une ambiance pour où vous allez après environ trois chansons. Je suppose que ces sortes d’influences de différentes époques se trouvent dans cet album, mais je pense que c’est vraiment PARADIS PERDU album. Je n’ai aucun doute là-dessus. Je pense aussi que c’est aussi un album très, très sombre. À bien des égards, plus sombre que le précédent, même s’il n’est pas aussi lourd. Je pense que nous ne nous éloignons pas trop de ce pour quoi nous sommes connus, mais nous avons tout de même ajouté quelques nouveaux types de morceaux supplémentaires gothy que nous n’avons pas fait depuis un moment. Peut-être une inclinaison plus gothique dans quelques chansons. ”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).