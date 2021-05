Paradox s’excuse pour le DLC Europa Universalis IV de mauvaise qualité

Le directeur du studio espagnol Tinto de Paradox, Johan Andersson, a exprimé ses excuses à la communauté Europa Universalis IV pour “une longue traînée de sorties de mauvaise qualité”.

Dans un message sur le forum de l’éditeur, le directeur du studio et directeur général a déclaré que le DLC Leviathan récemment lancé était “l’une des pires sorties que nous ayons eues”.

Andersson a pris la chute pour cette qualité médiocre, affirmant que le projet aurait dû être retardé jusqu’à ce que le studio Tinto ait suffisamment de main-d’œuvre pour rendre justice au concept.

“Nous aurions dû annoncer une pause dans le développement d’EU4 après la sortie de l’Emperor, jusqu’à ce que nous ayons une équipe prête à commencer à concevoir et à travailler au début de 2021”, a écrit Andersson.

“Nous modifions partiellement nos plans pour le reste de l’année. Nous avions initialement prévu de corriger tous les bogues hérités avant d’arrêter de développer de nouvelles extensions pour EU4. Nous accélérons maintenant ces plans et nous nous assurons également que la communauté les obtiendra. souvent.”

Il a poursuivi: “Il s’agit bien sûr d’une première expansion grossière pour l’équipe et le studio, mais c’est loin d’être la fin. Nous avons recruté un ensemble de personnes formidables, avec une énorme passion pour le jeu, pour former Paradox Tinto, nous donnant un avenir radieux pour Europa Universalis. “

Le DLC Leviathan a été lancé le 27 avril et a actuellement des critiques “extrêmement négatives”.

Paradox a dévoilé son nouveau studio Tinto basé à Barcelone en juin 2020.

