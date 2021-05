Paradise On The Dancefloor: une brève histoire de la musique de club

Depuis que quelqu’un a placé deux platines l’une à côté de l’autre et a commencé à jouer des disques dos à dos, la piste de danse a été soumise à toutes sortes de mégabombes, des chocs courts et violents aux coupures profondes, dont beaucoup ont eu une demi-vie nucléaire. Voici une sélection miniature de certains des classiques qui révèlent l’histoire de la musique de club des débuts à l’ère actuelle.

Pilier de Polydor James BrownLa lutte de la soul dans la forme serrée et en sueur du funk était parfaite pour les jours où le mot «disco» faisait encore référence au lieu plutôt qu’à la musique. Parmi les pièces brunes certifiées comme faisant les dégâts dans les boîtes de nuit les plus branchées de New York, il y avait “Sueur froide,” récompensé par le fait d’avoir été échantillonné des centaines de fois depuis. Un autre acteur de Polydor, Timmy Thomas, a fourni un développement crucial en 1972 en étant l’un des premiers à utiliser l’une des premières boîtes à rythmes sur son magnifique et émouvant hymne des Baléares. «Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre ensemble?»

Premiers jours: Larry Levan et Paradise Garage

Les tempos constants de la musique électronique convenaient au dancefloor, même si les premiers innovateurs tels que l’allemand Kraftwerk auraient peut-être pu être pardonnés s’ils ne s’étaient pas attendus à des «Trans Europe Express» devenir populaire dans des lieux tels que le légendaire Paradise Garage de New York. Giorgio Moroder visait plus carrément les clubs avec Donna Summerest immortel “Je ressens de l’amour.” Il y a eu d’innombrables remakes et décollages, mais le regretté Patrick Cowley a triomphé sur son premier remix magistral de 16 minutes.

Quelqu’un d’autre a beaucoup tourné au Paradise Garage était Grace Jones, dont les albums sont progressivement réédités, avec toutes sortes d’extras. Le coffret Disco de 2015 rassemble ses premiers enregistrements criminellement sous-estimés; son album révolutionnaire, Similicuir chaud, est réédité le 17 juin et présente des raretés telles que «Vie privée (version Dub)», où son premier grand succès fly-away est soumis à un traitement antillais somptueusement long et authentique.

Le regretté DJ du Garage, Larry Levan, a réuni certains de ses meilleurs travaux de production et de remix sur le formidable Génie du temps collection de deux disques. Il comprend de nombreuses coupes des muses de Levan, telles que Gwen Guthrie «Cadenas (Larry Levan Mix).» Les soulsters de l’époque avaient chaque once d’émotion essorée de leurs productions alors que Levan les transformait radicalement pour s’adapter aux idéaux de son club.

L’essor de la house de Chicago et de la techno de Detroit

Vers la fin du règne du Paradise Garage, Levan s’était naturellement intéressé aux sons house émergeant de Chicago. Son vieil ami Frankie Knuckles a joué un rôle déterminant dans la création du genre au club Warehouse et dans d’autres lieux, et ses enregistrements pour Virgin incluent le délicieux classique de la deep house. «The Whistle Song.» De retour à New York, la scène house et garage post-Levan a produit des artistes qui ont largement défini le genre pour les puristes depuis. L’équipe de production Masters At Work de Kenny «Dope» Gonzalez et «Little» Louie Vega faisait partie de ceux qui gardaient les liens vers les racines du disco visibles sur la piste de danse, rendant la connexion complètement explicite sur des morceaux tels que leur reprise de Loleatta Holloway. “Fuyez,” enregistré sous la bannière Nuyorican Soul pour Talkin ‘Loud.

À Detroit, la techno était plus explicitement basée sur l’électro que sur la house, et le genre a marqué les premiers succès croisés avec Inner City. Dirigé par le talentueux et diversifié Kevin Saunderson, le single à succès du groupe “Bonne vie” en vedette des mélanges des deux autres grands noms des premiers jours du mouvement, Juan Atkins et Derrick May. La techno est devenue de plus en plus abstraite au fil des années, menant à des productions aventureuses comme celles de Carl Craig, dont Innerzone Orchestra a honoré Talkin ‘Loud avec le jazzy «Aux» en 1999.

Block-rockin ‘beats: entrez dans l’électronique britannique

Au Royaume-Uni, la bande-son de l’électronica a suivi la scène rave maniaque dans toutes ses permutations, et la techno a été sous-louée à une vague d’actes émergente – dont beaucoup ont signé avec l’empreinte Virgin – produisant un travail qui sonnait merveilleusement éthéré dans les zones de détente, mais aussi emballé tout à fait une extrémité inférieure pour le dancefloor. Parmi ceux-ci, The Future Sound Of London a distribué l’un des classiques de ce type avec les années 1991 “Papouasie Nouvelle Guinée.” D’autres groupes au sommet du mont Electronica à l’époque inclus Monde souterrain, dont la superbe édition super-deluxe de dubnobass avec mon chef nous a finalement béni avec la voix complète de 1993 «Cowgirl» un morceau qui a autant d’importance pour l’histoire de la musique électronique que tout ce qui a été mené par une guitare pour des coffrets équivalents destinés aux fans de rock.

Le succès d’Underworld était comparable à celui des labels de Virgin Les frères chimiques, qui a aidé la musique de danse à traverser les campus collégiaux et universitaires avec des disques tels que “Quitter la maison.” C’était un territoire plus traditionnellement occupé par des groupes indépendants, mais les basses sales et les guitares scuzzy des Chems, alliées à leurs beats block-rocking, ont ébloui tous les sceptiques. Le Français Daft Punk a répété le truc avec «Da Funk» qui a tout nivelé devant lui en 1995.

Drum’n’bass, garage britannique et héritage durable

En reculant un peu dans le temps, Bristol, dans l’ouest du Royaume-Uni, avait développé sa propre scène musicale aux influences antillaises dans les années 80 et au début des années 90. L’un des premiers succès de ce trimestre est venu avec l’aimable autorisation de Fresh Four (encore un autre acte de Virgin). L’instrumentale de la reprise du groupe “Wishing On A Star” a été rebaptisée “Pensées remplies de fumée” et indique assez clairement dans quelle direction la ville se dirigeait, avec l’explosion du trip-hop juste au coin de la rue. Deux membres du groupe sont devenus connus sous le nom de DJ Krust et Suv, et ont joué un rôle majeur dans Reprazent de Roni Size. Les liens entre cette période antérieure et la dynamique de ce groupe sur la drum’n’bass peuvent peut-être être vus sur des productions telles que le mix downtempo de Roni Size “Nouveaux formulaires”, à l’origine coincé sur la face B de l’un des singles de l’album classique Talkin ‘Loud du même nom.

L’influence du son du garage britannique continue de se faire entendre jusqu’à nos jours, avec le duo électronique Disclosure parmi les descendants. Leur single de 2013 “Bruit blanc” avaient la même légèreté et la même fraîcheur que toutes ces décennies de sons mousseux qui les ont précédés. Comme pour toute la musique de club, en plus de produire des hymnes croisés, le secteur de la musique basse du Royaume-Uni a également innové à maintes reprises, comme lorsque La Roux a été repris par Skream pour un remix de “Pour le tuer” qui a transformé un morceau astucieux de synth-pop en un morceau de dubstep extrêmement atmosphérique avec une surprise en réserve à la fin: le paradis sur la piste de danse.

