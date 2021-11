Paradox est «satisfait des progrès» sur Bloodlines 2, mais nous ne savons toujours pas qui le développe

Cela n’a pas été une course facile pour Vampire : La Mascarade – Bloodlines 2. Au cours de son développement à ce jour, le jeu a perdu son fil conducteur et son directeur créatif, a été retardé à maintes reprises et a fait l’objet d’un examen minutieux après que l’écrivain et concepteur narratif vétéran Chris Avellone ait vu tout le contenu qu’il avait créé pour le jeu supprimé après un grave harcèlement sexuel. des allégations ont été portées contre lui par un certain nombre de personnes dans l’industrie.

Malgré tout cela, Paradox reste confiant dans le projet. Au cours de la section questions-réponses du rapport intermédiaire du troisième trimestre de Paradox Interactive (merci, PC Gamer), un investisseur a demandé : « Des nouvelles de Bloodlines 2 ou de son développeur ?

C’est une bonne question, vraiment; plus tôt cette année, Paradox a annoncé que le développeur principal Hardsuit Labs avait été retiré du projet et que l’éditeur faisait appel à une équipe différente pour terminer le jeu. Nous ne savons tout simplement pas qui.

Le directeur financier de Paradox, Alexander Bricca, a répondu : « Le nouveau développeur se porte plutôt bien et nous sommes maintenant satisfaits de l’avancement du projet, mais il nous reste encore un certain temps avant de pouvoir commencer à parler des dates de sortie. »

Ne vous attendez pas à ce que le jeu soit présenté (ou publié) de si tôt, alors. Au moins, ce processus silencieux et secret a été intentionnellement adopté pour donner au développeur le temps et l’énergie de se concentrer exclusivement sur la création du jeu.

« Nous préférons donner au studio une situation où ils peuvent se concentrer pleinement sur le développement du jeu », a poursuivi Bricca, « et de ne pas avoir à s’adresser aux fans qui les contactent. Par conséquent, nous n’avons jusqu’à présent pas divulgué le nom du studio et nous sont très heureux de continuer ainsi pendant encore un certain temps. »

Aux dernières nouvelles, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est en développement pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.